منمنمات حمصية

حمص ــ نزار جمول

تعود منمنماتنا لتلقي المزيد من الضوء على ألعاب ونشاطات الرياضة الحمصية، فمن المشاركة المفيدة لفريقي الكرامة والوثبة الكرويين في دورة الوفاء الكروية، وصولاً إلى الصعوبات التي تواجه ألعاب الرياضات الخاصة، والتراجع الكبير في ألعاب كرات الطائرة واليد والمضرب والطاولة، وضرورة الارتقاء بهذه الألعاب، فإلى منمنماتنا ..!.

مشاركة مفيدة لكرتي الكرامة والوثبة في دورة الوفاء

جاءت مشاركة فريقي الكرامة والوثبة في دورة الوفاء والولاء التي أقيمت في اللاذقية، ووصل فيها الفريقان إلى الدور نصف النهائي مفيدة وملبية لمدربي الفريقين قبيل انطلاق منافسات الدوري الممتاز، حيث اعتبرا مبارياتها فرصة ممتازة استعدادية للدوري الممتاز قبل انطلاقه في الشهر القادم، وجرب الحموية خلال الدورة كل اللاعبين الجدد المرفعين من فريقي الشباب والناشئين، كما عرف مكامن القوة والضعف في الفريق وعالج كل السلبيات، ولم يكن مدرب الوثبة حسان إبراهيم إلا عارفاً لفريقه، ومحاولاً أن يتلافى كل السلبيات التي واجهت الفريق خلال مباريات الدوري التصنيفي الذي تأهل من خلاله الفريق إلى الدوري الممتاز بجدارة بعد إحرازه مركز الوصيف في مجموعته بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشرين، وفريق الوثبة ليس فيه الكثير من الجديد على صعيد اللاعبين، بعكس فريق الكرامة الذي يزخر بالمواهب الشابة التي سيوظفها الحموية خير توظيف وسيولفها مع اللاعبين المخضرمين والمحترفين من خارج النادي، بينما فريق الوثبة سيعتمد بالدرجة الأولى على لاعبيه من أبناء النادي مع وجود اللاعب الخبير القادم إليه من فريق الجهاد جومرد موسى.

الصعوبات تزيد من طموحات أبطال الرياضات الخاصة بحمص

لم تثن الصعوبات التي تعاني منها ألعاب الرياضات الخاصة في حمص أبطالها عن متابعة طموحاتهم في إحراز المزيد من البطولات، وتتمثل هذه الصعوبات في قلة الموارد المالية وعدم وجود أية وسيلة نقل تقل اللاعبين من وإلى أماكن التدريب، إضافة إلى ندرة وجود مستلزمات التدريب وقلة المدربين المؤهلين، وعزف الكثير من اللاعبين عن ممارسة الألعاب خلال سنوات الأزمة، وعدم انضمام لاعبين جدد، ويذكر أن نادي السلام الذي خرّج الكثير من الأبطال الذين أحرزوا ميداليات براقة محلياً وخارجياً يعاني أيضاً من عدم وجود وسائل نقل ويحتاج إلى افتتاح مراكز جديدة بإشراف مدربين مختصين، ودعا رئيس مكتب الرياضات الخاصة في فرع الاتحاد الرياضي فرحان النجار إلى ضرورة التنسيق مع مديرية التربية والجمعيات التي تعنى بالإعاقة ومراكز التأهيل من أجل رفد نادي السلام بلاعبين جدد، إضافة إلى تأمين مقر للنادي واستملاك الأرض المخصصة له وتخصيص ميزانية مالية ثابتة له تخصص من صندوق المحافظة ووضع مناهج علمية تخص رياضة المعوقين والعمل على تدريسها في كليات الرياضة والموافقة على بقاء الازدواجية في العمل الرياضي للرياضات الخاصة، وأشار النجار إلى تميز لاعبي حمص في هذه الرياضة وتألقهم في البطولات المحلية وإحرازهم المراكز المتقدمة فيها، متغلبين على كل الصعوبات التي لم تستطع أن تنال من طموحاتهم وإصرارهم على التألق على مستوى الذكور والإناث.

جهود مضاعفة للارتقاء بها رغم التراجع بألعابها

في كرات اليد والطائرة والمضرب والطاولة بحمص

لم تشأ أندية حمص أن ترى ألعاباً عريقة كان لها التاريخ الحافل في البطولات في السنوات الماضية وخاصة ما قبل الألفية الثانية ككرات اليد والطائرة والمضرب والطاولة تتراجع، فقد شهدت هذه الألعاب تراجعاً في مستوياتها وعزوف الرياضيين عن ممارستها، وهذا الأمر حرض فرع الاتحاد الرياضي في حمص على وضع خطط من أجل الارتقاء بهذه الألعاب، وأهمها المشاركة في بطولات دورياتها لمختلف الفئات والدرجات وتحفيز الأندية على المشاركة فيها واستقطاب لاعبيها.

والجدير بذكره أن كرة اليد يمارسها نادي الكرامة الذي يسعى لتطويرها من أجل عودة مستواها وخاصة في فئة الذكور من خلال دعوة اللاعبين مؤخراً إلى المنتخبات الوطنية، مع التنويه إلى أن خطة اللجنة الفنية للعبة في حمص وضعت خطة تضمنت نشر اللعبة في عدد من أندية المحافظة، أما في الكرة الطائرة فما زال عدم الاهتمام باللعبة من قبل الأندية مستمراً مع وجود ممارستها بشكل جيد من قبل بعض الأندية الريفية في وادي النضارة، ويبقى حكام حمص لهذه اللعبة هم الأميز فيها، وفي كرة المضرب يمارس اللعبة ناديا الكرامة والوثبة لأن الإقبال عليها ما زال ضعيفاً مع العلم بوجود ملاعب في الملعب البلدي وهي بحاجة لإعادة تأهيل من أجل ممارسة اللعبة على نطاق واسع بعد التنسيق مع مديرية التربية من أجل نشرها وإلزام بعض الأندية باعتمادها للمشاركة في النشاطات والبطولات، وفي كرة الطاولة يبدو الاهتمام بها أكبر من الألعاب الأخرى لأن عدة أندية تمارسها، الكرامة في المدينة وأندية القصير والمخرم وقطينة والمشرفة وكفرام في ريف المحافظة، وتبقى صعوبات اللعبة تقف حجر عثرة في وجه تطورها، وتتمثل في عدم وجود كوادر تدريبية في أندية الريف وانعدام التعويضات للمدربين وارتفاع أسعار أدواتها.