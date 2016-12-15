غداة الحملة المضللة لواشنطن وباريس ولندن في مجلس الأمن سورية وروسيا: هبّة لدعم الإرهابيين.. ودليل على الانحطاط السياسي

وضعت سورية وروسيا الحملة الظالمة والمضللة التي قادتها واشنطن وباريس ولندن وأدواتهم في الخليج خلال جلسة مجلس الأمن أول أمس في خانة الدعم للإرهابيين قبل اندحارهم من حلب أمام الضربات التي وجهها لهم أهلنا في حلب وشعب سورية وجيشه.

ففيما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن تجار الحروب من الدول الغربية وحلفائها في بعض بلدان أوروبا الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجب محاسبتهم على تقديمهم الأسلحة للمنظمات الإرهابية لقتل الشعب السوري من أطفال ونساء وشيوخ، شدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على أن مضمون كلمات ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن تجاه جهود الحكومة السورية وحلفائها يعود إلى عدم قدرة هذه البلدان على تحمل هزيمة المسلحين، وأضاف: إن ردود الفعل الانفعالية التي سمعناها في مجلس الأمن تبرهن على وجود نوع من الانحطاط السياسي.

وفيما تلفظ التنظيمات التكفيرية أنفاسها الأخيرة في حلب تكثفت دبلوماسية الهاتف، حيث بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية الروسي ونظيريه الأمريكي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف الأوضاع في سورية وكذلك وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للأهالي، في حين قدم وزير الخارجية الروسي جردة حساب محادثات روسيا مع “الشريك” الأمريكي واتهم في كلمة ألقاها أمام المشاركين في منتدى الحوار من أجل المستقبل في موسكو الولايات المتحدة بالتهرب بكل الأساليب من ضرب تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في سورية لتخلق بذلك وحشاً جديداً سيشن هجمات إرهابية في العالم أجمع، وشدد على أن المحادثات تشكل لقاءات عقيمة وغير مجدية، لافتاً إلى أن الاتصالات مع واشنطن ما زالت موجودة ولكن في كل مرة يتم الاتفاق على شيء فإن الأمريكيين يغيرون اتجاههم ويبتعدون عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها، في وقت دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف الأمم المتحدة إلى عدم تجاهل الأدلة على فظائع الإرهابيين في حلب، مشدداً على أنه من غير اللائق تماماً ألا تترك تلك الفظائع التي يرتكبها هؤلاء الإرهابيون أي موقف لدى الآخرين.

وسط هذه الأجواء واصلت قواتنا المسلحة عملياتها في ضرب الإرهاب التكفيري ونفذت سلسلة رمايات نارية دقيقة ضد مواقع وتحركات تنظيمي داعش والنصرة في ريفي حمص واللاذقية كبدت الإرهابيين خلالها خسائر فادحة في العديد والعتاد.

وفيما خرج نحو 6 آلاف شخص من أحياء شرق حلب إلى المناطق الآمنة، ارتقى 3 شهداء وأصيب العشرات بينهم نساء وأطفال جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية والطلقات المتفجرة على عدد من أحياء مدينة حلب.

وفي التفاصيل، قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التطورات الأخيرة للوضع في حلب أمس: أنه لا يمكن للأنظمة الحاكمة في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وأدواتها في المنطقة مثل السعودية وتركيا وقطر التي مولت ودعمت الإرهابيين إلا أن تهرع لتقديم آخر خدماتها لهؤلاء الإرهابيين قبل انهيارهم أمام الضربات التي وجهها لهم أهلنا في حلب وشعب سورية وجيشه وحلفاء وأصدقاء سورية وذلك من خلال الحملة الظالمة والمضللة التي قادتها هذه الأنظمة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأشارت إلى أن الادعاءات التي أطلقها بعض مسؤولي الأمم المتحدة في تقاريرهم وبياناتهم لم يكن الهدف منها حماية حقوق الإنسان بل حماية الإرهابيين وتبرير سياسات الدول الغربية التي جعلت من الأمم المتحدة ومن بعض موظفيها وأجهزتها أدوات لخدمة سياساتها وأهدافها وتضليل الدول الأعضاء حول حقيقة المؤامرة التي أرادت هذه الدول تمريرها لإخضاع سورية ومنطقة الشرق الأوسط في سياساتها الدنيئة. ولفتت الوزارة إلى أن تجار الحروب من الدول الغربية وحلفائها في بعض بلدان أوروبا الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجب محاسبتهم على أنهم تجار حروب وقتل ودمار ومحاسبتهم على تقديمهم الأسلحة للمنظمات الإرهابية لقتل الشعب السوري من أطفال ونساء وشيوخ.

