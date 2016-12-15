في ذكرى قرار الضم.. أهلنا في الجولان يجدّدون تمسّكهم بهويتهم الوطنية أرضنا مقدّسة لا يجوز التنازل أو التخلي عن شبر منها للمحتلين

بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لقرار الضم الإسرائيلي المشؤوم للجولان المحتل، يجدد أهلنا في الجولان عمق انتمائهم لوطنهم الأم سورية وتشبّثهم بأرضهم وهويتهم، ومقاومتهم لقرارات سلطات الاحتلال، وأعلنوا، في أكثر من مناسبة ووثيقة وطنية، موقفهم الثابت بأن الجولان المحتل هو جزء لا يتجزأ من أرض سورية، وبأن الهوية السورية صفة ملازمة لهم لا تزول، وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء، وأن أرضهم هي ملكية مقدّسة لا يجوز التنازل أو التخلي عن شبر منها للمحتلين الإسرائيليين، ويؤكدون باستمرار وقوفهم إلى جانب وطنهم في وجه ما يتعرّض له من تآمر وعدوان إرهابي، ليثبتوا أن الجولان كان وسيبقى جزءاً أساسياً من أرض سورية مهما طال الزمن.

وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة هدية عباس، رئيسة مجلس الشعب، رفض أهلنا في الجولان العربي السوري المحتل قرار الضم، وبطلان هذا القرار العدائي الذي اتخذه كيان الاحتلال الغاصب، فارضاً قوانينه التعسفية الإرهابية على أهلنا في الجولان العربي السوري المحتل، وقالت، أمس في مستهل جلسة مجلس الشعب، “إن العدو الصهيوني أكد بهذا القرار استمراريته في تحدي الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن لكون الجولان العربي السوري المحتل جزءاً لا يتجزأ من سورية”، موضحة أن “الموقف المشرّف لأهلنا الصامدين في الجولان تجلى بتمسكهم بانتمائهم الوطني وهويتهم الوطنية ورفضهم لهذا القرار الباطل”.

وتوجّهت عباس بالتحية لصمود أهلنا في الجولان المحتل، مختتمة بالقول: “نعاهدكم بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وعزيمة جيشنا الباسل أن الجولان العربي السوري عائد للوطن لا محالة”.

كما أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أن إرادة أهلنا في الجولان السوري، وتمسّكهم بمواقفهم البطولية وبهويتهم السورية، ورفضهم الاعتراف بجميع القرارات الصادرة عن كيان الاحتلال الإسرائيلي “أسقطت القرار الصهيوني المشؤوم بضم الجولان”، ولفت إلى أن “هذا اليوم يشكّل حدثاً تاريخياً في مسيرة النضال الوطني والسياسي الذي يخوضه أهالي الجولان منذ خمسة وثلاثين عاماً”، مبيناً أنه على الرغم من محاولة “السلطات اليهودية” منذ ذلك اليوم تغيير معالم الجولان السوري الجغرافية والديموغرافية، وفرضها العديد من القرارات التعسفية بحق المواطنين السوريين، ومحاولة بناء المستوطنات إلا أن أهل الجولان تصدّوا لهذا المخطط بكل عزيمة وقوة، وأكد على أن أبناء الجولان اليوم مستمرون بثوابتهم الوطنية من خلال وقوفهم في خندق واحد إلى جانب وطنهم في مواجهة كل ما يتعرض له من مؤامرات ومخططات معادية، ودعمهم للجيش العربي السوري في تصديه للتنظيمات الإرهابية التكفيرية، مشدداً على أن “الجولان لن يكون إلا سورياً وسيعود لأبنائه الشرعيين مهما طال الزمن”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارها الباطل بضم الجولان بتاريخ الرابع عشر من كانون الأول عام 1981، وإبان صدوره أعلن المجتمع الدولي رفضه قرار الضم باعتباره مخالفاً لكل القوانين الدولية، كما أصدرت سورية بياناً نبّهت فيه الرأي العام العربي والمجتمع الدولي إلى خطورة ومنعكسات هذا الإجراء على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وخرقه لقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 338.‏

وبعد إصدار القرار بدأ المواطنون السوريون في الجولان المحتل الإضراب العام بدءاً من 14 شباط عام 1982 بعد أن رفض الكيان الصهيوني الانصياع إلى قرارات الأمم المتحدة التي طالبتها بإلغاء القرار، واستمر الإضراب الكبير الذي بدأ في 14 شباط نحو ستة أشهر متتالية، وهو رمز لنضال الجولانيين ضد وجودهم تحت الاحتلال، بعيداً عن أحضان وطنهم الأم سورية.‏

البعث-سانا