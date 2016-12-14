حلب محررة عملياً.. وجلـسة مجلس الأمن تسقط آخـر أوراق الـتـوت عن داعـمـي الإرهـاب فـي واشـنطن وبـاريس ولـنـدن

مع قرب الإعلان الرسمي عن حلب مطهرة من رجس الإرهاب والتكفيريين، وفيما تلفظ “معارضة واشنطن المعتدلة” أنفاسها الأخيرة في أحيائها الشرقية، هبّ داعمو الإرهاب في واشنطن وباريس ولندن لنجدة مرتزقتهم عبر الطلب من مجلس الأمن عقد جلسة على عجل لتجنيب التنظيمات الإرهابية السقوط المدوي. وبذلك سقطت آخر أوراق التوت التي كانوا يتسترون بها واتضحت طبيعة الارتباط العضوي بين الإرهابيين ورعاتهم في الغرب.

مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري قال خلال جلسة أمس: إن بعض أعضاء مجلس الأمن اعتاد طلب عقد اجتماعات طارئة بناء على معلومات مضللة وشهادات زور من التنظيمات الإرهابية وذلك كلما حقق الجيش العربي السوري تقدماً ضد الإرهابيين.

في حين انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المواقف المتكررة للإدارة الأمريكية التي تطالب بهدنة عاجلة في حلب وترفض الاقتراح الروسي بفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين والمسلحين من الأجزاء المتبقية تحت سيطرة الإرهابيين، ولفت إلى أن الاتهامات المباشرة لروسيا حول ما تسمى جرائم حرب تدل على حالة اليأس التي وصل إليها مطلقو هذه الاتهامات وعجزهم عن حماية أدواتهم التي دعموها بالمال والسلاح لإسقاط الدولة السورية.

وفيما انتقد المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف تصريحات المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية يان ايغلاند معتبراً خلو بيانه من الإشارة إلى الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية في حلب يدل على أنه لا يعلم حقيقة ما يحدث هناك، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الإرهابيين في الأحياء الشرقية لحلب حولوا جميع المشافي والمدارس إلى مخازن للأسلحة وورش لتصنيع القذائف الصاروخية والعبوات الناسفة والألغام نافياً المزاعم عن بقاء 250 ألف مدني تحت الحصار في مدينة حلب، وأوضح أن الإرهابيين كانوا يحتجزون أكثر من 100 ألف مدني وأن هؤلاء خرجوا من تلك المنطقة عندما أتيحت لهم الفرصة وتوجهوا إلى مناطق سيطرة الجيش السوري حيث تم تأمينهم وتقديم المساعدات والمواد الغذائية لهم.

وبينما جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني وقوف بلاده إلى جانب سورية في مواجهة الإرهاب والمؤامرات الخارجية، أكد محلل سياسي صربي أن هجوم إرهابيي تنظيم داعش على مدينة تدمر جاء بتخطيط ودعم خارجي وذلك للتغطية على هزيمة الإرهابيين المدوية في حلب.

ففي كلمة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي دعت إليها فرنسا وبريطانيا حول الوضع في حلب، أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الحكومة السورية بريئة من الاتهامات الامريكية والغربية بارتكاب جرائم، وشدد على أن بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي اعتاد على تقديم مشاريع قرارات والدعوة الى اجتماعات عاجلة وتقديم إحاطات طارئة استناداً إلى معلومات مفبركة وتقارير مضللة وشهادات زور وذلك كلما أحرز الجيش العربي السوري وحلفاؤه تقدّماً في مواجهة التنظيمات الارهابية التي تدعمها نفس حكومات هذه الدول التي توجه الاتهامات، وأضاف: إن ما تقوم به الحكومة السورية وحلفاؤها في مدينة حلب وباقي المدن السورية هو ممارسة للواجب الدستوري والقانوني المفروض على عاتق كل حكومة في حماية مواطنيها من الإرهاب، وأنفي بشكل قاطع كل التقارير المفبركة التي يستخدمها مندوبو الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا ومن معهم حول استهداف الحكومة السورية مواطنيها في مدينة حلب.

