المعلم أمام مجلس الشعب: انتصار حلب تاريخي سيغيّر وجه المنطقة

عقد مجلس الشعب جلسته التاسعة عشرة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس، حيث قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، عرضاً حول آخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية، قال فيه: “إن حلب ستعود، وبعد أيام قليلة معدودة يعلن تحريرها من سطوة ونير الإرهابيين”، وأضاف: إن التآمر على سورية لم يتوقّف بل ازداد ضراوة في معركة حلب نتيجة قلق الغرب على أدواتهم الإرهابية كـ “جبهة النصرة” و”نور الدين الزنكي” وحركة “أحرار الشام” وغيرها، ولكن ذلك لن يثنينا عن مواصلة النضال ضد الإرهاب حتى تحرير كل شبر من أرض سورية الحبيبة.

وقال المعلم: “إن العديد من قادة الدول التي تآمرت على سورية لم يناموا، فهم قلقون على من تبقى من إرهابيين في أحياء شرق حلب، رغم أنهم يقبعون على أقل من 2 بالمئة من مساحة مدينة حلب، مضيفاً: “بالأمس كان هناك اجتماع لمجلس الأمن الدولي ومن تابعه يخرج باستنتاج وحيد أنه كان مهرجاناً للكذب بكل معنى الكلمة”، وتابع: “بان كي مون كان قلقاً كعادته وساهم في حملة التضليل عندما قال بأنه قلق على من خرج من المدنيين من حلب، وكذلك كان مندوبو أمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرهم”، و”الغريب أن نتنياهو قلق وطالب خلال اجتماع حكومته مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة من أجل أهل حلب، والأغرب من ذلك ملك السعودية الذي طلب من وزير خارجيته أن يدعو لجلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مصير أهلنا في حلب، الأمر الذي يبين التواطؤ والشراكة الكاملة لهذه الأطراف في التآمر على سورية”.

وقال المعلم: “إن 30 ألفاً من أهلنا في أحياء غرب حلب قتلوا وجرحوا بقذائف الإرهابيين العشوائية، وكان قادة الدول المتآمرة ينامون ملء أجفانهم، وأرسلت وزارة الخارجية أكثر من 540 رسالة إلى مجلس الأمن لتدوين هذه الجرائم الإرهابية ولم يتحدّث أحد عنها”، ولفت إلى أن الإرهابيين نصبوا مجلساً محلياً في شرق حلب، وكان رئيسه يجول في أوروبا وأراد منّا دي ميستورا أن نعتمده لإدارة شؤون أحياء شرق حلب، الأمر الذي يعني مكافأة الإرهابيين عوضاً عن مكافحتهم، كما كانوا يتباكون على شح المواد الغذائية وتبيّن أنه كان في كل حي مخزن للمواد الغذائية والطحين يمنع الأهالي من الوصول إليه إلا بأسعار السوق السوداء، وكان هناك مخازن للسلاح والذخيرة ومصانع للحشوات والقذائف وعدد لا يحصى من الأقبية والأنفاق والتحصينات، وكل ذلك كان موجوداً في شرق حلب”.

وقال المعلم: “لقد تآمروا بشكل مفضوح مع تنظيم داعش الإرهابي بل ساعدوه على العودة إلى تدمر بهدف التشويش والتعمية على انتصار الجيش العربي السوري في حلب وحرمان السوريين من نشوة النصر، ولكن لا يمكن لأحد أن يحجب نور الشمس، مؤكداً أن انتصار حلب هو “انتصار تاريخي سيغيّر وجه الأزمة في سورية والمنطقة”، وشدد على أن تدمر سيتم تحريرها عاجلاً وليس آجلاً.

وفي رده على مداخلات عدد من أعضاء المجلس أكد المعلم أن التوغّل التركي في شمال سورية هو “عدوان موصوف على السيادة السورية وسيتمّ اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لردّه وصدّه”، وقال: “نحن حالياً نخوض معركة شرسة مع أدوات نظام أردوغان في سورية، ولا سيما في حلب، حيث أن كل التنظيمات الإرهابية المتطرّفة فيها تتلقى تعليماتها من المخابرات التركية”، وشدد على أن سورية “لا يمكن أن تسمح على الإطلاق ببقاء جندي تركي واحد على أراضيها”.

وحول الاعتداءات الإسرائيلية على سورية بيّن المعلم أن “العلاقة بين الكيان الصهيوني والتنظيمات الإرهابية كجبهة النصرة وغيرها في جنوب سورية، وخاصة في محافظة القنيطرة، باتت واضحة ولا يمكن تجاهل دور هذا الكيان في التعاون مع الإرهابيين من أجل إقامة حزام آمن على غرار ما فعل في جنوب لبنان سابقاً، ولكن سورية لن تسمح بحدوث ذلك”.

وبالنسبة لسياسات بعض الدول العربية والإقليمية تجاه المهجرين السوريين لفت المعلم إلى أن هذه الدول تستغل قضية المهجرين لخدمة أجنداتها ومصالحها وتمنعهم من العودة إلى سورية وتحد من حريتهم وتنقلاتهم لاستثمار قضيتهم، مؤكداً أن الحكومة السورية ترحب بكل أبنائها المهجرين وهي على استعداد لاستقبالهم ومساعدتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم.

وبشأن مرحلة إعادة الإعمار أشار المعلم إلى أن هناك طريقين للإسراع في إعادة الإعمار أولهما اللجوء إلى الغرب وصندوق البنك الدولي وتنفيذ شروطهما، وهذا سيضر بمحافظة سورية على قرارها المستقل وسيادتها الوطنية، ولكننا لا يمكن أن نقبل بالشروط الغربية، وثانيهما إعادة الإعمار بالتعاون مع أصدقائنا والاعتماد على قدراتنا الوطنية وإرادة الشعب السوري، مشدداً على أهمية دور المغتربين في عملية إعادة الإعمار.

البعث-سانا