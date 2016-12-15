متابعات ملف الآليات الحكومية تسفر عن وفر يزيد عن 50 ملياراً

دمشق-البعث:

نجحت الحكومة بتحقيق وفر تفوق قيمته الـ 50 مليار ليرة سورية، نتيجة الاستعاضة عن شراء سيارات حكومية جديدة، بإعادة توزيع الفائض من السيارات والآليات الحكومية على الجهات العامة لترميم النقص الموجود لديها.

وتظهر بيانات تتبع خطة تنفيذ البطاقة الذكية المخصصة لتوزيع الوقود لأسطول الآليات الحكومية، وتدقيق ودراسة عدد دفاتر المحروقات المباعة للجهات العامة من قبل فروع شركة محروقات في المحافظات، انخفاض العدد المباع بشكل كبير، فعلى سبيل المثال لا الحصر، انخفض عدد الدفاتر المطلوبة من وزارة العدل من 100 دفتر إلى ثلاثة دفاتر فقط أي بتخفيض 97%، كما انخفض استهلاك القسائم في جميع المحافظات لحوالي 70 % مقارنة بالاستهلاك قبل التدقيق والإلزام باستخدام البطاقة الذكية.