ولفت الجعفري الى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي لم يبق على ولايته غير أسبوعين، استعجل في اصدار بيان حول الوضع في مدينة حلب مبني على معلومات غير مؤكدة، حيث أشار بيانه الى ان الامم المتحدة ليست قادرة على التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير، متسائلاً: “إذا لم يكن الأمين العام قادراً على التحقق من هذه التقارير فلماذا يصدرها في بيان رسمي.. للتشهير بالحكومة السورية وحلفائها الذين يحاربون الإرهاب؟!، وكيف يمكن للأمم المتحدة التي يفترض بها أن تكون مصدر معلومات ذا مصداقية أن تصدر بيانات وتطلق أحكاماً بالاعتماد على مصادر مشبوهة الا اذا كان هدف البعض في هذه المنظمة هو خدمة أجندات بعض

الدول في التحريض على الحكومة السورية وحلفائها وتقديم الغطاء السياسي والإعلامي للمجموعات الإرهابية التي تأتمر بأمرها؟!.

من جانبه أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن الجيش العربي السوري وحلفاءه استعادوا السيطرة على شرق حلب، وأضاف، في معرض ردّه على ما جاء في كلمات مندوبي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، التي هاجموا فيها الحكومة السورية وروسيا، إن هذه الدول الثلاث هي سبب ظهور تنظيم “داعش” بسبب تدخلها في سورية والعراق، وتصعيد الأزمة السورية، التي أدّت إلى التبعات الصعبة حالياً.

وتطرّق تشوركين إلى مداخلة المندوبة الأمريكية، سامانثا باور، التي قال: إنها ركّزت على المنطلق الأخلاقي متناسية دور الولايات المتحدة في بروز الإرهاب، وشدد على أن المزاعم عن انتهاكات الجيش العربي السوري بحق المدنيين عارية عن الصحة.

في الأثناء، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي الوضع في سورية وبشكل خاص تدمر والمحادثات خلال زيارته المنتظرة إلى اليابان. وقال المتحدث الخاص باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف إن المشاركين في الاجتماع تبادلوا وجهات النظر بخصوص الوضع حول تدمر وكذلك حول تقدم القوات السورية في حلب كما جرت مناقشة التحضيرات لزيارة الرئيس الروسي المرتقبة إلى اليابان بما في ذلك المسائل التي ستكون على جدول أعمال المحادثات.

من جهة أخرى أكد بيسكوف أن خلو بيان المستشار الخاص للمبعوث الأممي إلى سورية للشؤون الإنسانية يان ايغلاند من الإشارة إلى الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية في حلب يدل على أنه لا يعلم حقيقة ما يحدث هناك، وإلا فإنه كان سيلاحظ تلك الجرائم الوحشية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية هناك، وأضاف إن امتناع ايغلاند عن إعطاء أي تفاصيل في هذه الحالة يدل على أنه لا يعلم ما يحدث في الواقع في سورية وخاصة حلب.

إلى ذلك انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المواقف المتكررة للإدارة الأمريكية التي تطالب بهدنة عاجلة في حلب وترفض الاقتراح الروسي بفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين والمسلحين من الأجزاء المتبقية تحت سيطرة الإرهابيين شرق المدينة. وقال لافروف في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي في البحر الأسود في بلغراد أمس نسمع التصريحات المتكررة من قبل زملائنا في الإدارة الأمريكية الحالية بأنه يجب إيقاف الأعمال القتالية في حلب ولكنهم في الوقت نفسه يرفضون اقتراحنا بفتح الممرات الإنسانية ولا يفعلون أي شيء لفصل أصدقائهم المعارضين المعتدلين عن الإرهابيين. وأشار إلى أن الأمريكيين يتذرعون بضيق الوقت ويريدون تطبيق الهدنة فوراً مع أن الوقت كان متاحاً منذ أيلول الماضي للاتفاق على خروج المسلحين وإجلاء المدنيين الذين يحتجزهم الإرهابيون في شرق حلب إلا أن واشنطن لم تفعل شيئاً لذلك وحتى المسلحون أنفسهم لم يوافقوا على اتفاق الهدنة.

ولفت لافروف إلى أن الخبراء الروس والأمريكيين تشاوروا في جنيف حول الأوضاع في حلب وكان يمكن استغلال الوقت للاتفاق على جميع الخلافات المتعلقة بخروج المسلحين وتحرير المدنيين الذين يتخذهم الإرهابيون كرهائن، مبيناً أن موسكو أبدت استعدادها للعمل مع جميع الأطراف الإقليمية التي تؤثر في الأوضاع على الأرض. كما أوضح أن موسكو وأنقرة تجريان اتصالات مكثفة بشأن الأزمة في سورية لمناقشة الخيارات والخطوات التي يجب اتخاذها للحيلولة دون تعزيز النشاط الإرهابي في سورية والدول المجاورة والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. ونفى وزير الخارجية الروسي اتهامات الدول الغربية بأن موسكو تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية أو أنها تضغط على الحكومة السورية لكي لا توافق على الخطة الإنسانية التي اقترحتها الأمم المتحدة وقال: إن الحكومة السورية وافقت على ذلك إلا أن المسلحين من جهتهم لم يوقعوا على هذه الخطة أما تصريحات السداسية الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وايطاليا بشأن وجود موافقة المسلحين فإنها باطلة.

