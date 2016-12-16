الانبعاث آت من قلب التحديات

عبد الرحمن غنيم

كاتب وباحث من فلسطين

وسط الأحداث العاصفة التي شهدتها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية، كانت إحدى الأفكار التي تلح عليّ وعلى صديق عزيز من قادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تتمثل كلما التقينا على التداول في العلاقة بين ما يجري من أحداث وبين ما ورد في الآيات 4 – 8 من سورة الإسراء. وهي الآيات التي تبدأ بقوله عز وجل [ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدنّ في الأرض مرّتين ولتعلنّ علوّاً كبيراً ]. ونظراً لغموض المعطيات، وتعدد التفسيرات والتصورات، فقد وصلنا معاً الى الاستنتاج القائل بأن هذه الآيات تحتاج الى دراسة علمية جادة للتوصل إلى فهمها بشكل دقيق.

لقد جاء إلحاح هذه الفكرة على خلفية أمرين:

أولهما، تسليمنا بأن ما نواجهه في هذه الأيام من أحداث جسام إنما هو تعبير عن إفساد يمارسه “بنو إسرائيل”، أو من باتوا يمثلون بني إسرائيل.

وثانيهما، اضطراب المفاهيم حول تحديد الإفساد الأول والثاني، وما أدى إليه هذا الاضطراب من استنتاجات متناقضة.

حين قررت الشروع في المحاولة، وإرجاء أبحاث أخرى كنت عاكفاً عليها، مسلماً بأن هذا البحث هو الأكثر إلحاحاً، كان طبيعياً أن أبدأ من مطالعة التفاسير الناجزة التي يعتمد عليها الناس في تفسير هذه الآيات، والتي باتت بالنسبة لهم تدخل في عداد المسلمات. وكانت نتيجة هذا الاستقصاء الأوليّ مروّعة على نحو تقشعرّ له الأبدان. فكل واحد من المفسّرين يأتي بتفسير يخالف تفاسير الآخرين، ومن أراد منهم أن يتعمق أكثر، وأن يربط التفاسير بوقائع تاريخية محدّدة، خلط شعبان برمضان، وحطم حسابات الزمان، وبلبل بذلك الأذهان. وهذا كله للأسف مصدره الأخذ بما باتت تعرف عندنا بـ “الإسرائيليات”.

أمام هذا الواقع الذي طغت فيه الإسرائيليات على التفاسير، وعلى نحو فوضوي مثير، كان لا بدّ لي كباحث تعنيه الجدّية والمصداقية، ويهمه الوصول الى معرفة الحقيقة على أسس علمية دقيقة، من أمرين:

الأول، أن أحدّد الضوابط التي لا بدّ من مراعاتها في تفسير تلك الآيات، ومن خلال تلك الآيات، دون إقحام أية استنتاجات.

والثاني، أن أتعمّق في الدراسة التاريخية، ليس فقط للرواية اليهودية، ولكن أيضاً لتاريخ البلاد التي كانت أو ستكون مسرحاً للإفساد، والذهاب في هذه المعرفة الى أدق التفاصيل.

قد يستغرب القارئ العزيز إذا قلت له بأن مجرّد تحديد الضوابط المستخلصة من الآيات الخمس موضع إعادة التفسير، ودون الدخول في أية تفاصيل جزئية أو تاريخية، تطلب خمسين صفحة من القطع الكبير، أي ما يعادل عشر صفحات لكل آية. وإن دلّ هذا على شيء فعلى مدى الإحكام في النص القرآني. وحتى لا يقع القارئ في مطبّ الاعتقاد بأن الآية الواحدة احتاجت الى هذا العدد من الصفحات لمقاربة دلالتها، أسارع الى القول بأن المعاني اللغوية المباشرة للكلمات، والعلاقة بين الآيات، هي التي استوجبت هذا التعمق. فحين يعطف حدث ما على حدث آخر علينا أن نلاحظ الرابط بين الحدثين، لا أن نفصل بينهما متعسفين. وحين ترد صفة ما علينا أن ننتبه لهذه الصفة، لا أن نهملها ونأخذ الموصوف دون أن نتقيد بالصفة. فالآيات تتحدث عن “إفساد” وليس عن “فساد”، وشتان ما بين الفساد الذاتي وبين الإفساد، وتتحدث عن إفساد مقترن بالعلو، وشتان ما بين إفساد عادي وإفساد مقترن بالعلو. ثم إن كون هذا العلو “كبيراً” يحمل دلالة خاصة تنفي، على الأقل، أن يكون هذا العلوّ قد وصل الى درجة “الأكبر”. ثم إن الآيات توحّد هوية المستهدفين بالإفساد – على الأقل في الإفسادين الأول والثاني – فعلينا إذن أن نتعرف على هويتهم، كما أنها تحدد مسرح الإفساد في المرتين على أنه “الأرض المباركة” حيث يوجد المسجد الأقصى، بدلالة قوله عز وجل [ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ]. وهذا التحديد أيضاً من شأنه أن يأخذنا مباشرة الى الحدث التاريخي المقصود.

