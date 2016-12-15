اتحاد الفلاحين يعقد مؤتمره العام الثاني عشر الهلال: القطاع الزراعي أهم مكونات الاقتصاد الوطني

ريف دمشق-بسام عمار-بلال ديب:

عقد الاتحاد العام للفلاحين مؤتمره العام الثاني عشر، أمس في مجمع صحارى، تحت شعار “عندما يكون الفلاح بخير يكون الوطن بخير”، وذلك لمناقشة خطة الاتحاد للمرحلة القادمة، والتقارير الاقتصادية والتنظيمية والمالية والسياسية، إضافة إلى الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها كل محافظة.

وافتتح المؤتمر الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد للحزب الذي نقل لأعضائه ولجماهير الفلاحين تحيات ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته لهم ولمؤتمرهم بالنجاح والتوفيق، لاسيما وأنه مؤتمر انتخابي تتلاقى فيه المعاني الديمقراطية بالمسؤولية، والمهنية بالسياسية، والمطلبية بالوطنية، لتتداخل معاً وتشكّل تركيباً وطنياً واحداً يميّز الاتحادات الشعبية والنقابات في سورية، بل يميّز الشعب العربي السوري في قدرته على أن يجعل وعيه الوطني وعياً تركيبياً شاملاً، وهو بذلك يرى الهمّ الوطني في عمله اليومي مهما كان هذا العمل، وفي سعيه المطلبي، محافظاً على التوازن الإيجابي بين مكوّنات الوعي الاجتماعي، عاكساً بذلك وحدته الوطنية وواقعه الاجتماعي معاً.

وأضاف الرفيق الهلال: هذا التوازن الإيجابي توازن خلّاق يسهم في دفع عجلة التقدّم بما يحققه من انسجام بين المطلبي والوطني، لأن تقدّم الوطن هو في النهاية محصلة لتقدّم جميع فئات الشعب، وخاصة المنتجة منها، غلالاً وصناعة وفكراً، مشدداً على أن الفلاحين يمثلون القطاع الإنتاجي الأول.

وقال الرفيق الهلال: إن الزراعة قامت في سورية قبل أن يعرفها العالم القديم برمّته، حيث كان وادي النطوف في فلسطين والرقة في سورية أول أرض في العالم امتهن أهلها الزراعة، ومن ثم أخذتها البشرية عن السوريين، والذين لهم سبق آخر يعترف العالم به هو السبق الثقافي مع الأبجدية الأولى، وفي العصر الوسيط كان لدمشق السبق بأنها كانت عاصمة أكبر دولة عرفها التاريخ على الإطلاق، وفي العصر الحديث كان للشعب العربي السوري السبق في القضاء على الحكم العثماني، ووضع أول دستور ديمقراطي في المنطقة عام 1919، وله السبق في توجيه ضربة قاضية للاستعمار القديم في المنطقة، وتوطيد ثقافة الاستقلال، بعد كفاح لم يهدأ ضد الاستعمار الفرنسي، مشيراً إلى أن سورية كانت الدولة الأولى في المنطقة والعالم التي نالت استقلالها من الاستعمار القديم، واليوم سيسجل جيلنا، بقيادة السيد الرئيس بشـار الأسـد، سبقاً جديداً بأن يكون أول شعب في التاريخ المعاصر ينتصر انتصاراً ناجزاً على الإرهاب المتحد، إرهاب الدولة وإرهاب العصابات التكفيرية، ونكون بذلك أول من أسهم في إضعاف الاستعمار الحديث على المستوى العالمي، وأضاف: إنه لأول مرة يضطر الأعداء إلى توحيد إرهاب الدولة مع إرهاب المجموعات المرتزقة مع إرهاب الإعلام وتضليله مع إرهاب المقاطعة والحصار، وكل هذه الأنواع من الإرهاب ستزيد الشعب العربي السوري إصراراً على الاستمرار في حماية استقلاله، متسائلاً: إذا كان هناك من لايزال يشكّك في أهمية سورية وقيمتها فلماذا هذا الحقد كله، ولماذا هذا التجنيد الشامل لكل قوى الهيمنة والصهيونية والتكفيرية ضد بلد صغير اسمه سورية، صغير في الحجم لكنه كبير في العطاء الإنساني، وشدد على أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري، ويحققها هذه الأيام في حلب، ستشكّل مفصلاً مهماً في محاربة الإرهاب في المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن الشعب السوري بجميع فئاته كان صاحب مسيرة تاريخية عظيمة، وجماهير الفلاحين تحتل مكانة مرموقة ودوراً رائداً في هذه المسيرة.

