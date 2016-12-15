الرئيس الأسد في مقابلة مع قناتي “روسيا 24″ و”إن تي في” الروسيتين: كما حرّرنا تدمر في السابق سنحرّرها مرة أخرى .. وتوقيت الهجوم على المدينة ارتبط بمعركة حلب الأمـريـكيـون مـخـادعـون.. والـحقـائـق علـى الأرض أثـبـتـت أن كـل مـن يـدعـمـونـهـم مـتـطـرّفـون

أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن الأعمال العسكرية لن تتوقّف بعد تحرير مدينة حلب من الإرهابيين، مشدداً على أن تحرير مدينة حلب شيء مهم، ولكن لا بد من تحصين المدينة من الخارج، وتنظيف محيطها من الإرهابيين الذين يقومون بقصف المدينة بالصواريخ وقذائف الهاون يومياً.

وأوضح الرئيس الأسد، في مقابلة مع قناتي “روسيا 24″ و”إن تي في” الروسيتين، أن توقّف الأعمال العسكرية يحصل فقط في المنطقة التي يقول فيها الإرهابيون بأنهم جاهزون مباشرة لتسليم السلاح أو الخروج منها، أما خلال المفاوضات فلا تتوقّف العمليات، لأنه لا يوجد ثقة بالإرهابيين، فهم في كثير من الحالات كانوا يقولون كلاماً ويفعلون عكسه، كانوا يطلبون وقف إطلاق النار من أجل إعادة تقوية وضعهم والحصول على إمدادات من السلاح والذخيرة وغيرها، لذلك هذا الموضوع غير مسموح به، فقط عندما نتفق على شيء محدد، يمكن القيام بذلك.

وحول الوضع في تدمر، قال الرئيس الأسد: إن الهجوم الأخير لتنظيم “داعش” الإرهابي على تدمر، وبأعداد كبيرة من الإرهابيين، وبأسلحة نوعية لم تكن موجودة لديه من قبل، وعلى مساحة جغرافية تتجاوز عشرات الكيلومترات، يعني أن التنظيم أتاه دعم مباشر من دول، وليس مجرد أن “داعش” أتى من الموصل، وتساءل: كيف يأتي بمدفعية ثقيلة من الموصل، ماذا يفعل الطيران الأمريكي الموجود في الموصل أو في الرقة، وأضاف: الحقيقة أن الجزء الأكبر من هؤلاء أتوا من الرقة ومن دير الزور، إما بدعم مباشر من الأمريكيين، أو بأحسن الأحوال الأمريكي يعرف ولكنه يغضّ النظر، وترك القيام بهذه المهمة، وهي التمويل والدعم، لتركيا وقطر والسعودية، لافتاً إلى أن توقيت الهجوم على تدمر مرتبط بمعركة حلب، لأنهم أرادوا أن يقللوا من قيمة تحرير مدينة حلب، وأن يشتتوا جهود الجيش العربي السوري باتجاهات متعدّدة، مشدداً على أنه كما حرّرنا تدمر في السابق سنحرّرها مرة أخرى، وأضاف: إن التركيز الرئيسي الآن، الأولوية، هي مدينة حلب.

