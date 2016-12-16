مشروع السكن الشبابي في طرطوس على السكة الصحيحة

مشروع السكن الشبابي في طرطوس على السكة الصحيحة

16 / 12 / 2016 الصفحة الأولى

هذا المقال رقم : 64 من 70 من العدد 2016-12-16-15716

2016-12-16-15716

طرطوس – البعث

أرجع المهندس معمر أحمد مدير فرع إسكان طرطوس تأخر توقيع عقد تسليم عقارات الأراضي المستملكة في جوار مشفى طرطوس العسكري من قبل مجلس مدينة طرطوس والمؤسسة العامة للإسكان -السكن الشبابي بالإضافة إلى 11.5دونم في منطقة بيت كمونة القريبة من طرطوس على طريق طرطوس صافيتا إلى الترتيبات التي يتوجب على مجلس المدينة القيام بها، مثل إزالة البيوت البلاستيكية واقتلاع أشجار الزيتون والكازية وغيرها من الإشغالات الموجودة في الموقع .!؟ وتوقع المهندس أحمد في تصريح لـ”البعث” أن يتم توزيع المقاسم مابين شهرين إلى أربعة أشهر لحين إنجاز المناقصات اللازمة لإزالة الأشجار وباقي الإشغالات ونحتاج لاستلام المخططات التنظيمية ومخططات الموقع، حيث يبدي “أحمد” تفاؤلاً بالمعطيات الجديدة المتوفرة وأن مشروع السكن الشبابي قد وضع على السكة الصحيحة…

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