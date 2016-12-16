نقيب “المهن المالية” يبشر بصمّام أمان لأموال المواطن

دمشق – البعث

بدا نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي مدركاً لحجم الأموال المودعة لدى الشركات المساهمة، معتبراً خلال حديث خص به “البعث” أن هذا الأمر يزيد من مسؤولية مدققي الحسابات والماليين، خاصة من جهة توفير المعلومة الصحيحة والدقيقة للمساهمين فيها، وقيامهم بتنظيم هذه الحسابات وإصدار القوائم المالية والتوقيع عليها وإعطاء النتائج النهائية والمصادقة على هذه النتائج.

في الوقت الذي يعوّل فيه تيناوي على النقابة ودورها الفاعل في عملية المشاركة في اتخاذ القرار من ناحية، والرقابة المستمرة من ناحية أخرى، على أعمال القطاعات المختلفة سواء كانت حكومية أو قطاعات خاصة، يؤكد أن الشهادة التي يقدمها مدقق الحسابات تمثل أو تعطي نسبة 100% على صحة البيانات المقدمة، فالمحاسب القانوني بنهاية المطاف هو صمام الأمان لأموال الوطن، فعندما يتحفظ أو يبدي ملاحظات يجب على الشركات والمؤسسات أن تأخذ وتعمل بها وأن تستدرك الأخطاء إن وجدت، كما لا بد من إعطاء الملاحظات بكل شفافية إذا كان هناك مجال لذلك، أما في حال وجود بيانات كاملة وصحيحة وسليمة فأيضاً يجب أن يُعطي شهادته الموثقة.