الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني هنأه فيه بتحرير حلب روحاني: خطوة مهمة وأساسية على طريق القضاء على الإرهاب

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية هنأه فيه بانتصار الشعب السوري في حلب وتحريرها من الإرهابيين.

وشكر الرئيس الأسد الرئيس روحاني والشعب الإيراني وقيادته لوقوفهم إلى جانب الشعب السوري، مشيداً بالدعم الإيراني لسورية وشعبها في الحرب ضد الإرهاب في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية، ما عزّز صمود الشعب السوري، وساهم بشكل كبير في انتصارات الجيش العربي السوري.

وأكد روحاني خلال الاتصال أن هذا الانتصار خطوة مهمة وأساسية على طريق القضاء على الإرهاب في جميع أنحاء سورية، وعودة السلام والاستقرار إلى ربوعها، ونوّه بصمود الشعب السوري في مواجهة الإرهاب، مشدداً على استمرار وقوف إيران إلى جانب سورية في جميع القطاعات.

كما هنأ نواب مجلس الشورى الإيراني الشعب والحكومة السورية بالانتصارات التي تحقّقت في مدينة حلب على الإرهاب، مؤكدين استمرار دعمهم الكامل لمحور المقاومة.

ووقّع 163 نائباً على بيان تهنئة تمّت قراءته في الجلسة العلنية لمجلس الشورى، قالوا فيه: “إن نظام الاستكبار العالمي وبعد الإخفاقات التي ألمت به في المنطقة لجأ إلى استراتيجية الحرب بالوكالة لإسقاط الحكومات المستقلة ذات القاعدة الشعبية في العالم وخاصة في المنطقة”، وأضاف: “إن مقاومة الشعب السوري وصمود جبهة المقاومة حالا دون نجاح هذه المخططات الاستكبارية”.

وأكد النواب على دعمهم القوي لجبهة المقاومة ضد الاستكبار العالمي والصهيونية العالمية والحكام المحسوبين عليهم وعملائهم المتمثّلين اليوم بالتيارات الإرهابية التكفيرية، معربين عن ارتياحهم “لانتصار المظلومين والأحرار في العالم أمام جبهة الكفر والطغيان”.

في سياق متصل أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى حسين نقوي حسيني أن ثمانية نواب سيتوجهون الأسبوع القادم إلى سورية لتجديد الدعم للشعب السوري، وأوضح أن النواب سيقدمون أيضاً التهنئة بالنجاح والنصر الذي حققته الحكومة والشعب السوريين في حلب ضد الإرهابيين.

يأتي ذلك فيما أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، خلال استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رمضان عبد الله، أن الإرهابيين هم من يقتلون الأهالي في حلب والموصل وسائر المدن الأخرى بغض النظر عن الضجيج الإعلامي الغربي المثار الهادف لإخفاء الحقائق، وشدد على أن أحد أهم قضايا المنطقة تتمثّل في المواجهة الشاملة للعصابات التكفيرية، من أمثال “داعش وجبهة النصرة” وغيرهما، مشيراً إلى أن التقاعس عن ذلك يعني أن القضية الفلسطينية ستبقى مهمّشة بسبب اختلاق التكفيريين للأزمات باستمرار.

من جهته أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، خلال استقباله شلح، أن سورية كانت دوماً العمق الاستراتيجي للدفاع عن محور المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب، ولا ينبغي لأي فلسطيني أن يفقد هذا الموقع الاستراتيجي من خلال التقييم غير الصحيح، وأضاف: إن إضعاف سورية خطأ استراتيجي ولن يساعد المقاومة بأي شيء ولم يحقق أي شيء لفلسطين، إذ إن أي إضرار بالعلاقات بين المقاومة الفلسطينية وسورية إنما يصب في مصلحة الكيان الصهيوني، وتساءل: ما الذي حصلت عليه الفصائل الفلسطينية التي تخلّت عن سورية وعملت ضدها واتجهت نحو منحى آخر سوى خدمة الكيان الصهيوني؟!.

سانا – وكالات