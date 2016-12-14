في “استسلام الخاسر لخسارته”

حينما يكون الخاسر نابهاً ونبيلاً يستسلم لخسارته في أغلب الأحيان، فيجنّب نفسه والمحيطين به تداعيات عديدة، أما حين يكون الخاسر أرعن سيئاً فلا يسلّم بل يضرب خبط عشواء منتقلاً من خسارة إلى أخرى.. تلك حال الإرهابيين المرتزقة في سورية على تعدد عصاباتهم، بل وتلك حال مشغليهم.

الاستراتيجي الأمريكي من أصل ياباني فرنسيس فوكويا منظّر الامبريالية والقطبية الأحادية و”نهاية التاريخ” دعا شعوب العالم بعد انهيار أوروبا الشرقية إلى “استسلام الخاسر لخسارته”، وإلى ضرورة إسراعه للّحاق بآخر عربة من قطار الزمن الأمريكي الجديد، واليوم انعكست الأمور فنحن ندعو هؤلاء للّحاق بأوّل باص أخضر.

بالأمس كان النصر الكبير في حلب، وهو نتيجة متوقّعة بل حتمية، ولم تكن مفاجئة، وقد أدرك كيري منذ أسابيع أسبابه ومنعكساته الواضحة على العصابات المسلحة، وعلى العصابات غير المسلّحة -وهي الأخطر- فبحث بألم وصبر وتردد في مسألة المصير المحتوم الذي ينتظرهم فقال:

“الخيار بالنسبة للكثيرين منهم كما يفكرون اليوم هو إما الموت في حلب، أو الموت في إدلب، لكنه في جميع الأحوال موت..” حسناً، إذاً لماذا هذا الإيغال في الشر والدماء، ولماذا لا تتم الاستفادة من مراسيم العفو، ومن المصالحات المحلية … ومن سائر العروض التي قدّمتها مؤسسات الدولة الوطنية؟.

في ليلة أمس وفي اجتماع مجلس الأمن كان هناك هذيان حقيقي، بل ضياع واضطراب وقلّة وعي وأدب ومعرفة أيضاً بالقرارين الأمميين 2253-2254 من مندوب كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، كان هؤلاء مكللين بالخزي والعار، يشفق المشاهد عليهم جرّاء التوتر والخذلان والتباكي على مصير مرتزقتهم السفلة خائني الوطن والشرف والأخلاق. فلم يشهد مجلس الأمن إلا نادراً سيل الشتائم الذي سمعناه، فأية دبلوماسية، وأية حضارة غربية، وأي شعور إنساني نبيل يدفع المندوبين الثلاثة ومعهم الألعوبة بان كي مون وقد جعلوا من الإرهابيين المستهدفين في قرارات مجلس الأمن مثال البراءة والإنسانية والوطنية؟.

لقد انحدر الثلاثة إلى قاع المهاترة والشتيمة، وهبطوا بخطاب الحريات إلى مستوى الدفاع عن قتلة لم تجف بعد دماء ضحايا إرهابهم. إنهم ينتصرون لعالم يجمع الوهّابية التكفيرية بمؤسسات حقوق الإنسان على قضية واحدة !.

حلب كانت قبل أربع سنين وأربعة أشهر من جنان الشرق، أفراداً ومجتمعاً، أرضاً وشعباً، ففعل فيها الإرهاب ما فعل، والحديث يطول، وها هي اليوم تتطلع لأن تعود كما كانت عليه من قبل، وإنها لقادرة، وهي بهذه القدرة، وبطاقتها الكامنة التي ننتظرها ونترقبها شكّلت خسارة كبيرة، بل كبيرة جداً لأعداء سورية أعداء العروبة والإسلام والمسيحية والإنسانية.

هي أمام أعينهم خسارة عسكرية في الميدان، لكنها في عقولهم ومخططاتهم خسارة أكبر في السياسة، وفي المجتمع، وفي الاقتصاد، لأنها خزان سورية الواعد. وإنها لهزيمة ثقيلة جداً ليس على العصابات المسلحة وحدها، بل قبل ذلك على داعميهم الكبار “الصغار حقاً”.

وبالمنطق الذي يفرضه حُكماً الواقع العسكري يتجلّى أمامنا بعض ملامح الأيام القادمة الباعثة على الثقة والأمل والتفاؤل، مع أننا لن نثق بما يُسمّى “إسقاط الشروط والكرم التفاوضي!” من قبل المهزومين. فمشغلوهم الأوغاد يلهثون في البحث عن الأذيّة والخراب. لكن تلاحم الجيش والشعب والقيادة والأصدقاء سيزداد صلابة، ويزداد فعلاً وتأثيراً حتى تحرير كل شبر وكل نفس على أرض الوطن الطاهرة بفعل انهيار شبكة هائلة من الدعاوى الكاذبة والتوظيفات الإعلامية المخيفة.

هذا يجعل انتصار حلب مؤشراً على بدء بزوغ مرحلة جديدة من تاريخ الشرق الأوسط حيث الكلمة للقرار المستقل وللسيادة الوطنية. وهذا ما أكده الرئيس الأسد مؤخراً: “تحرير حلب من الإرهاب يعني ضرب المشروع من قاعدته.. ويعني ألّا يبقى في أيديهم أوراق.. كما يعني تحوّل مجرى الحرب وسقوط المشروع الخارجي”.

فلا بد من أن يعود الوعي قريباً، ويتلاشى التضليل والتغرير بعد الصمود والمصالحة والعفو والمسامحة وتعدد الخيارات بالاندماج أو بالتأهيل أو بالترحيل… وتلك بعض مظاهر تعالي الدولة الوطنية القوية على الجراح. رغم أن رعاة الإرهاب يظنون هذا ضعفاً لا أريحية، وهم يرون بعد كل هزيمة للعصابات المسلحة تفتّح الخيارات. فتلتقي الباصات الخضراء بسيارات الإسعاف بالصليب الأحمر بالعناية التي تكاد تشبه المهرجانات التكريمية لمن لا يستحقها. ففي غير سورية وفي مثل هذه الأحوال يعتبر هكذا مسلح مجرماً، بل هو حقيقة إرهابي وهو أخطر من المجرم، وهذا كرم تُخشى، أو لن تُخشى عواقبه؟

د. عبد اللطيف عمران