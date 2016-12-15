أحمد بيريش: انتظروا تشرين بدوري المحترفين

اللاذقية – خالد جطل

أكد لاعب تشرين الشاب أحمد بيريش أن فريقه سيكون منافساً بدوري المحترفين رغم عدم إحرازه للقب في دورة تشرين الكروية السادسة عشرة والتي نال لقبها فريق الاتحاد، وتابع بيريش: الدورة كانت محطة تحضيرية للبحارة قبل دخول منافسات المحترفين.

وأشار إلى أن تشرين كان من الفرق المتميزة بالدوري التصنيفي، وأنه حقق نتائج إيجابية خاصة بمرحلة الذهاب لاكتمال صفوفه، وعدم تعرض الفريق لأي غيابات مؤثرة، ما جعل النتائج مرضية للجميع، وفي الإياب لم يكن فريقنا بمستوى سيىء، بل كان جيداً بدليل احتفاظنا بالصدارة والتأهل لدوري المحترفين كبطل للمجموعة، ومستوى فريقنا ارتفع كثيراً من الناحية البدنية رغم الإصابات التي لحقت بالفريق، والإرهاق الناتج عن السفر المتواصل من اللاذقية إلى دمشق، وهذا كان له تأثير سلبي على الفريق ككل.

وطالب البيريش كل الأسرة التشرينية بالوقوف إلى جانب النادي، ودعم فريق الرجال المقبل على استحقاق قوي، وأن يحظى الفريق بدعم ورعاية الإدارة التي تسعى لتجاوز كل المصاعب التي تعترض مسيرتها، وتأمين مستحقات الفريق من تجهيزات، وفريقنا يضم مجموعة متميزة من اللاعبين، وسنعمل جاهدين لتحقيق نتائج ترضي عشاق تشرين.

إيجابيات التصنيفي

وقال البيريش: إن الدوري التصنيفي كان له إيجابيات لكل الفرق، وتشرين استعد من خلاله بشكل جيد، حيث ارتفع المستوى البدني للفريق، وتأقلم جميع اللاعبين مع بعضهم، وزاد الانسجام رغم دخول عناصر جديدة للتشكيلة، ولا ننسى أن مستويات المنافسة كانت كبيرة لتقارب مستوى غالبية الفرق، أما سلبية التصنيفي، فكانت السفر المستمر، والإنهاك الذي حلّ بالفريق، ولا ننسى أن تشرين ظُلم بوضعه مع فرق التصنيفي، وكان الموسم الماضي الأقرب للوجود مع فرق كأس التحدي.

وفيما يخص المستوى الذي قدّمه البيريش مع الفريق، قال: أنا راضٍ عما قدمته هذا الموسم، ومع هذا طموحي تقديم الأفضل، وقد لعبت كل المباريات، وسجلت هدفاً، وصنعت 5 أهداف، البيريش من مواليد 1995، يلعب بمركز جناح أيمن وأيسر، دعي للمنتخب الأولمبي 3 مرات، ويلعب لفريق الرجال منذ 4 مواسم، وطموحه تمثيل منتخب الوطن بكل المحافل الدولية، ورفع علم سورية عالياً.