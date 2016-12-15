المفكرة الثقافية

المفكرة الثقافية

15 / 12 / 2016 الأخيرة, المفكرة الثقافية

هذا المقال رقم : 35 من 40 من العدد 2016-12-15-15715

2016-12-15-15715

> تقيم وزارة الثقافة – مديرية ثقافة الطفل الاحتفالية الخامسة لليوم العربي للأطفال ذوي الإعاقة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس في مجمع دمر الثقافي.
ويتضمّن برنامج الفعالية: معرض رسوم الأطفال الفائزين بمسابقة وزارة الثقافة – مديرية ثقافة الطفل – الموجهة للأطفال ذوي الإعاقة 2016، وورشات فنية (رسم – تدوير مواد – صلصال –أعمال يدوية- رسم على وجوه الأطفال)، وحكواتي للأطفال المكفوفين، وتكريم الأطفال الفائزين، وعرضاً مسرحياً استعراضياً بمشاركة أطفال ذوي احتياجات خاصة.
> يقيم فرع دمشق لطلائع البعث أمسية موسيقية تحت عنوان: “جيشنا قدوتنا وعزة انتصارنا” على مسرح مكتبة الأسد بدمشق الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس.

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