بحث مع الوفد البرلماني التشيكي تطوير العلاقات المعلم: سورية مصمّمة على الصمود والانتصار على الإرهاب

استقبل وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الوفد البرلماني التشيكي برئاسة زوزكا بيباروفا رويبروفا الذي يزور سورية.

ودار الحديث خلال اللقاء حول أهمية الاستمرار في تعزيز التواصل بين أعضاء البرلمان في سورية والتشيك لما له من دور مهم في تطوير العلاقات الثنائية الودية بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات كما تم بحث تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة.

وعرض وزير الخارجية والمغتربين تطورات الأوضاع في سورية في ظل الحرب الإرهابية المستمرة التي تتعرض لها منذ ما يقرب الست سنوات من قبل عدد من الدول الإقليمية والدولية الراعية للإرهاب وأدواتها من التنظيمات الإرهابية في سورية وفي ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة عليها والاعتداءات الإرهابية على بناها التحتية، مؤكداً تصميم سورية بشعبها وجيشها على الصمود والانتصار القريب على هذا الإرهاب التكفيري.

وأعرب الوزير المعلم عن تقديره لموقف جمهورية التشيك المتفهم لما تتعرض له سورية ولزيارة الوفد الذي يمثل الشعب التشيكي، مشيراً إلى أن سورية تتطلع لتعميق العلاقات مع جمهورية التشيك ومؤكداً أهمية دور أعضاء الوفد في توضيح الحقائق للشعب التشيكي بعيداً عن الصورة التي ترسمها بعض وسائل الإعلام التي تشارك في المؤامرة التي تتعرض لها سورية.

بدورها عبرت رويبروفا عن أملها في عودة السلام والاستقرار إلى سورية وانتصار الشعب السوري على الحرب الإرهابية التي تشن عليه، وقدّرت استمرار الحكومة السورية في تأمين الاحتياجات الأساسية لكل مواطنيها وبرامج المصالحة الوطنية التي تقوم بها الحكومة السورية، مؤكدة أن بلادها ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الصديق.

كما أكدت رويبروفا أهمية دور سورية وموقعها الجغرافي وقناعتها بأن سورية ستعود لممارسة دورها المتميز وأشارت إلى أنها ستنقل مع زملائها حقيقة ما يجري في سورية وما يعانيه الشعب السوري إلى الشعب التشيكي داعية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الدكتور محمد أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين وأحمد عرنوس مستشار الوزير وبطرس مرجانة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب، وإيفا فيليبي سفيرة جمهورية التشيك بدمشق.

إلى ذلك دعت الخارجية التشيكية في بيان لها إلى إحياء الحوار السياسي بمشاركة جميع الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن جمهورية التشيك ستستمر في جهودها الإنسانية بهدف التخفيف من معاناة السكان المدنيين في سورية.

سانا