إن الضوابط التي حددتها الآيات هي التي تمكننا بعد ذلك من الولوج الى البحث العلمي التاريخي التعمّقي. وغايتنا الأولى بالطبع هي الوصول الى تحديد الإفساد الأول الذي قيل عنه [وكان أمراً مفعولاً]، أي أنه وقع قبل زمن البعثة الإسلامية المحمدية. وما ورد في هذه الآية يكفي في حدّ ذاته للاستنتاج بأن الإفساد الثاني سيأتي بعد البعثة الإسلامية ولم يكن قبل ذلك كما ذهب العديد من المفسرين. ورغم هذا الوضوح في النص القرآني وجدنا أنفسنا مضطرين ليس فقط لدراسة نشأة اليهودية واليهود – وهي نشأة بابلية تعود الى أواسط الألف الأول قبل الميلاد – وما ارتبط بهما من أحداث، ولكن أيضاً الى فهم العلاقة بين هذه الأحداث وبين الممالك والامبراطوريات القديمة: البابلية والفارسية والمقدونية والسورية الهلنستية والمصرية البطلمية وأخيراً الرومانية.

إن الحصيلة التي وصلنا إليها، وعلى أساس الالتزام الدقيق بالضوابط التي حددتها الآيات المتعلقة بالإفسادين من سورة الإسراء، قادتنا الى استنتاج محدد، وهو أن الإفساد الأول لبني إسرائيل بدأ مع ما أسمي زوراً بالثورة المكابية، عام 168 ق. م، وانتهى بتدمير الهيكل الثاني الذي بناه هيرود الكبير على يد القوات التي قادها طيطس، سنة 70 م. أي أن هذا الإفساد استمر 238 سنة من الزمن تفاوتت خلالها درجات وأشكال الإفساد المقترن بالعلو، ولكن حبله كان متصلاً بشكل أو بآخر.

ولعل الإشكالية الكبرى والأهم التي تشغل بال الباحثين عن هذا الإفساد، وما يحيط به من معطيات، تتمثل في معرفة أولئك العباد، أولي البأس الشديد، الذين أنهوا ذلك الإفساد. وآيات سورة الإسراء هنا أكثر من واضحة، وهي أن من أنهوا الإفساد الأول هم أنفسهم من قيل لبني إسرائيل [ ثم رددنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً ]، ثم إنهم هم أنفسهم من سيدخلون المسجد في المرة الثانية كما دخلوه أول مرة [ وليتبّروا ما علوا تتبيراً ].

وهنا يكفي أن يقف المؤرخون أمام سؤال واحد بسيط: ممّن كان يتألف جيش طيطس؟ أمن الإيطاليين {الرومان}، أم من جنود الشرق الذين بايعوا أباه فسباسيان ليكون امبراطوراً على روما، وكان فسباسيان هو قائد الحملة على القدس في البداية؟

إن أبسط تدقيق في المعطيات يبيّن أن جيش طيطس كان مؤلفاً من جنود سوريين ومصريين، وساعده العرب الأنباط بألف فارس وخمسة آلاف من المشاة. صحيح أن الحدث كان يدور في نطاق الامبراطورية الرومانية، لكن جيوش مقاطعات سورية ومصر، ومعها جيش من مملكة الأنباط العربية المستقلة، هي التي أنهت الإفساد الأول لبني إسرائيل. ثم إن ضحايا الإفساد الأول لبني إسرائيل لم يكونوا سكان روما، ولا الشعوب الأوروبية التابعة لروما، وإنما كانوا أبناء سورية ومصر ومملكة الأنباط. وهؤلاء الضحايا هم الذين حاربوا المفسدين وتغلبوا عليهم وأنهوا إفسادهم.