ريابكوف: انحطاط سياسي ممزوج بالكراهية

وفي سياق متصل أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن مضمون كلمات ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن أول أمس تجاه جهود الحكومة السورية وحلفائها بما في ذلك روسيا في حلب يعود إلى عدم قدرة هذه البلدان على تحمل هزيمة المسلحين في تلك المدينة السورية، وأضاف: إن ردود الفعل الانفعالية وغير المقبولة على الإطلاق وتلك الاتهامات التي لا أساس لها والتي سمعناها في صالة مجلس الأمن ضد روسيا تبرهن على وجود نوع من الانحطاط السياسي الممزوج مع الكراهية للروس المتجذرة في الوقت نفسه عميقاً في وعي زملائنا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وأشار إلى أن ممثلي هذه الدول أنفسهم يبثون عمداً موجة العداء لروسيا وتمارس ذلك بصورة خاصة إدارة باراك أوباما المنتهية ولايته قريباً على أمل كسب بعض النقاط حالياً وتوجيه الإساءة إلى الإدارة المقبلة وهذا الفساد السياسي واضح جداً، وأعلن ريابكوف أن موسكو لم تنف أبداً إمكانية حدوث لقاءات بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري حتى نهاية هذا العام بشأن الأوضاع في سورية، وقال: إنني لا أستبعد أبداً ذلك ولكن الأمر يتعلق بكيفية تطور الأوضاع، مضيفاً: إن موسكو ستواصل الحوار مع واشنطن بشأن الوضع في حلب بغض النظر عن الاتفاقات حول هذه المسألة مع أنقرة.

لافروف: المحادثات مع واشنطن غير مجدية

كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة ألقاها أمام المشاركين في منتدى الحوار من أجل المستقبل في موسكو: إن الموقف الأمريكي خلال المحادثات مع روسيا بشأن سورية يمكن تفسيره فقط برغبة واشنطن بحماية جبهة النصرة، مشدداً على أن هذه المحادثات تشكل لقاءات عقيمة وغير مجدية، ولفت إلى أن الاتصالات مع واشنطن ما زالت موجودة ولكن في كل مرة عندما نتفق على شيء فإن الأمريكيين يغيرون اتجاههم ويبتعدون عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

وأضاف: إن الولايات المتحدة تحاول بشتى الطرق إبعاد تنظيم جبهة النصرة عن تلقي الضربات وهم وبعد إنشاء تنظيمي القاعدة وداعش يقومون الآن طوعاً أو كرهاً بإنشاء وحش آخر سيقوم فيما بعد بأعمال إرهابية في العالم أجمع، لافتاً إلى أن واشنطن تضع الهدنة التي تستخدم دوماً لتعزيز المسلحين كشرط أساسي خلال المباحثات الخاصة بالممرات الإنسانية ولو أنهم وبدلاً من ذلك وافقوا على هذه الممرات منذ فترة بعيدة لكنا استطعنا إخلاء شرق حلب من المسلحين، وتابع: إنه وعلى عكس الوضع في سورية فإن لا أحد في العراق أو ليبيا أو اليمن على وجه الخصوص يطالب بوقف الأعمال القتالية وفرض تهدئات إنسانية قبل المحادثات وفي الحقيقة فإن هذه الدعوات تهدف فقط إلى إراحة المسلحين وتمكينهم من الحصول على ذخائر وأسلحة جديدة وهذا بالضبط ما حدث مؤخراً في مدينة تدمر منذ فترة قصيرة عندما توقفت فجأة عملية تحرير الموصل التي أطلقت دعايتها بصوت عالٍ، وأشار إلى أن المزاعم التي يطلقها ممثلو الولايات المتحدة في المنظمات الدولية بشأن إجبار روسيا المدنيين على الخروج من حلب وقولهم بأن هذا الأمر غير جيد كلها كاذبة وغير صحيحة. وأضاف كذلك إن الإدعاءات بارتكاب فظاعات خلال عملية تحرير حلب خاطئة ولم يقدم عليها أي دليل من قبل المنظمات غير الحكومية.

دبلوماسية الهاتف تتكثف

في الأثناء، أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي على الخطوات التي اتخذتها روسيا في محاربة الإرهاب الدولي والمساعدات الإنسانية واسعة النطاق المرسلة إلى مناطق تم تحريرها من الإرهابيين في سورية.

إلى ذلك ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري هاتفياً الوضع في سورية وشددا على ضرورة تسوية الوضع في حلب.

إلى ذلك بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تطورات الأزمة في سورية والخرق الأمريكي للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد. كما بحث ظريف خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو آخر مستجدات الأوضاع في سورية، وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتصال الهاتفي الذي بادر إليه جاويش أوغلو تطرق إلى الأوضاع في مدينة حلب وسائر المناطق السورية وكذلك وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للأهالي.