وحول رفع باراك أوباما الحظر على توريد السلاح لمن يسمونها “المعارضة المعتدلة”، بيّن الرئيس الأسد أن الأمريكيين دائماً مخادعون، وليس بالضرورة أن يكون رفع الحظر حصل عندما أعلن عنه أوباما، ربما أعلن عنه بعد أيام من حصوله، فقط لإعطائه الغطاء الشرعي، وتساءل: إلى أين تذهب هذه الأسلحة؟، إما إلى “جبهة النصرة” أو إلى “داعش”، وكلاهما واحد بغض النظر عن التسميات، وأضاف: عندما تفشل خططهم في مكان ما يقومون بخلق الفوضى، ويعملون على إدارتها لابتزاز الأطراف المختلفة، ريثما يتمكّنون من تحقيق الاستقرار بالشكل الذي يخدمهم فقط، ورفع الحظر في هذا التوقيت جزء من هذه السياسة، مشيراً إلى أن الإدارة الراحلة تحاول أن تخلق أكبر قدر من المشاكل لكي تكون هذه المشاكل عقبة في التقارب بين روسيا والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأسد أن واشنطن حاولت تسويق كذبة تسمى “معارضة معتدلة” أو “مقاتلين معتدلين” لكنها فشلت بذلك، لأن الحقائق على الأرض أثبتت العكس، وبأن كل من يدعمونهم متطرّفون سواء “النصرة” أو “داعش” أو التنظيمات الإرهابية الأخرى التي تحمل العقيدة المتطرّفة الإرهابية نفسها، وأضاف: هم يحاولون ترك “داعش” في بعض المناطق ومن ثم الاعتماد على هذه المجموعات، التي جزء منها كان أساساً في “داعش والنصرة”، ولكن حلق ذقنه ولبس لباساً مختلفاً وأصبح اسمه معتدلاً، وهو من سيقوم بتحرير تلك المناطق من “داعش”، فعملياً هي تمثيلية، “داعش” تحت سيطرة الولايات المتحدة، ومن يسمونهم معتدلين تحت سيطرتهم، ولكن هذه القوى ستقوم بغسل يد المسؤولين الأمريكيين من أي علاقة مع المتطرّفين في سورية.

وحول مخططات التقسيم المعدّة لسورية، أكد الرئيس الأسد أن الأغلبية الساحقة من السوريين ترفض أي إضعاف للدولة السورية، وترفض أي تخلّ عن وحدة الأراضي السورية أو شكل الدولة، أو النظام السياسي بشكله الحالي، وأضاف: السياسة الغربية تسعى إلى تقسيم الدول، سواء كانت كبرى لتصبح صغيرة أو صغرى لتصبح أصغر، وعندها يستطيعون أن يسيطروا على هذه الدول ويحوّلوها إلى مجرد إمعات تابعة لهم تنفذ أوامرهم، وأكد أن هذا المخطط لسورية موجود ومطروح قبل الأزمة.

ورداً على سؤال حول مرحلة إعادة الإعمار ومن هي الدول التي يمكن أن تساعد في إعادة بناء اقتصاد سورية، لفت الرئيس الأسد إلى أن موضوع إعادة الإعمار هو اقتصاد ضخم ومفيد جداً لأي دولة في مرحلة ما بعد الحرب، ولدينا في سورية إمكانيات مادية كبيرة على مستوى القطاع الخاص، سواء الموجود داخل البلد أو المغترب أو الذي هاجر مؤخّراً خلال الأزمة، ومعظم هؤلاء سيعودون لإعمار بلدهم، وأن الحركة الاقتصادية ستدور ولا يوجد قلق كبير من هذا الموضوع، مؤكداً أن الشعب السوري لن يقبل بأي شركة تأتي من أي دولة أخذت موقفاً ضد سورية أو ضد وحدتها أو دعمت الإرهابيين فيها، وأضاف: الأولوية هي للدول الصديقة التي وقفت معنا بشكل مباشر، كروسيا والصين وإيران وغيرها، أو الدول التي، بالحد الأدنى، لم تكن ضد سورية، ولو أنها وقفت على الحياد، وأخذت موقفاً أخلاقياً.

وأعرب الرئيس الأسد عن شكره لروسيا، قيادة وشعباً، على الدعم الذي قدّمته لسورية، سياسياً وعسكرياً، وأضاف: لا ننسى أبداً أنه في هذه الحرب أصبحت هناك أيضاً دماء مشتركة، من خلال الشهداء الذين قدّمتهم روسيا دفاعاً عن سورية ودفاعاً عن الشعب السوري في وجه الإرهاب.