ودعا الرفيق الهلال أعضاء المؤتمر إلى مناقشة كل القضايا والموضوعات التي تهم زملاءهم والقطاع الزراعي بكل مسؤولية وحرية، والإشارة إلى الإيجابيات لتعزيزها وتجاوز السلبيات، والتوصل إلى نتائج مفيدة تعزّز من مكانة الفلاح، وتزيد الإنتاج، لاسيما وأن القطاع الزراعي من أهم مكوّنات الاقتصاد الوطني، ومشغل حقيقي لليد العاملة، باعتبار الأرض أحد عناصر الإنتاج متجدد العطاء، فهي تتميّز عن جميع وسائل الإنتاج الأخرى بهذا البعد الطبيعي والوجودي.

وبيّن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن عطاءات الفلاحين وإنجازاتهم خلال السنوات الـ52 الماضية من تأسيس الاتحاد العام للفلاحين تقدّم الأنموذج الفذ في الإصرار على إعمار الوطن والاستمرار بالعملية الإنتاجية وتحسين وتطوير الإنتاج من خلال تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة وتبني نتائج البحوث الزراعية لزيادة المردود والمحاصيل على تنوّعها وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الوفرة، وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة في دعم مؤسسة المباقر والسماح باستيراد الأعلاف وتشجيع الزراعات الأسرية وتطوير تنمية المرأة الريفية ودعم مؤسسات الخدمات الزراعية للفلاحين ساهمت بصمود القطاع الزراعي رغم كل ما تعرّض له من تخريب ممنهج على يد العصابات الإرهابية وتحديات في العملية الإنتاجية.

وأكد رئيس اتحاد الفلاحين المكلّف خالد خزعل أن ما صدر خلال السنوات الماضية من قرارات وقوانين خاصة باستصلاح الأراضي الزراعية وبناء السدود المائية وإعفاء الفلاحين من فوائد القروض الزراعية وغيرها من تشريعات ساهم في بناء الاقتصاد الزراعي، وشدد على ضرورة تمسك الفلاحين بأرضهم والدفاع عنها وبذل كل الجهود لإعادة زراعة كل شبر محرر من الأراضي الزراعية في سورية.

وفي لقاءات مع البعث أكد عدد من المشاركين أن المؤتمر في هذه الظروف دليل على انتصار سورية على المؤامرة التي حيكت ضدها، ورسالة من فلاحي سورية الى العالم مفادها أنهم متمسكون بأرضهم ووطنهم وقيادتهم وأنهم سيظلون يزرعون أرضهم مهما كانت الظروف.

وأكد المشاركون على أهمية تأمين كل المقومات لصمود الجيش العربي السوري الباسل ودعوا الى دعم القطاع الزراعي من خلال تأمين مستلزماته من البذار والأسمدة والمازوت والأدوات التي يحتاجها والمساعدة على تسويق المحاصيل بيسر وسهولة وزيادة المساحات الحراجية وتشديد العقوبات بحق من يعتدي عليها ودعم الثروة الحيوانية وزيادة كميات المقنن العلفي بما يتناسب مع أعدادها ومكافحة تهريبها الى الدول المجاورة ودعم قطاع الدواجن وتأمين مستلزمات عمل الوحدات الإرشادية. ودعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة وإيجاد شركات تصنيع في مناطق الإنتاج وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية ولاسيما القمح والقطن.

حضر المؤتمر الرفاق والسادة: رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، وعدد من أعضاء القيادة القطرية، ووزراء المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والموارد المائية، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وأمناء فروع الحزب في دمشق وريفها وحلب والقنيطرة، ورئيس جامعة دمشق، ورؤساء اتحاد الصحفيين والحرفيين وشبيبة الثورة والاتحاد النسائي، ونقيب المهندسين الزراعيين السوريين، ورئيس اتحاد المهندسين الزراعيين العرب.