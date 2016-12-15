يعقد المجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام اجتماعه الدوري الرابع للدورة الانتخابية التاسعة عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل في قاعة الاجتماعات بمبنى الاتحاد الرياضي العام.

ويتضمن جدول الأعمال في الاجتماع الاطلاع على النظام الداخلي بنسخته الأخيرة، وعلى القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي الخاصة بـ: /الإعفاء– الترميم– التشكيل/ لاتحادات الألعاب، اللجان التنفيذية، وإقرارها، وعرض إعفاء وترميم أعضاء المجلس المركزي، ومناقشة إعادة تفعيل العضوية لمؤسسات الاتحاد: /عضو منتسب– فاعل– غير فاعل/، وتحديد رسم الانتساب والاشتراك الشهري، والاطلاع على صرفيات الاتحاد لموازنة 2016، والمصادقة عليها، والاطلاع على الموازنة الجارية والاستثمارية لعام 2017.

ونتمنى على المجلس أن يتخذ قرارات مهمة وعالقة، لاسيما أننا سمعنا عن تغييرات في اتحادات الألعاب، وضرورة أن يتصدى المجلس لهذه المهمة، ومن جهة أخرى ضرورة تقييم أعمال أعضاء المكتب التنفيذي، لأن المجلس هو السلطة العليا، ومخوّلة بمحاسبة المكتب التنفيذي، فهل سيأخذ المجلس دوره، وتصدر عنه قرارات تساهم في ارتقاء رياضتنا، أم أن دوره سيبقى مغيّباً؟!.

الواضح أن رياضتنا بدأت مرحلة جديدة مواكبة لانتصارات جيشنا الباسل، وعودة الدوري الكروي، والنشاطات الرياضية لمعظم المحافظات، وهذا يتطلب من المؤسسات الرياضية أن تبذل جهوداً مضاعفة، وتكون على قدر المسؤولية في المرحلة المقبلة.

والمجلس المركزي هو أعلى سلطة رياضية، ومن المفترض أن يأخذ دوره المطلوب، وألا يبقى مجرد مجلس صوري يجتمع في السنة مرة، ولا يتدخل في شؤون الرياضة، فهل سيشهد اجتماع المجلس في الأسبوع المقبل تغييراً للأفضل، ويأخذ دوره؟!.. نتمنى ذلك.