إن وصف المؤرخين لهم بعد هذا على أنهم كانوا من الرومان، لمجرد أن الرومان كانوا يسيطرون على البلاد، فيه تزوير للواقع. فقد كانوا أبناء البلاد الذين ذاقوا على يد أصحاب الإفساد الأول الويل، وطفح عندهم الكيل. ولمقاربة المفهوم من الأذهان دعونا نتساءل: حين أعطى البريطانيون وعد بلفور لليهود، ما الذي كان عليه وضع فلسطين؟

لقد كانت قد خرجت للتو من تحت حكم الأتراك العثمانيين لتقع تحت حكم الاحتلال البريطاني { الامبراطوري }، فهل تكون فلسطين قد صارت جزءاً من بريطانيا يحق لبريطانيا أن تتصرف به كما تشاء لمجرد أنها احتلته وضمته الى امبراطوريتها الاستعمارية؟ أم أن فلسطين تبقى رغم الاحتلال السابق واللاحق هي فلسطين؟

وحين انبرى الفلسطينيون لمقاومة المحتلين البريطانيين والغزاة الصهيونيين، أكانوا يعدّون بريطانيين بحكم وجود حكومة فلسطين التي أوجدتها سلطات الانتداب، أم أنهم كانوا فلسطينيين؟

ولتقريب المسألة أكثر الى الأفهام، هل كان الجيش العربي الأردني الذي حارب في فلسطين، عام 1948، والذي كان يقوده الجنرال البريطاني غلوب باشا { أبو حنيك }، جيشاً عربياً أردنياً أم جيشاً بريطانياً؟ ألا نلاحظ أنه كان على ذلك الجيش أن يقاوم ما صنعته بريطانيا نفسها في فلسطين بهدف تمكين اليهود من اغتصابها؟ وبغض النظر عن أية ملابسات، يبقى الجيش الأردني جيشاً أردنياً وليس بريطانياً، حتى وإن كان قائده بريطانياً. وأن تكون الإرادة الرومانية – بغض النظر عمّن يعبرون عن هذه الإرادة، وكان بعضهم، كما يبين لنا د. محمد بهجت قبيسي، من أصول كنعانية أو آرامية أو عربية – قد التقت مع إرادة أبناء بلاد الشام ومصر ومملكة الأنباط في مواجهة الإفساد الأول لبني إسرائيل، لا يعني أن الرومان هم من قضوا على هذا الإفساد، طالما أن المقاتلين على الأرض هم من أبناء هذه البلاد ويشكلون ائتلافاً سورياً مصرياً عربيا نبطياً. وحتى لو وجد معهم بعض الجنود من ذوي الأصول الإيطالية، أو الأوروبية الغربية أو الشرقية، فإن ذلك لن يغير من المعطيات الحقيقية للواقع شيئاً.

نظن أن الفكرة الآن صارت أكثر من واضحة، وهي أن العباد أولي البأس الشديد الذين أنهوا الإفساد الأول لبني إسرائيل هم نحن، أهل هذه البلاد، وليس الرومان. وبمجرد إقرار هذه المسألة يصير كل شيء واضحاً، ولا داعي بصدده الى أي اجتهاد قائم على التكلف.

