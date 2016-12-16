المراسل محلي إلى المشفى إثر تدهور حالته الصحية أثناء التحقيق معه “رايتس ووتش”: نظام أردوغان يخالف عمداً مبادئ حقوق الإنسان

في إطار قمعه الممنهج للأصوات التي تعارض سياساته، أقدم نظام رجب طيب أردوغان أمس على اعتقال مراسل سانا في تركيا حسني محلي والذي ساءت أوضاعه الصحية أثناء التحقيق معه وتم نقله إلى المستشفى، في وقت قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن النظام التركي عمد إلى إسكات وسائل الإعلام المستقلة، وإنه يخالف عمداً المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون الأساسية للديمقراطية.

فقد أفادت صحيفة غيرتشيك غونديم التركية بأنه تم إسعاف الكاتب ومراسل الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” في تركيا حسني محلي إلى مشفى كلية الطب في منطقة جراح باشا باسطنبول إثر تراجع حالته الصحية خلال تحقيق سلطات النظام التركي معه، وقالت الصحيفة: إنه تم نقل محلي إلى قسم العصبية في المشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية.

وكانت النيابة العامة التابعة لسلطات النظام التركي أحالت الكاتب محلي إلى المحكمة مطالبة باستمرار اعتقاله بعد أخذ إفادته، وذكرت وسائل إعلام تركية أنه تمت إحالة محلي إلى محكمة الصلح والجزاء العاشرة وذلك بعد أخذ إفادته في قصر العدل بتشاغلايان.

وتأتي إحالة محلي إلى المحكمة بعد يوم من اعتقاله من قبل سلطات النظام التركي بحجة الإساءة إلى كبار مسؤولي الدولة في تركيا، حيث زعم المدعي العام في اسطنبول في تبرير أمر توقيفه من منزله في المدينة أنه قام بنشر كتابات عبر موقع تويتر يسيء فيها لكبار المسؤولين في النظام التركي، وقام عناصر الشرطة التركية بتفتيش منزل محلي واستولوا على الأجهزة الالكترونية فيه، فيما قالت صحيفة يورت: إن شرطة النظام التركي منعت الكاتب محلي من إجراء أي اتصال هاتفي.

وكانت وكالة سانا حاولت الاتصال بمحلي لأكثر من مرة للاطمئنان على وضعه وصحته ولكنه لم يجب على أي من وسائل الاتصال المتاحة معه.

ويعمل محلي الحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية مراسلاً لوكالة “سانا” في تركيا منذ عدة سنوات كما عمل مندوباً للعديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

وكانت سلطات النظام التركي اعتقلت خلال الأشهر الماضية عشرات الصحفيين وأغلقت العديد من المؤسسات الإعلامية في إطار قمعها حرية الصحافة وتقييد الحريات العامة في البلاد.

في الأثناء، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن النظام التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان عمد إلى إسكات وسائل الإعلام المستقلة عبر سياسة الاعتقالات وقمع الحريات لمنع أي تدقيق أو انتقاد لحملة التصفية واسعة النطاق التي تكثفت منذ محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير مكتب المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى هيو وليامسون قوله أمس: إن إبقاء 148 صحفياً وموظفاً في مجال الإعلام في السجن وإغلاق 169 وسيلة إعلام ونشر قيد قانون الطوارئ يظهر أن النظام التركي يخالف عمداً المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون الأساسية للديمقراطية.

وكان النظام التركي استغل محاولة الانقلاب التي جرت في البلاد وشن حملة انتقامية واسعة في مختلف أنحاء البلاد بهدف التخلص من كل معارضيه ومناهضي سياساته قام خلالها باعتقال وإقالة آلاف العسكريين ومسؤولي الشرطة ورجال القضاء والصحفيين وتسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وصولاً إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.

ونددت المنظمة في تقرير لها باستخدام حكومة أردوغان نظام القضاء الجنائي كأداة ضد الإعلام ذاكرة توقيف 12 من كبار موظفي صحيفة “جمهورييت” وبينهم رئيس تحريرها في تشرين الأول الماضي وتحدثت عن هجمات جسدية ضد الصحفيين، مؤكدة أن حكومة أردوغان تتدخل باستقلالية عملها وتقوم بالضغط على وسائل الإعلام لطرد الصحفيين الذين ينتقدونها.

وأوضحت المنظمة أن عملية التصفية التي يقوم بها النظام التركي لم تؤثر على المخططين المزعومين للانقلاب فحسب بل طالت وسائل الإعلام والأصوات المستقلة التي تنتقد الحكومة حيث تم إغلاق 14 وسيلة إعلامية منها.

ومنذ منتصف تموز الماضي تم إغلاق 140 وسيلة إعلام و29 دار نشر بموجب تنظيمات فرضت في ظل حالة الطوارئ التي تلت محاولة الانقلاب ما ترك أكثر من 2500 صحفي وموظف في مجال الإعلام بلا عمل حسب تقرير المنظمة الدولية.

يشار إلى أن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي أعلنت الثلاثاء الماضي أن الاتحاد لا ينوي فتح فصول جديدة في المفاوضات الخاصة بانضمام تركيا إليه وذلك رداً على سياسات النظام التركي من اعتقالات وقمع للحريات والديمقراطية والتي تكثفت منذ محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز الماضي.

وكالات