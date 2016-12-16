مشروع السكن الشبابي في طرطوس على السكة الصحيحة

طرطوس – البعث

أرجع المهندس معمر أحمد مدير فرع إسكان طرطوس تأخر توقيع عقد تسليم عقارات الأراضي المستملكة في جوار مشفى طرطوس العسكري من قبل مجلس مدينة طرطوس والمؤسسة العامة للإسكان -السكن الشبابي بالإضافة إلى 11.5دونم في منطقة بيت كمونة القريبة من طرطوس على طريق طرطوس صافيتا إلى الترتيبات التي يتوجب على مجلس المدينة القيام بها، مثل إزالة البيوت البلاستيكية واقتلاع أشجار الزيتون والكازية وغيرها من الإشغالات الموجودة في الموقع .!؟ وتوقع المهندس أحمد في تصريح لـ”البعث” أن يتم توزيع المقاسم مابين شهرين إلى أربعة أشهر لحين إنجاز المناقصات اللازمة لإزالة الأشجار وباقي الإشغالات ونحتاج لاستلام المخططات التنظيمية ومخططات الموقع، حيث يبدي “أحمد” تفاؤلاً بالمعطيات الجديدة المتوفرة وأن مشروع السكن الشبابي قد وضع على السكة الصحيحة…