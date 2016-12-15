حبر على أمل توقفوا عن جعل الأغبياء مشاهير

لوردا فوزي

تعد الشهرة إحدى أيقونات هذا العصر التي يتهافت عليها الأغلبية، وبينما يرى البعض أنها أصبحت أصعب من ذي قبل في ظل وجود عدد كبير من المشهورين، وأضحى من الصعب التمييز وحجز مكان في جوقة المشاهير تلك، يعتبرها البعض الآخر سهلة المنال وقريبة حتى ممن لا يستحقها، لاسيما بعد أن فتحت وسائل التواصل الاجتماعي لهم الأبواب، وتربعوا على عرشها، وأصبحوا ملوكاً على صفحاتها، وأخذتهم الأوهام بعيداً فظنوا أنهم متفردون بل وأكثر من ذلك، فعاشوا الحالة المتخيلة، وهاموا في طقوس وتقاليد الشهرة، ويمكن القول إنهم “كذبوا الكذبة وصدقوها”!

لا يمنحنا أولئك المشاهير مهلة لالتقاط أنفاسنا، حيث تتوالى أعمالهم الفريدة، من أغنية على الصفحة “الفلانية”، إلى مقطع فيديو على “العلانية”، ولو تساءلنا عن فحوى تلك الأغاني والفيديوهات لاكتشفنا – بدون أن نبذل أي مجهود يذكر- أنها فارغة إلا من الثرثرة وهدفها الوحيد هو المحافظة على التواجد بغض النظر عن شكل هذا التواجد وقيمته، ويبدو أن مرض “توهم الشهرة” يصيب عدداً كبيراً لا يستهان به، حتى أن عملية إحصاء عددهم باتت مهمة مستحيلة، وفي الواقع لا يمكن إلقاء كامل اللوم على زمن وسائل التواصل الاجتماعي الذي يتسم بالاستسهال ويساعد على انتشار حالة “الحمقى المشاهير” في كل مكان، حيث يتم تنصيب بعض الناس الذين لا يملكون لا الموهبة ولا التفرد على قلوب العامة ويصبحون معروفين على معظم مواقع التواصل، وهنا يجب القول: إن أولئك لا يملكون فقط الحظ الذي يقف حليفاً لهم، بل إنهم يملكون وللأسف قاعدة جماهيرية تتابعهم وتساعدهم على الانتشار والشهرة-سواء بقصد أو بدون قصد- فما أن يشاهد أحدهم مقطع فيديو لأولئك المشاهير حتى يقوم بمشاركته على صفحته وكذلك يفعل الكثيرون مثله، ما يحقق لصاحب الفيديو الانتشار ونسبة متابعة عالية تجعل ذاك الأحمق يوقن تماماً أنه أصبح في مصاف المشهورين المرموقين وهيهات هيهات حتى تستطيع إقناعه بأن تعود قدماه إلى أرض الواقع، وكيف ستستطيع تحقيق ذلك؟ وهو لم يعد عادياً- كما يعتقد- بل أصبح شخصاً مشهوراً.

وإن كانت عبارة “توقفوا عن جعل الأغبياء مشاهير” أول ما انطلقت في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وتبعتها حملات لناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي أملاً في الحد من ظاهرة تحويل الحمقى إلى مشاهير، إلا أن تلك الظاهرة لم تقف عند حدود أمريكا وأوروبا بل أصبح العالم العربي أيضاً وبكل أسف يعج بأولئك السذج الحمقى.