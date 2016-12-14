الرئيس الاسد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس روحانى هنأه فيه بانتصار الشعب السورى فى حلب وتحريرها من الارهابيين

تلقى السيد الرئيس بشار الاسد اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس حسن روحانى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية هنأه فيه بانتصار الشعب السورى فى حلب وتحريرها من الارهابيين .

وأكد روحانى خلال الاتصال أن هذا الانتصار خطوة مهمة وأساسية على طريق القضاء على الارهاب فى جميع أنحاء سورية وعودة السلام والاستقرار الى ربوعها ونوه بصمود الشعب السورى فى مواجهة الارهاب مشددا على استمرار وقوف ايران الى جانب سورية فى جميع القطاعات.

من جانبه شكر الرئيس الاسد للرئيس روحانى وللشعب الايرانى وقيادته وقوفهم الى جانب الشعب السورى مشيدا بالدعم الايرانى لسورية وشعبها فى الحرب ضد الارهاب فى مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية ما عزز صمود الشعب السورى وساهم بشكل كبير فى انتصارات الجيش العربى السورى.