والآن، وبعد توضيح هذه المسألة، وما أثارته في الماضي من اضطراب في الفهم، صار بوسعنا أن ندلف الى الاستنتاج الأهم، وهو أن ما نواجهه الآن إنما هو فعلاً الإفساد الثاني لبني إسرائيل، كما حددت ملامحه في سورة الإسراء. وهذا الأمر يفرض على كل واحد منا، بل وعلى كل إنسان في هذا العالم، أن يطرح على نفسه السؤال البسيط التالي: أين يقف هو من هذا الإفساد؟ أيقف إلى جانبه أم في مواجهته؟ أيعمل لحسابه أم يتصدّى له؟

ليس من الضرورة بمكان أن يكون من يخدمون الإفساد الثاني لبني إسرائيل يهوداً صريحين، أو يهوداً متخفين، أو من بقايا بني إسرائيل مستترين أو غير مستترين. فكل من أسهم في هذا الإفساد هو مساهم فيه، سواء كان متعمداً ذلك، أم جاء ذلك عن غير قصد، وسواء كانت له علاقة مباشرة باليهود وبني إسرائيل، أم لم تكن. فكل فعل يصبّ في خدمة الكيان الصهيوني هو عملياً جزءٌ من الإفساد الثاني لبني إسرائيل، حتى لو كان القائمون بهذا الفعل عرباً أو مسلمين.

إن كون الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، مجنداً في خدمة الإفساد الثاني لبني إسرائيل، ومنذ أكثر من قرن من الزمن، حقيقة لا تحتاج الى من يبرهن عليها. وحين تسلم أطراف أخرى، عربية أو إسلامية أو من أية جنسية، قيادها الى أميركا والغرب في هذا الصراع، فإنها تضع نفسها عملياً في خدمة الإفساد الثاني لبني إسرائيل. وينطبق هذا الحكم أيضاً على الأحزاب والتنظيمات المنخرطة في هذا الإفساد لحساب الحرب الكونية التي تشنها أميركا علينا على رأس ائتلاف الثمانين.

إن حكم التنظيمات الإرهابية التكفيرية ذات الخلفية الوهابية أو غير الوهابية، في هذا السياق، هو مثل حكم جماعة الإخوان المسلمين، وأية جماعة أخرى تتخذ موقعها في خدمة أميركا وائتلافها، ومن ثم في خدمة الإفساد الثاني. ولا قيمة لأية حسابات ذاتية خاصة يبرر بها هذا الطرف أو ذاك سلوكه طالما أن هذا السلوك يسير في منحى واضح محدّد يتمثل في خدمة الإفساد الثاني لبني إسرائيل.

إن غاية هذا الإفساد الذي نجح في احتلال جزء من الأرض العربية، عام 1948، وأضاف إليه أجزاء أخرى، عام 1967، تتمثل – كما يعرف كل إنسان مهما كان غراً في عالم السياسة – في تحقيق حلم إسرائيل في التوسع بين الفرات والنيل. وإذا كان البعض قد راهن لبعض الوقت على إمكانية الوصول الى تسوية سياسية سلمية للصراع العربي – الإسرائيلي، فإن عليه أن يدرك بأن تلك المرحلة بالذات هي التي ينطبق عليها قوله عز وجل لبني إسرائيل، ومن يتمثلون بهم اليوم، في سورة الإسراء [ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ]. والذي حدث عملياً أنهم أساؤوا ولم يحسنوا، وذهبوا في إساءتهم وإفسادهم الى أقصى الحدود. وبالتالي، فإن المرحلة التالية مباشرة، الآن، هي وعد الآخرة، حيث يقول سبحانه وتعالى [ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبّروا ما علوا تتبيراً ]. ولقد عرفنا الآن من هم الذين دخلوا المسجد أول مرة، فهم أنفسهم من سيدخلون المسجد أيضاً في هذه المرة. إنهم نحن العرب رغم أنف كل من يتآمرون على العرب ومصيرهم.