وأوضح لافروف أن الاتهامات المباشرة لروسيا حول ما تسمى جرائم حرب تدل على حالة اليأس التي وصل إليها مطلقو هذه الاتهامات وعجزهم عن حماية أدواتهم التي دعموها بالمال والسلاح لإسقاط الدولة السورية، مشيراً إلى أن الغرب بأفعاله تلك يكرر أخطاء الماضي نفسها التي أدت إلى ظهور تنظيم القاعدة الإرهابي وتعزيز تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين. وجدد لافروف استعداد بلاده للعمل في إطار الحوار المتساوي مع جميع الدول التي تؤثر في الأوضاع في سورية بغية القضاء على الإرهاب ومباشرة العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي لإنهاء الأزمة في سورية

من جهة أخرى أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الإرهابيين في الأحياء الشرقية لحلب حولوا جميع المشافي والمدارس إلى مخازن للأسلحة وورش لتصنيع القذائف الصاروخية والعبوات الناسفة والألغام. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء ايغور كوناشينكوف في بيان صحفي أمس إن فرق الخبراء الروس المعنيين بإزالة الألغام في شرق حلب لم يجدوا حتى الآن أي مشفى أو مدرسة كانت تقوم بمهامها التعليمية والطبية أثناء سيطرة التنظيمات الإرهابية عليها، مشيراً إلى أن الإرهابيين استخدموا جميع المباني كمراكز قيادة ومحاكم شرعية ومخازن أسلحة وورش لتصنيع صواريخ يدوية الصنع، ونفى كوناشينكوف المزاعم عن بقاء 250 ألف مدني تحت الحصار في مدينة حلب، مشيراً إلى أن الإرهابيين كانوا يحتجزون أكثر من 100 ألف مدني في الأحياء الشرقية وأن هؤلاء خرجوا من تلك المنطقة عندما أتيحت لهم الفرصة وتوجهوا إلى مناطق سيطرة الجيش السوري حيث تم تأمينهم وتقديم المساعدات والمواد الغذائية لهم. ووصف كوناشينكوف العويل التمثيلي من جانب السياسيين البريطانيين والفرنسيين بأنه كلام فارغ معاد لروسيا، مشيراً إلى أن فرق تصوير خاصة بالإرهابيين تولت فبركة مسرحيات حول القصف الروسي والإعدامات الميدانية من قبل الجيش السوري. ودعا وسائل الإعلام إلى عدم الثقة بالدعاية الخاصة بالإرهابيين مبيناً أن شهادات المدنيين الذين خرجوا من الأحياء الشرقية تؤكد أن الإرهابيين كانوا يمارسون شتى أنواع الإرهاب الشامل للتصدي لأي محاولات شعبية للتعبير عن الاستياء منهم أو مطالبتهم بالخروج.

وفي طهران جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني وقوف بلاده إلى جانب سورية والعراق في مواجهة الإرهاب والمؤامرات الخارجية. وأشاد روحاني خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم بالانتصارات السياسية والعسكرية التي حققتها الحكومة والشعب والقوات العراقية في مواجهة الإرهاب مؤكداً أن إيران حكومة وشعباً تقف في هذه المقارعة إلى جانب الشعوب المظلومة في المنطقة.

إلى ذلك أكد المحلل السياسي والعسكري الصربي ميروسلاف لازانسكي أن هجوم إرهابيي تنظيم داعش على مدينة تدمر جاء بتخطيط ودعم خارجي وذلك للتغطية على هزيمة الإرهابيين المدوية في مدينة حلب، وأوضح أنه في ظل الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهابيين في حلب يحاول الأمريكيون اللعب على الوقت وطلب وقف الأعمال القتالية بذريعة إدخال المساعدات الإنسانية في حين أن هدفهم هو إفساح المجال للإرهابيين لتعزيز مواقعهم، وأشار إلى أنه في هذا السياق أوقف الأمريكيون ضرباتهم الجوية وعملياتهم ضد تنظيم داعش الإرهابي في الرقة وذلك من أجل إفساح المجال للإرهابيين للوصول إلى مدينة تدمر.