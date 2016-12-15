سيميوني.. هل حان وقت انحسار صانع معجزة أتلتيكو مدريد؟

رغم ولعه باقتحام التحديات، بات الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الاسباني، قريباً من الدخول في دوامة طاحنة من الأزمات غير المعهودة في مسيرته منذ توليه تدريب النادي المدريدي الكبير.

ويكمل سيميوني في 23 كانون الأول الجاري 5 أعوام على رأس القيادة الفنية لأتلتيكو مدريد، قام خلالها بتغيير تاريخ هذا النادي.

ونجح أتلتيكو في تلك الفترة في التقدم للقمة، حيث فاز بالدوري الاسباني، وخاض نهائي بطولة دوري الأبطال مرتين، وتوّج بلقب الدوري الأوروبي، وتحوّل لفريق مرعب، ولكن يبدو أن زمن التراجع والانحسار قد حان.

وشهد ملعب “مادريجال”، معقل نادي فياريال، الاثنين الماضي، تفجر أزمات أتلتيكو مدريد، بعدما سقط الأخير أمام أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة جاءت بأخطاء ارتكبها لاعبوه، وأظهرت مدى هشاشته في الآونة الأخيرة.

وقال سيميوني عقب المباراة بملامح يكسوها قلق غير معهود: “الفريق يكافح، ويعمل ويبحث عن الوضع الأفضل لتحقيق الفوز، لكن النتائج لا تأتي في صالحنا، علينا أن نعمل، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة كي نكون أفضل”.

وحصد النادي المدريدي 7 نقاط فقط من أصل النقاط الـ 21 الأخيرة في الدوري الاسباني، كما حقق تعادلاً وحيداً في المباريات الخمس التي لعبها مع فرق لاحقة عليه في الترتيب.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز السادس بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، حيث بات الاعتقاد بأنه لايزال قادراً على المنافسة على لقب الدوري الاسباني ضرباً من الخيال، لكن التأهل لدوري أبطال أوروبا أصبح الهدف الأول له هذا الموسم بعد أن كان ثانوياً قبل بدايته.

وبجانب المشكلة الواضحة في جماعية الفريق، تبرز مشكلة أخرى، تبدو عصية عن الحل خلال الفترة القصيرة المقبلة، ألا وهي وجود العديد من اللاعبين البعيدين عن جاهزيتهم الفنية، على سبيل المثال الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي لم يسجل أي هدف منذ الثاني من تشرين الأول الماضي.

وابتعد جريزمان عن التهديف في 8 مراحل متتالية من الدوري الإسباني، وهو أمر لا يليق بلاعب جاء خلف كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، في قائمة أفضل اللاعبين في العالم 2016.

من جانبه، لم ينكر جابي مارتينيز، نجم وسط ميدان أتلتيكو مدريد، الأزمة، التي يمر بها فريقه في هذه الآونة، حيث قال: “إنها الفترة الأكثر تعقيداً منذ وصول سيميوني. الآن سيتضح ما إذا كنا فريقاً حقيقياً أم لا”.

ويبدو أننا نراقب في الوقت الحالي، فترة تراجع سيميوني، الذي تتكهن الصحافة العالمية برحيله عن أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم الجاري، وانتقاله إلى مقعد المدير الفني لانتر ميلان الإيطالي.

ويمر سيميوني، الذي لقب بـصانع معجزة أتلتيكو مدريد، بتجربة فريدة لم يعهدها في السنوات الخمس الماضية، تتعلق بإدارة أزمة وإنعاش عقلية فريق اعتراه الملل من مسابقة الدوري المحلي أمام سحر بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج أتلتيكو مدريد إلى تثبيت أقدامه في الدوري الإسباني، كونه لا يستطيع العيش من دون دوري أبطال أوروبا، أي أنه يتعين عليه أن يكون من بين الفرق الأربعة الأوائل في ترتيب الدوري ليتأهل للبطولة الأوروبية.