موراي وكيربر يفوزان بلقب بطل العالم للتنس

فاز البريطاني آندي موراي، المصنف الأول على العالم، والألمانية أنجيلكه كيربر، المصنفة الأولى على العالم، بلقب بطل العالم من قبل الاتحاد الدولي للتنس للمرة الأولى في مسيرتهما.

وتوّج موراي بالميدالية الذهبية في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي، كما أحرز ثاني لقب له ببطولة ويمبلدون، في طريقه نحو اقتناص صدارة التصنيف العالمي من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ثم فاز بلقب البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين في لندن الشهر الماضي.

وفازت كيربر بلقب بطولتي أستراليا المفتوحة، وأمريكا المفتوحة لتزيح الأمريكية سيرينا ويليامز عن عرش التصنيف العالمي.

وحصل جيمي موراي، شقيق آندي موراي وشريكه البرازيلي برونو سواريس على لقب أفضل ثنائي في فئة الزوجي، فيما فازت الفرنسيتان كارولين جارسيا، وكريستينا ملادنوفيتش بلقب أفضل ثنائي بمنافسات الزوجي للسيدات.

وقال موراي، الذي يتدرب حالياً في ميامي في بيان له: “يعني الكثير بالنسبة لي أن أفوز بلقب بطل العالم من قبل الاتحاد الدولي للتنس.. إنه عام لا يُنسى بالنسبة لي. فزت مجدداً في ويمبلدون، وحافظت على لقبي الأولمبي، وحصلت على المركز الأول في التصنيف العالمي في آخر مباراة في الموسم”.

وأضاف: “الأمر له مذاق استثنائي، خاصة وأن شقيقي جيمي أيضاً أصبح بطلاً للعالم”.

من جانبها، قالت كيربر: “أشعر بفخر شديد لحصولي على لقب بطلة العالم، وأن انضم لكوكبة من النجوم السابقين، وهذا العام حتى الآن هو الأفضل في مسيرتي. عشت تجارب ومشاعر لا تُنسى، ممتنة لهذا التكريم وأتطلع للتحديات المقبلة”.