في الأثناء دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف الأمم المتحدة إلى عدم تجاهل الأدلة على فظائع الإرهابيين في حلب، مشدداً على أنه من غير اللائق تماماً ألا تترك تلك الفظائع التي يرتكبها هؤلاء الإرهابيون أي موقف لدى الآخرين، وقال: إن ما تنقله وسائل الإعلام والصحفيون العاملون على أرض حلب يشهد على أن السكان المدنيين يرحبون بعفوية وبهجة بتحرير الجزء الشرقي للمدينة من الإرهابيين، موضحاً أن البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تتناقض بشدة مع هذه الوقائع والمشاهد وتحاول التصوير أن الجيش السوري هو من يقوم بعمليات قتل للمدنيين في حلب.

ماتفيينكو: انتصار الجيش العربي السوري حتمي

بدورها أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن انتصار الجيش العربي السوري على الإرهابيين في حلب وتدمر أمر حتمي. وقالت ماتفيينكو للصحفيين: إنني على ثقة تامة بأن الجيش السوري سينهي عملية مكافحة الإرهاب وسيطهر الأحياء الشرقية في حلب من الإرهابيين وليس ذلك أكثر من مسألة وقت وتفاصيل ودقائق وعمليات تكتيكية ولكن ذلك سيحدث حتماً، وأشارت إلى أن تفوق الجيش السوري سيسمح له بتنظيف حلب وتدمر من الإرهابيين نهائياً.

وفي بيروت، أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” في لبنان العميد مصطفى حمدان أن الضجيج المبرمج ضد سورية من الدول الداعمة للإرهاب العالمي هدفه حماية عملائهم وقواتهم الخاصة المتغلغلة داخل التنظيمات الإرهابية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وهم يحاولون تغطية الخروج الآمن لها من خلال هذا الضجيج المبني على فبركة مجازر وهمية وعويل تحت عناوين الإنسانية وتسريب مشاهد مصورة كاذبة.

بدوره أكد الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات أن الجيش العربي السوري والقوى الرديفة له أسقطوا المشروع الأمريكي الغربي الإرهابي ضد سورية مع اقترابهم من تطهير مدينة حلب من الإرهابيين، مبيناً أن سورية باتت قريبة من إعلان الانتصار الكلي في حلب على الإرهاب ولا سيما بعد اتخاذها قراراً باستعادة المدينة وتخليصها من الإرهابيين خاصة أن تطهيرها يصب في خانة إسقاط المؤامرة الهادفة إلى إضعاف سورية.

عمليات نوعية لقواتنا المسلحة في ريفي حمص واللاذقية

ميدانياً، نفذت وحدات من الجيش سلسلة رمايات نارية دقيقة ضد مواقع وتحركات تنظيم داعش في ريف حمص الشرقي وتركزت الرمايات في محيط الكتيبة المهجورة بمنطقة التيفور وفي قرية شريفة وأسفرت عن تدمير عربة مفخخة لإرهابيي التنظيم في محيط الكتيبة المهجورة إضافة إلى القضاء على عدد من الإرهابيين.

وفي ريف اللاذقية الشمالي نفذت وحدة من الجيش رمايات نارية دقيقة ضد تحركات مجموعة إرهابية في محيط قرية برج الحياة ما أسفر عن القضاء على كامل المجموعة الإرهابية وتدمير ما بحوزتها من أسلحة وعتاد.

6 آلاف مدني يخرجون إلى المناطق الآمنة

في غضون ذلك أفاد مركز التنسيق الروسي في حميميم بخروج نحو 6 آلاف مدني من أهالي الأحياء الشرقية لمدينة حلب الذين كانوا محاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية، وقال المركز في بيان: إن 5992 مدنياً من أهالي الأحياء الشرقية للمدينة بينهم 2210 أطفال الذين كانت تحاصرهم التنظيمات الإرهابية خرجوا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيراً إلى أنه تم نقل جميع المدنيين إلى مراكز الإقامة المؤقتة حيث يحصلون فيها على وجبات الطعام والمساعدات الطبية المطلوبة، ولفت إلى أن 366 مسلحاً ألقوا السلاح وخرجوا إلى غرب مدينة حلب خلال الفترة نفسها وتمت تسوية أوضاع 329 منهم بموجب مرسوم العفو.

من جهة ثانية، قال مصدر في قيادة شرطة حلب بأن التنظيمات الإرهابية التكفيرية قصفت ظهر أمس بعدد من القذائف الصاروخية والطلقات المتفجرة أحياء الخالدية وشارع النيل والفيض والسكري والفردوس والصالحين، وبين أن الاعتداءات الإرهابية أسفرت عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة 45 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.