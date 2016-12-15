عجيل الخليف.. يرحل عن 400 حفيد

عجيل الخليف.. يرحل عن 400 حفيد

15 / 12 / 2016 الأخيرة

هذا المقال رقم : 37 من 40 من العدد 2016-12-15-15715

2016-12-15-15715

يعتبر المرحوم عجيل الخليف من أكبر المعمّرين الذين عاشوا في منطقة الجزيرة السورية، فقد رحل عن الدنيا أمس تاركاً مئات الأحفاد، وسنين من العطاء والسخاء وإصلاح البين، رحل عن قريته الحصوية الصغيرة في ريف القامشلي وذكره على الألسنة وأحاديث الناس عنه بطيب الكلام، أمّا عن جوانب من محطاته فقال عنه حفيده محمّد الخليف: جدي من مواليد 1900، عاش طوال حياته في هذه القرية، وهبه الله عدداً كبيراً من الأولاد والأحفاد وأحفاد الأحفاد، ليتجاوز عددهم أكثر من 400 شخص يحملون اسمه ولقبه، بالإضافة إلى ذلك قضى أغلبية سنوات عمره في الأرض والزراعة والعمل، حيث ساهم في زراعة مختلف أنواع المحاصيل الزراعية، سواء الصيفية أم الشتوية، مع التركيز والحرص على نجاحها، ومتابعة أدق التفاصيل لقريته، لم يكن يكترث للمتاعب والصعوبات، بل الأرض والأنعام والطيور، وأرض القرية من أهم وأغلى ما كان يستأنس به، مرّت عليه قصص وحكايات كثيرة، وخاصة زمن الاحتلالين العثماني والفرنسي، إلى جانب سرده لأحداث الحربين العالميتين الأولى والثانية، وكل المجريات والتطوّرات التي مرّت على العباد والبلاد، فكان بحق أرشيفاً وتاريخاً ومرجعية كاملة ومتكاملة.
ريف القامشلي – عبد العظيم العبد الله

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