الاتحاد الدولي لرياضة النسور القتالية والدفاع عن النفس برئاسة سورية

متابعة- البعث

يوماً بعد يوم تثبت كوادرنا الرياضية أنها مبدعة في أي مجال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكوادر التي تعمل خارج حدود الوطن، وها هو أحد كوادرنا المهاجرة يتربع على عرش واحدة من الألعاب المميزة في القتال، حيث يترأس الدكتور أمير يونس، (الحائز على الدكتوراه في التربية الرياضية)، اتحاد الأكاديمية الدولية لرياضة النسور القتالية والدفاع عن النفس وحماية شخصيات بألمانيا.

سرعة البديهة

وللتعرف أكثر عن هذه الرياضة، يقول “للبعث” الدكتور يونس: هي رياضة من الرياضات الفردية الجديدة على الساحة الرياضية في أوروبا والوطن العربي، وهي عبارة عن مجموعة رياضات تشمل الكيك بوكسينغ والملاكمة والجودو والتايكواندو والايكيدو، أي المفاصل، وبعض حركات الإخضاع والكسر، وحركات الرمي والكسر، والهدف من الرياضة الدفاع عن النفس وحماية الشخصيات، وتعتمد على الضربات القاضية، والركل، واللكم، والفنون الحربية والعسكرية، والقتال القريب والبعيد، والدفاع ضد الخصم في حال كان يحمل عصا، أو أدوات حادة أو سلاحاً، كما تعتمد على قدرة التحمّل، وسرعة البديهة، واللياقة البدنية، وتقوية العصب.‏

خط الدفاع الأول

وأضاف: النسر المخصص للعبة يرمز للقوة، وهو يتصدّر معظم أعلام وشعارات الدول الأوروبية والعربية، ويدل على القوة والشجاعة، وتمتاز رياضة النسور القتالية بحركات فنية ذات طابع عربي خاص، والحمد الله كان لي بصمة في تأسيس هذه الرياضة بصفة خبير ومدرب وحكم دولي ومشهود لي بالكفاءة العلمية والرياضية على الساحة العربية والدولية في الفنون القتالية، خاصة وأن الرياضة تعتبر خط الدفاع الأول في رياضة الدفاع عن النفس لما لها من مردود على اللاعب من حيث “اللياقة والقوة والثقة بالنفس”.

وأشار يونس، تحتوي رياضة النسور على عدة فنون تظهر مدى وقوة ومقدرة اللاعب ومهاراته بالحركات الأساسية التي تعتمد على اليد والقدم، وحركات القتال الحر، وحركات المهارات الفنية، وحركات الدفاع عن النفس، وحركات التكسر، وتعتمد هذه اللعبة على نظام الأحزمة التالية: (الأبيض مرحلتان (1و2) ولمدة ثلاثة أشهر، الأخضر مرحلتان (1و2) ، البني مرحلة واحدة ، الأحمر مرحلتان ( أ- ب) والأسود 10 دان.

الأولى من نوعها

وبيّن أن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، شكّل لجنة ضمن اتحاد التايكواندو، سميت لجنة رياضة النسور القتالية وحماية الشخصيات، وذلك بناء على طلب من قبل الاتحاد في ألمانيا، وهي برئاسة رئيس اتحاد التايكواندو، وتم تشكيل أعضاء الاتحاد من ذوي الخبرات الرياضية والقانونية، ومن ثم بدأ العمل بتشكيل لجان المحافظات في دمشق وحمص وحماة والقنيطرة واللاذقية وريف دمشق، وتمت إقامة أول دورة في حماية الشخصيات فئة (c) بحماة في نادي العمال، وشهدت الدورة مشاركة 26دارساً، وهي المشاركة الأولى من نوعها في سورية، وتقريباً في الوطن العربي، وفي يوم التخرج كان الحضور كبيراً من القيادات والجمهور.‏

18 نادياً

وأكد يونس أنه يوجد حالياً في ألمانيا 18 نادياً، يمارسون رياضة النسور، ويشاركون باسم سورية، مضيفاً: إنه سبق له وأن شارك في الإعداد للمؤتمر العلمي الدولي الأول للدفاع عن النفس وحماية الشخصيات الذي أقامته الأكاديمية العالمية للسلف “دفنس” بالبرازيل في عام 2013، كما شارك في الإعداد للمؤتمر الثاني بأوروبا في الفترة من العام الماضي، وشارك الاتحاد الدولي لرياضة النسور في بطولات عدة على مستوى العالم، وكان الهدف منها رفع علم سورية في المحافل الدولية، لنثبت للعالم أجمع بأن القيادة الحكيمة في سورية برئاسة السيد الرئيس بشار الأسد قادرة على دحر الإرهاب، وفي الوقت نفسه تُمارس كافة الأنشطة الرياضية، وقد شاركنا في بطولة العالم في باريس 2012، وبولندا 2014، وتركيا 2015، والنمسا 2016، واستطعنا الحصول على الميدالية الذهبية في جميع هذه البطولة، وتم رفع علم الوطن الغالي في جميع المحافل الدولية.

دعم الرياضة

وختم يونس بقوله: إن الباب مفتوح للانضمام إلى الأكاديمية الدولية لرياضة النسور القتالية، مثمناً الدور البارز لكل من السادة المدربين والحكام الذين بذلوا جهداً في الارتقاء بهذه الرياضة على المستوى العربي والدولي، طالباً من القيادتين السياسية والرياضية دعم هذه الرياضة لما لها من قيمة وخبرات تساعد في التدريب بصفوف الجيش والقوى الأمنية، وخاصة في ظل الوضع الذي يعيشه بلدنا الحبيب سورية.