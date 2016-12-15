هيام منوّر توقّع “يا سيد الضوء”

بعد مجموعتها الأولى “وردة هزّت الذاكرة”، الصادرة عام 2002، توقع الشاعرة والإعلامية هيام منوّر في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق اليوم الخميس (السادسة مساء) مجموعتها الجديدة “يا سيّد الضوء”، الصادرة عن دار الشرق للطباعة والنشر، وفيها تبحر منور في عالم من الكلمات المشبعة بالدلالات العميقة والإحساس العالي بأهمية الكلمة في التعبير عن حالة من الحنين إلى التوحّد مع الآخر الغائب.

ولئن تركت مجموعتها الأولى انطباعاً كبيراً، وكشفت برأي العديد من الكتّاب والنقاد ومتابعي المشهد الشعري العربي عن شاعرة تتقن توظيف مفرداتها، وبالتالي تمكّنها من لغتها الشعرية الكثيفة الموحية التي تنأى بها عن أي استطراد أو فائض لغوي، فإنها في مجموعة “يا سيد الضوء” تنتقل إلى مرحلة أعلى من التعبير، حين تلجأ إلى بلاغة تستثمر فيها ممكنات حداثية مختلفة في طريقة تركيب النص والقول الشعري.

تقول الأديبة الكبيرة كوليت خوري: “أعرف أن شعر هيام منور المسبوك في قالب أنثوي أنيق.. هو مزيج من لهفة جامحة وشعور مرهف وذوق رفيع”، بينما يذهب الناقد والشاعر د. نجمان ياسين إلى “أن صوت هيام منور الشعري، صوت ينبض برشاقة وروح الشعر الصافي الحق، وهو صوت بهيّ شجيّ، حار وملتاع وجارح جريح، لكنه ينزف نوراً وكلمات تؤكد أن الحب الكبير، يجعل روح الإنسان كبيرة..”.

وعلى هذا يمكن القول: إن هيام منور شاعرة متفردة، اجترحت صوتاً خاصاً، واستطاعت أن تؤثر وبشكل كبير في أذهان جمهور ومتلقي الشعر ونقاده على حدّ سواء.

ولأنها عشقت الشام وهامت في تفاصيل وجهها الشامخ، ورأت أنها ستبقى رمز الحب والهوى والعزة والكبرياء، تقول في قصيدة بعنوان “يا شام” ص 106:

يا شام أنت غمامُ العشق منسكباً / إذا ظمئت فمن إلاك يرويني..؟!/ سألت عنك.. فقال الماءُ في بردى/ هل ينبع الشوقُ إلا من شراييني../ يظل جرحك يا فيحاء يوجعني../ وتاج مجدك فوق الجرح يعليني/ ما بعد ليلك إلا الفجر مبتسماً../ كالعطر يبزغ من جرح الرياحين/ حماك ربي يا فيحاء فاكتملي../ مجداً تزيدين من حين إلى حين.

يذكر أن هيام منور أديبة وشاعرة وإعلامية حاصلة على الليسانس في الأدب الإنكليزي، عيّنت محررة في أخبار التلفزيون السوري ومراقبة المسلسلات والأفلام، وعملت رئيسة شعبة المنوعات في التلفزيون. كتبت الكثير من المقالات في جريدتي الثورة وتشرين ومجلة “هنا دمشق”، كما عملت مراسلة لمجلتي “فن” و”الكفاح العربي” اللبنانيتين وغيرهما من الصحف والدوريات.

عمر جمعة