تشكّل كتب الأطفال رافداً ثقافياً ومعرفياً يستطيع الطفل من خلاله التعرّف على أساليب الحياة المختلفة، وتزيد معرفته بنفسه وبالآخرين، وتعلّمه كيفية التعامل معهم، ولكن إلى أي مدى نجح إنتاجنا الأدبي للطفل في مخاطبة عقله واهتماماته وحاجاته؟ والسؤال الأهم، كيف يمكننا النهوض بكتاب الطفل ليكون على المستوى المطلوب.

أسئلة كثيرة تفرض نفسها علينا في مناقشتنا لواقع الكتاب الطفلي، هذا الكتاب الذي يواجه تحدّيات كبيرة تفرضها بالدرجة الأولى وسائل الاتصال المتعددة التي تجذب الأطفال إليها، من خلال الأساليب الجذابة التي تقدّم برامجها وموضوعاتها بها.

فهل لنا بإقامة مهرجانات ومعارض خاصة بكتب الأطفال يرتادها الأطفال وينتقون منها ما يمكن أن يكون رفيقهم الداعم لثقافتهم.