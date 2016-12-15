شعبان في ندوة حول كتابها “وثيقة وطن”: انتصار حلب نقطة مفصلية في مقاومة شعبنا للإرهاب

أقيمت في صحيفة الثورة، أمس، ندوة فكرية سياسية ثقافية، تناولت جديد المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان كتاب “وثيقة وطن-مباحثات حافظ الأسد وهنري كيسنجر”، الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب.

وبدأت الدكتورة شعبان الحديث عن الدوافع والأسباب التي دعتها للكتابة، وأهمية أن نوثّق تاريخنا بأيادينا، وأضافت: حين نحضر أي نقاش نرى أن معظم المفكرين يحاولون أن يستشهدوا بأسماء غربية، وحتى حين يسألون عن كتاب ما يتحدّثون عن الكتّاب الغربيين، وأنا أرى في هذا نوعاً من الاستلاب، ففي هذه الثقافة العربية آلاف الكتب القيّمة التي نحتاج أن نطّلع عليها، ولكن كأن الإنسان العربي لم يتخلص بعد من الاستعمار، الذي يقول لنا: إنه الأقوى والأقدر وهو الذي يكتب تاريخنا.

وعن أثر كتاب وثيقة وطن بعد ست سنوات من الحرب وتأثيره على الوضع الراهن، قالت شعبان: ربما لن يغيّر هذا الكتاب الموقف اليوم أو غداً لكنه سيضيئ لمن يقرأه التاريخ الحقيقي، وسيتمكّن من إجراء مقارنة بين الماضي والحاضر، وسنعرف أن ما يجري في سورية هو تآمر عربي إقليمي دولي على سورية، وأكدت أن الانتصار في حلب، والذي سنشهد تتويجه خلال أيام قليلة، هو نقطة مفصلية في مقاومة شعبنا للإرهاب، رغم أنهم خلقوا قصة تدمر لجر سورية إلى نقل قواتها من حلب إلى تدمر لأنهم يعتبرون الانتصار في حلب كارثة كبرى عليهم.

وفي مداخلة بيّن محمد رامز ترجمان وزير الإعلام أن كتاب وثيقة وطن يعتمد على عدد كبير من الوثائق والمستندات والرسائل والبرقيات الدبلوماسية التي توثّق لمرحلة تاريخية وأحداث مهمة رسمت وما زالت ترسم إلى الآن تاريخ هذه المنطقة من وجهة نظر حيادية تستند على وقائع ووثائق موجودة.

وكان رئيس تحرير صحيفة الثورة علي قاسم قد استهل الندوة بالترحيب بالدكتورة شعبان، الأديبة والإعلامية والمثقّفة، التي أثرت المكتبة العربية بجهد فكري متميّز، واليوم نحن أمام كتابين مهمين لها صدرا مؤخراً “عشرة أعوام مع حافظ الأسد”، وحالياً كتاب “وثيقة وطن.. مباحثات حافظ الأسد وهنري كيسنجر”، وأضاف: الخطوة الحالية لا تتميّز بالجرأة فقط بل هي مهمة جداً لأنها تقدّم الحدث السوري، وما يجري في سورية من وجهة نظر سورية، وبوثائق سورية.