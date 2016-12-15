متى نبدأ؟!

في كل مناسبة، أو احتفالية لها علاقة بالشباب تتزاحم الخطابات والكلمات والأحاديث، وحتى الدردشات الفيسبوكية بذات الأفكار التي تتلخص بالتأكيد على أن الشباب هم المستقبل، وهم البناة الذين يعوّل عليهم في تطوير البنى المعرفية والثقافية، وأنهم الجيل الواعد الذي يمسك بمفاتيح المستقبل، ولكن كل هذه الخطط التي ترسمها المصفوفات الكلامية تتلاشى، وتصبح من الماضي في أول مواجهة مع الواقع الشبابي، حيث يدور الجميع في حلقات مفرغة دون أن يمارسوا المضمون، أو يطبقوا متطلباته في الحياة اليومية، فالبوصلة التربوية التعليمية متذبذبة، وغير قادرة على استجماع قوتها، وتأكيد حضورها المجتمعي، وتتراجع فعاليتها وفعالية مناهجها أمام المد الثقافي التكنولوجي الذي تستخدم في مواجهته أساليب تقليدية، تقوم على الوعظ والتخويف في عالم يشهد المزيد من المتغيرات على مدار الساعة، وفي الوقت ذاته وبدلاً من استثمار التقنية ذاتها في السيطرة على تمرد العالم الافتراضي بمتغيراته السريعة، والتحكم ببوابات عوالمه المخيفة، تبتعد الحاضنات الاجتماعية (الأسرة) عن دورها الأساسي في تطويع المتغيرات، وترويض التقنيات الحديثة لخدمة الواقع، وتطوير مهارات الشباب، وصقل مواهبهم وقدراتهم الفكرية لتكون جسوراً حقيقية نحو المستقبل.

ورغم ما يتعرض له شبابنا من ضغوط، سواء ذات المنحى التكنولوجي الافتراضي، أو تلك التي أفرزتها الأزمة، وعاصرها هذا الجيل، وما خلّفت في أذهانه من رواسب يحملها بقية حياته، إلّا أن ذلك لم يشعل إلى الآن فتيل العمل الجاد والصحيح لدى الكثير من الجهات الشبابية بكل تسمياتها لاتخاذ خطوات استباقية، ليس على صعيد المعالجة الفعلية لأمراض ومشكلات المجتمع الشبابي، وخاصة في هذه الأيام الصعبة، بل على صعيد الوقاية من آثار الأفكار السمية المتسللة إليه.

ولا شك أن تكاثر الظواهر السلبية في المجتمع الشبابي، وتعدد سلبياتها .. يستدعي التوقف عن نهج الوعود الخلبية، والعمل بشكل مؤسساتي صحيح، وتشبيك الأهداف مع المجتمع الأهلي من خلال هيئة شبابية جامعة ما بين المنظمات الشبابية، والجمعيات الأهلية، والمؤسسات التربوية، وحتى المبادرات الفردية ودعمها لما لها من دور في تعزيز المشاركة المجتمعية لدى الشباب – وبمقدار ما يعترف المجتمع بخصوصية المرحلة الشبابية وأهميتها بمقدار ما يكون لدينا قيم جديدة تحقق التوازن بشكل إيجابي بين ما يريده المجتمع من الشباب، وما يريده الشباب لأنفسهم، فمتى نبدأ؟!.

بشير فرزان