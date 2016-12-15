أمام الرئيس الأسد.. الخطيب وبيطار يؤديان اليمين القانونية سفيرين لسورية لدى سلطنة عُمان وفنزويلا

أمام الرئيس الأسد.. الخطيب وبيطار يؤديان اليمين القانونية سفيرين لسورية لدى سلطنة عُمان وفنزويلا

15 / 12 / 2016 الصفحة الأولى

هذا المقال رقم : 56 من 58 من العدد 2016-12-15-15715

2016-12-15-15715

أمام السيد الرئيس بشار الأسد، أدى اليمين القانونية، أمس، الدكتور بسام سيف الدين الخطيب سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى سلطنة عُمان، وخليل إبراهيم بيطار سفيراً لسورية لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية.
واستقبل الرئيس الأسد السفيرين الخطيب وبيطار كلاً على حدة، وزوّدهما بتوجيهاته وتمنى لهما النجاح في مهامهما.
حضر مراسم أداء اليمين وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين.
سانا

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