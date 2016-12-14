الطليعــة يبحــث عــن اســتعداد جيــد للــدوري الممتــاز

حماة-منير الأحمد

يتابع فريق رجال الطليعة لكرة القدم تمارينه الاستعدادية للدوري الممتاز الذي سينطلق في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، حيث وضع الكادر التدريبي للفريق برنامجاً تدريبياً منظماً خلال الفترة الاستعدادية، يعتمد على تنظيم المبادئ الأساسية في الاستعداد الكروي لأي استحقاق رسمي، وأبرز هذه المبادئ التركيز على تنظيم أمور اللياقة البدنية عند الفريق بالتوازن مع أمور اللياقة البدنية بما يتخللها من تمارين في صالات الحديد، وبمعدل تمرينين في الأسبوع بغية منح التقوية العضلية عند اللاعبين، الأمر الذي يساهم في تعزيز تنفيذهم للتمارين التكتيكية والتي تعتمد على طرق اللعب، وعلى تنفيذ الخطط، مع التركيز على العمل التكتيكي مع الكرات والمهارات الكروية الإفرازية والجماعية خلال التمارين العملية الاستعدادية للفريق، على أن يختتم هذا البرنامج التدريبي بإجراء مباريات استعداديه ودية مع فرق أخرى من أجل الوقوف على مستوى كل لاعب من لاعبي الفريق.

التوازن بالاستعداد

مدرب فريق الطليعة مصطفى الرجب، قال: لقد اعتمدنا في برنامجنا التدريبي الذي وضعناه خلال الفترة الاستعدادية للدوري الممتاز على عملية التوازن في الاستعداد الجدي، وهذا الاستعداد الجدي يتطلب توفر عدة عوامل، أبرزها مضاعفة الجهود عند اللاعبين خلال تنفيذ التمارين، بالإضافة إلى قدرة اللاعبين على استيعاب الدروس النظرية قبل تنفيذها عملياً على أرض الواقع، وبالتالي فإن ملخص عمليتنا الاستعدادية يعتمد بشكل أساسي على القدرة البدنية العالية للاعبين، وهذا الأمر يتطلب أن يكون اللاعبون قد أنهوا مرحلة الاستشفاء بعد انتهاء الدوري التصنيفي مباشرة بالإضافة إلى التركيز على إشراك اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات سابقة، وأنهوا فترة علاجهم بنجاح من أجل إشراكهم مع زملائهم في التمارين بغية الحاجة الماسة لخدماتهم على أرض الملعب.

أمنيات

وأضاف الرجب: إن أهم ما نتمناه هو أن نحقق غايتنا المنشودة بالوصول إلى مهاجم هداف متميز لهز شباك الفرق المنافسة، ومتميز بتحويل الفرص المحققة إلى أهداف، حيث عانينا من بعض العقم التهديفي في بعض مباريات الدوري التصنيفي، وخاصة في مرحلة الإياب، وهذا ما أثّر على نتائجنا خلال هذه المرحلة، والأمنية الأخرى هي أن يظهر فريقنا بمظهر وأداء جيد داخل أرض الملعب خلال خوض مبارياتنا على أرضنا، وبين جمهورنا بغية تحقيق الطموحات الكبيرة في الدوري القادم.

تعقيب

ونحن بدورنا نسأل: هل نستنتج من كل ما ذكرناه أن الفريق الطلعاوي قد وصل إلى الجاهزية المطلوبة للدوري الممتاز القادم، وهل سيجد الفريق ضالته المنشودة بإيجاد هداف من طراز نادر يدعم العملية التهديفية للفريق، أم أن الفريق الطلعاوي، سيبقى يعاني من هذه الحالة؟!!.