قد يقول قائل: ألا يبدو البون شاسعاً بين الواقع الذي نعاني منه الآن وبين هذا الوعد الوارد في سورة الإسراء؟ ونقول: ربما بدا الأمر كذلك للوهلة الأولى، ولكن إذا نحن وضعنا في اعتبارنا ديناميكية الصراع، وإذا تذكرنا المقولة الشهيرة القائلة “إن الضربة التي لا تقتلنا تحيينا”، أدركنا عندئذ أن حدّة الهجمة وقسوتها ينتج عنها، بشكل طبيعي، حدّة ردّ الفعل وشدّته. وعلينا أن نفهم بداية أن ما نواجهه هو تحقيق عملي لقضاء إلهي، أي لحكم إلهي، يتمثل في قوله عز وجل [ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً ]. وفي الإفسادين، فإن العباد أولي البأس الشديد هم من يتعرضون للامتحان، أو لنقل للفتنة والاختبار. فهم العنصر الذي يملك في جوهره، وفي بنيته النفسية، إمكانية الصمود والتصدّي والتحدّي والانتصار. وعندئذ، سندرك أن العناصر التي سقطت في الاختبار، وانجرت لتخدم الإفساد الثاني لبني إسرائيل، وأياً كانت هويتها أو ادّعاءاتها، إنما هي عناصر فاسدة لا رجاء فيها ولا أمل. فمن وظف نفسه في خدمة الإفساد – إلا إذا كان مستغفلاً مضللاً غير واع لما يفعل – هو فاسد بطبعه، لا رجاء منه يرتجى، ولا أمل. وما نأمله في هذه اللحظات، وبعد أن تكشفت كل معطيات الصراع وما يحكمه من خلفيات، أن يفهم من غرّر بهم، واستدرجوا لسبب أو لآخر إلى مواقع تخدم الإفساد الثاني لبني إسرائيل، أن ينتبهوا الى حقيقة ما حصل ويحصل، والى أن مكانهم المنطقي الصحيح يجب أن يكون في مواجهة أدوات هذا الإفساد، بدءاً من أميركا وانتهاء بآخر عميل لها في “ائتلاف الثمانين”. ونعتقد أن المواقف المعلنة من أشخاص، مثل كمال اللبواني وفهد المصري وخالد الخلف، وما فيها من استنجاد بالعدو الصهيوني، ما يكفي للدلالة على أنهم إنما يخدمون الإفساد الثاني لبني إسرائيل، وأنهم مدركون مسبقاً خدمتهم لهذا الإفساد.

إن “إسرائيل” التي يستنجدون بها هي التي استثمرتهم ضمن إفسادها لقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين، والتي تخطط لإكمال إفسادها بتنفيذ “البطشة الكبرى” بذريعة محاربتهم هم كإرهابيين بغية قتل المزيد من المواطنين وتشريد المزيد من الملايين، لتضع يدها على الأرض شبه خالية من القاطنين، وليكون بوسعها استعباد الباقين. فمن يقومون الآن بدور المفسدين لن يحققوا الأحلام التي تراود مخيلاتهم. وكل ما في الأمر أنهم يستخدمون الآن كقتلة ليكونوا في مرحلة قادمة من المقتولين أو من العبيد الخاضعين المستعبدين.

بطبيعة الحال، تقول لنا سورة الإسراء، بشكل واضح لا لبس فيه، أن هذا الذي خطط له الشيطان الصهيوني مستغلاً الطاغوت الأميركي وعَبَد هذا الطاغوت، لن يبلغ غايته التي يسعى لها الصهاينة، بل ستكون نتيجته هي العكس، أي هزيمة الصهاينة وتحريرنا لمدينة القدس. وبالتالي، فنحن إذ نصمد في وجه عواصف الإفساد، وإذ نقتلع أدواتها من البلاد، إنما نتقدم باتجاه النصر الأكبر المتمثل ببعث أمة العرب، وليس فقط باتجاه النصر الأصغر المتمثل بصدّ المعتدين وبتحرير بيت المقدس.

إن هذه الحرب، بكل ما فيها من قسوة، هي المخاض الذي سيقود الى تحقيق البعث العربي بكل تجلياته، حيث سننتصر على الإفساد وعلى كل أدواته. وستكون هذه الحرب هي الدليل القاطع على أن “أمتنا الواحدة ذات الرسالة الخالدة” هي الأمة التي استحقت، وتستحق، شرف الانتصار على الإفسادين الأول والثاني لبني إسرائيل، وأنها هي الأمة المؤهلة لأن تؤدي دور القضاء على الإفساد والإفساد مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى [ ولولا دفعُ الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ]. فاختيار الأمة العربية بالذات لمواجهة وقائع الإفساد لن يكفل بعث هذه الأمة فقط، بل سيسهم حتماً في تقدم البشرية، لأن التقدم هو نقيض الفساد.