قريباً.. تعديل بخارطة التأمين الإلزامي لصالح “السورية”

دمشق-البعث:

تشهد خارطة الحصص التأمينية بداية العام المقبل تعديلاً يدعم المؤسسة العامة السورية للتأمين، إذ سوف يتمّ توزيع كتلة التأمين الإلزامي على السيارات، والبالغة نحو 5 مليارات ليرة سورية، وفق آلية جديدة، وقد تمّ تحديد الحد الأعلى من هذا التأمين لكل شركة تأمين بنسبة 30 % من إجمالي حجم أعمالها في كافة فروع التأمين، ما عدا الإلزامي، والتي تشمل (الصحي والحياة والحريق والهندسي والبحري…الخ).

ويوضح الدكتور رافد محمد مدير الإشراف على شركات التأمين في تصريح خاص بـ “البعث”، أنه وبمجرد وصول الشركة إلى ذلك الحد أو (النسبة)، فسيتم إيقاف إصدار عقود التأمين الإلزامي للسيارات فقط لأي شركة تصل إليه، وسيقوم الاتحاد السوري لشركات التأمين بمتابعة ومراقبة وتنفيذ حصول كل شركة على حصتها الجديدة المحددة وفقاً لما تقدّم، مبيناً أن الفائض عن هذا الحد، سيوزّع على باقي الشركات التي لم تصل إليه، وفي النهاية يُحول الفائض المتبقي إلى المؤسسة العامة للتأمين، ما يعني أن الآلية الجديدة ستؤمن زيادة في حصة المؤسسة من سوق الإلزامي، تصل إلى أكثر من 70 % في السوق السورية.