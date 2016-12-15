رفعت الشمالي: أندية اللاذقية لن تكون ضمن فرق المقدمة بدوري المحترفين

اللاذقية – البعث

عبّر مدربنا الوطني والخبرة التدريبية الكابتن رفعت الشمالي عن عدم رضاه عن الدوري التصنيفي والنتائج التي خرج بها اتحاد الكرة من إقامته.

وقال الشمالي “للبعث”: التصنيفي أنهك كل الفرق المشاركة سواء التي تأهلت لدوري المحترفين أو التي لم تتأهل، وتابع: كان الأجدر إقامة دوري كامل بمشاركة كل الفرق، وإنهاء الموسم بموعد يحدده، ولا يعقل أن تلعب الفرق دوريين اثنين بموسم واحد، وموسمنا الحالي سيكون الأطول والأكثر تكلفة لكل الفرق التي تعاني بالأساس من ضعف مواردها المالية، وقلة استثماراتها، وخاصة فرق محافظة اللاذقية، وتمنى الشمالي أن تحقق فرق جبلة وتشرين وحطين نتائج جيدة بدوري المحترفين، وقال: لن أتحدث بعاطفة، بل بموضوعية، وفرقنا لن تكون منافسة، بل إن حققت المراكز من 6 إلى 10 تكون جيدة، وأتمنى أن تكون من ضمن المقدمة، وأنا لن أجامل فرق اللاذقية، وكان الأجدر بها استغلال الظروف المتميزة للمحافظة، وتجهيز فرق من أبناء النادي، لا أن يقوم كل نادٍ بالتعاقد مع فريق كامل من خارج أسوار النادي، وهذا فيه ظلم لبناء النادي وقواعده، وأكد الشمالي أن اختيار إدارات الأندية، لا يتم بشكل صحيح، وأنه لم ولن يكون بعيداً عن ناديه جبلة الذي يتمنى له أن يعود هو وكل أندية اللاذقية لتنافس على الألقاب، لأن تعافي أندية اللاذقية سيساهم بتعافي الكرة السورية، وختم بمطالبته لأندية اللاذقية، وخاصة جبلة باسترجاع لاعبيها، والاهتمام بهم لأنهم الثروة الحقيقية، وهم من سيدافع عن قميص النادي.