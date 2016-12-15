اليـــوم.. لمـــن كـــأس الســـوبر الكـــروي للجيـــش أم للوحـــدة؟

عماد درويش

سيكون ملعب تشرين في العاصمة دمشق اليوم مسرحاً لانطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث يستضيف مباراة كأس السوبر التي تجمع قطبي الكرة السورية خلال السنوات الماضية: الجيش (بطل الدوري للموسم الماضي)، والوحدة (بطل النسخة الماضية من الكأس)، المباراة تحمل في طياتها أحلاماً متناقضة، فالجيش يسعى لتزيين خزائنه بنجمة جديدة تضاف لرصيده، أما الوحدة فيأمل بأن تكون المباراة فاتحة خير لانطلاق موسمه الجديد.

نجوم

مباراة الكأس تبدو متوازنة بين الفريقين، نظراً لما يضمه الفريقان من عناصر مؤثرة، فالجيش يعتمد على مجموعة مميزة من اللاعبين، وعلى رأسهم الحارس أحمد مدنية، وشعيب العلي، وحسين شعيب، والبوادقجي، وسمير بلال، ويوسف قلفا، وانتهاء بمحمد حمدكو، ومحمد العقاد، يقودهم مدرب خبير أثبت أنه من أفضل مدربينا المحليين، وهو أنس مخلوف، ويساعده نجما كرتنا السابقان: طارق جبان، وأحمد عزام.

في المقابل الوحدة يضم في صفوفه نخبة لاعبي الكرة السورية، وعلى رأسهم المخضرم رجا رافع (هداف الدوري الموسم الحالي بـ 22 هدفاً)، إضافة إلى صخرة الدفاع علي دياب، وبرهان صهيوني، وهادي المصري، وأسامة أومري، أفضل لاعب محلي العام الماضي، مروراً بنصوح نكدلي، وخالد المبيض، وهي أوراق مهمة سيعتمد عليها مدرب الفريق رأفت محمد.

ثنائية وتعويض

الجيش سيعتمد على جماعية الأداء، وروح الفريق العالية، وهي التي كانت حاسمة له في المباريات السابقة، ونجح من خلالها بتحقيق لقب الدوري للمرة الـ 14 بتاريخه، إضافة لتتويجه بلقب كأس التحدي، وعلى حساب الوحدة.

في المقابل يسعى الوحدة لتعويض خسارته لكأس التحدي هذا الموسم، ويأمل بتحقيق لقب الكأس تعويضاً عن بطولة الدوري، ولديه من المؤهلات ما يمكنه من الفوز باللقب، ويأمل أيضاً بتعويض خسارته لكأس السوبر أمام الجيش عام 2014 بفارق ضربات الجزاء الترجيحية 4/2 بعد التعادل في الوقت الأصلي من دون أهداف.

الفريقان يتشابهان في الانضباط التكتيكي، وعدم التسرّع في الهجوم، وهذا ما انتهجه مدربا الفريقين: المخلوف (الجيش)، والمحمد (الوحدة)، وتبقى الكلمة لهما في قيادة فريقيهما داخل المستطيل الأخضر.

مهمة

مدرب الجيش أنس مخلوف قال “للبعث”: المباراة مهمة جداً لفريقنا الذي يسعى للتتويج بأول ألقاب الموسم، وأعتقد بأنها ستكون مباراة مثيرة، خاصة أن الفائز سيحرز لقباً يضمه لخزائنه.

وأضاف: مباراة اليوم لها تكتيك خاص على عكس المباريات التي لعبناها سابقاً، ونسعى للمحافظة على رتمنا الهجومي والدفاعي بآن واحد، وأعتقد أن الوحدة سيكون نداً قوياً وعنيداً، أتوقع أن تكون مباراة تكتيكية ومغلقة، فالهدف في هكذا لقاء من الصعب تعويضه، وأتمنى أن نوفق مع الوحدة لتقديم عرض يليق بسمعة الكرة السورية.‏

وبيّن أن فريقه سيدخل المباراة بطموح الفوز، كون اللقب سيمنحنا ثقة ومعنويات كبيرة، خاصة أننا نستعد لمواجهة فريق نفط الوسط العراقي (مرتين) في بيروت، ضمن مسابقة بطولة الأندية العربية، ومواجهة اليوم هي البروفة الأخيرة قبل مواجهة نفط الوسط، كما أنها مفتاح الفوز أمام الفريق العراقي.

صعبة

مدرب الوحدة رأفت محمد اعتبر أن المباراة صعبة للغاية لكون الفريقين يتنافسان على الألقاب منذ عامين، وهما الأفضل على الصعيد المحلي.

وأضاف: سندخل المباراة بروح جديدة، وعزيمة قوية، ونحن ندرك قوة فريق الجيش ولاعبيه بقيادة مدرب خبير عرف كيف يوظف إمكانيات الفريق، وحقق لقب بطولة الدوري، لكن فريقنا لن يستسلم بسهولة، وعيننا على اللقب الأول لنا هذا الموسم، ننتظر بفارغ الصبر مباراة كأس السوبر أولاً لتعويض خسارتنا أمام الجار الجيش في نهائي كأس التحدي، وثانياً الفوز في أول الموسم بلقب “السوبر” يمنحنا قوة إضافية، ودفعاً معنوياً للدخول في مسابقتي الدوري والكأس بقوة، ومباراة السوبر لها نكهة خاصة بين أفضل فريقين في العاصمة، وكرة القدم السورية، ورغم أن ظروف الجيش أفضل من ظروفنا، إلا أن لدى الجميع في الفريق، وإدارة النادي، الرغبة بتحقيق أول ألقابنا هذا الموسم.

وختم قائلاً: أتمنى من جمهورنا أن يبرهن عن أصالته بدعم فريقه، وعن انضباطه، وأن يتحلى بالروح الرياضية مهما كانت النتيجة، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بالكأس.

ثلاث نسخ

الجدير بالذكر أن كأس السوبر أقيم أول مرة عام 1985، وفاز في النسخة الأولى الكرامة على حساب الاتحاد 3/0، والنسخة الثانية أقيمت عام 2008، وأيضاً فاز فيها الكرامة على حساب المجد 3/0، أما النسخة الثالثة فأقيمت عام 2014، وفاز فيها الجيش على حساب الوحدة 4/2 بركلات الجزاء بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي، واليوم تقام النسخة الرابعة، فمن سيحرز اللقب؟!.