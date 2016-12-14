سواريز يريد تطهير كرة القدم في أوروجواي من الفساد

أكد المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، نجم برشلونة الإسباني، أن لاعبي منتخب بلاده على استعداد لطلب تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في أعمال اتحاد أوروجواي للعبة وتحديداً في الشؤون الخاصة بحقوق استغلال الصورة الخاصة بهؤلاء اللاعبين.

وقال مهاجم برشلونة في تصريحات لصحيفة “البايس”، التي تصدر في مونتفيديو، عاصمة أوروجواي: “إذا كان الأمر يتطلب تدخل الفيفا في أعمال اتحاد أوروجواي لكرة القدم لمراجعة كل شيء والبدء من الصفر، فسنفعل هذا “.

وأقحم مهاجم برشلونة نفسه في الجدل الدائر في بلاده حول حقوق استغلال لاعبي منتخب أوروجواي، وهي القضية، التي باتت تهدد استمرار القيادات الحالية للاتحاد الكروي هناك، التي تخضع لسطوة ونفوذ شركة “تينفيلد”، التي تهيمن على هذه الحقوق منذ عام 1998.

ويترأس ويلمار بالديز اتحاد أوروجواي لكرة القدم في الوقت الراهن، ولكنه يواجه انتقادات شرسة من قبل الأندية المحلية.

وأضاف سواريز قائلا: “بالديز هو الرئيس ولن نعترف بأي شخص آخر يرغب في فرض نفسه بطرق غير ديمقراطية، سواء كان هذا نابعاً من تينفيلد أو أي طرف آخر يرغب في وضع قيادات تخدم مصالحه”.

وكشف سواريز أن لاعبي منتخب أوروجواي لا تجمعهم أي علاقات مع “تينفيلد”، سواء كانت جيدة أو سيئة.

واستطرد نجم منتخب أوروجواي، قائلا: “تينفيلد لديها أعمال مشتركة مع الاتحاد منذ 20 عاماً، عندما أدركنا الكيفية، التي أسسوا بها هذه الأعمال وأن المنفعة الرئيسية لا تصب في صالح كرة القدم في أوروجواي، حينئذ قررنا ألا نقف مكتوفي الأيدي”.

وأشار سواريز إلى أن لاعبي منتخب أوروجواي اكتشفوا أن الشركة المذكورة تستغل حقوق الصورة الخاصة بهم دون علمهم، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك عوامل وأسباباً أخرى تسببت في إثارة غضب واستياء اللاعبين.

وأكمل سواريز، قائلاً: “اتحاد أوروجواي لكرة القدم والكرة المحلية والمنتخب الأول لديهم القدرة على جلب المزيد من الدخول المالية، فالمنفعة القصوى تصب الآن في صالح طرف آخر، هذا لن يحدث مرة أخرى، سنقاتل حتى النهاية ليكون هناك استقلالية في العلاقات والقرارات”.

وانتقد سواريز خلال حديثه نقابة اللاعبين في أوروجواي، التي تضم معظم لاعبي أندية الدرجة الأولى والثانية، كما أكد أنه لا يستبعد تشكيل مجلس إدارة جديد لهذه المؤسسة.

وقال نجم برشلونة: “إنها إمكانية تحدثنا عنها دائماً، ولكننا نعرف أن الأمر ليس سهلاً، نرغب في استعادة روح هذه النقابة، ولكننا لا نعرف إذا كانت “تينفيلد” تستطيع مقاضاتنا لسبب أو لآخر، بالطبع يجب إعادة تنظيم النقابة من جديد على ضوء كل ما حدث”.

وأوضح نجم برشلونة أن لاعبي منتخب أوروجواي لن يتآمروا على بلادهم وأنهم لن يتراجعوا حتى يقدموا للجماهير كرة القدم التي يستحقونها.

واختتم سواريز، قائلاً: “لن نكون متآمرين باتخاذ مواقف سلبية أمام هذا العبث”.