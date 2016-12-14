مجلس الشعب يناقش واقع الطاقة الكهربائية خربوطلي: قريباً تعمير محطة حلب الحرارية

دمشق-عمر المقداد:

ناقش مجلس الشعب، في جلسته أمس برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس، واقع قطاع الكهرباء ومحطات التوليد وإشكاليات التقنين والتوزيع والفوترة وتوفير مادتي الفيول والغاز اللازمتين لإنتاج الكهرباء، وطالبت المداخلات وزارة الكهرباء ببذل الجهود لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، ومعالجة انقطاعها، وكي تكون إنجازات الوزارة مرادفة لانتصارات الجيش العربي السوري في الجبهات والميادين.

وقدّم وزير الكهرباء، المهندس محمد زهير خربوطلي، عرضاً لواقع الكهرباء، وأكد أن المنظومة الكهربائية بدءاً من محطات التوليد والتحويل والتوزيع وصولاً إلى خطوط النقل لديها القدرة على تلبية الطلب، وأن الواقع الحالي لمحطات التوليد التي تعمل على مادتي الغاز والفيول، يؤكد أن باستطاعتها إنتاج 4580 ميغاواط، بشرط توفر مادتي الفيول والغاز، وكشف عن قرب الإعلان عن تنفيذ مشروعين كهربائيين حيويين جديد، قد يوضع الأول بالخدمة خلال أقل من شهر، وسيولد طاقة تعادل 750 ميغاواط، والثاني خلال ستة أشهر، وسيولد 450 ميغاواط، وسيشكلان قيمة ليبلغ إجمالي ما يمكن إنتاجه 5680 ميغاواط.

ولفت وزير الكهرباء إلى الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع، مؤكداً أنه يبلغ مليار ليرة سورية يومياً جراء شراء مادة الفيول، وموضحاً أن صمود القطاع الكهربائي رغم سنوات الأزمة الطويلة يمثل إنجازاً كبيراً للدولة، وأشار إلى الخسائر التي لحقت بالمحطات والشبكات والخطوط والتي فاقت850 مليار ليرة سورية، وكان آخرها تخريب محطة حلب الحرارية، التي تحتاج لإعادة بناء بمبلغ يقدّر بمليار دولار، وكذلك محطة زيزون والتي بلغت تكلفتها 600 مليون دولار، وغيره مما أصاب باقي المحطات.

وفي تساؤلاتهم، دعا أعضاء المجلس الوزارة إلى أن تشرح ظروف وأعطال الشبكة بشكل طارئ ودوري، وأن تضعهم بصورة ما يجري، وتساءلوا عن الإجراءات التي قامت بها لتأمين استقرار هذه الشبكة ومعالجة الإرباكات والأعطال الحاصلة جراء الاستهداف الإرهابي لها.

وبخصوص التقنين، أكد الأعضاء على ضمان العدالة بين مختلف المحافظات، وعلى مستوى كل مدينة، وتخفيض ساعات التقنين لتلبية احتياجات المواطنين من التدفئة، وتساءلوا عن المعايير المتبعة لتوزيع الكهرباء بين المحافظات وبين المدن والأحياء.

كما طالبوا بمعالجة الفواتير المرتفعة في بعض المناطق، وخاصة فواتير المنازل للمواطنين المتضررين من الإرهاب والمهجرين، وتساءلوا عن أسباب غياب استراتيجية واضحة للوزارة بالنسبة لمدينة حلب.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة دعم عمال الكهرباء، وخاصة عمال ورشات صيانة خطوط التوتر العالي، بالمكافآت التشجيعية والحوافز الإنتاجية، ودعم شركات الكهرباء ورفدها بالآليات الهندسية، وإنشاء لجنة مختصة عالية المستوى على مستوى المحافظة لقمع ظاهرة الاستجرار غير المشروع في المعامل الصناعية، ومعالجة ارتفاع رسوم ترخيص البناء المفروضة جبايتها لصالح وزارة الكهرباء والتي تقدر بـ 4 آلاف ليرة سورية على متر البناء الواحد، والبدء بمشاريع جديدة تعتمد على الطاقة البديلة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وهل لدى الوزارة خطة بهذا الخصوص، وإلى أين وصلت مشاريع الوزارة بهذا المجال.

ومجدداً، أفسحت رئيسة المجلس المجال للوزير خربوطلي للرد، والذي أكد أن وزارته تعمل على تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين ولمختلف القطاعات الصناعية والزراعية وقال: إن كل منطقة يتم تحريرها من الإرهاب تقوم الوزارة بتوصيف حالة الشبكة ومستلزمات التغذية الكهربائية فيها لتتمكن ورشات الكهرباء من إعادة تأهيلها وتأمين الكهرباء للمواطنين.

وبشأن محطة حلب الحرارية، أشار إلى أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع الصين يقوم بموجبها خبراء صينيون بإعادة تأهيل المحطة، وهو أفضل الحلول الممكنة، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة لبحث توسيع الشبكات الكهربائية في المحافظات.

وبشأن التقنين واستهلاك الطاقة، كشف الوزير عن قرب إنشاء مركز مختص بالرقابة على العدالة في ساعات تقنين الطاقة الكهربائية.

وبشأن ارتفاع فواتير الكهرباء، دعا الوزير المواطنين إلى مراجعة شركات الكهرباء، وتبليغها بآخر تأشيرة على العداد لمعالجة هذه القضايا، مشدداً على أهمية تسديد المواطنين لفواتير الكهرباء، لأن هذه المبالغ المسددة التي تتم جبايتها تستخدم لشراء القطع الضرورية لشبكة الكهرباء وتشغيل محطات التوليد والتحويل.

وبشأن حوافز ومكافآت عمال الكهرباء وصيانة الآليات وتزويد شركات الكهرباء بمعدات وآليات جديدة، أوضح الوزير أنها مسألة تحتاج إلى بحث بالتشاور مع مجلس الوزراء، مؤكداً أن الوزارة ستتجه أكثر نحو مشاريع الطاقة البديلة ولاسيما الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع وقد نُفذ عدد من هذه المشاريع بهذا المجال، وأضاف: إن الوزارة ستعمل على معالجة كل القضايا الخدمية في المحافظات التي تقدم بها أعضاء المجلس من خلال مداخلاتهم.

وكانت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة عباس أكدت في مستهل الجلسة أن الانتصار في حلب سيغير مجرى المعركة وسيقود إلى انتصارات وإنجازات ميدانية وسياسية في أكثر من مكان، واعتبرت أن سورية شعباً وجيشاً وقيادة ترسم اليوم بدعم من أصدقائها وحلفائها مستقبل المنطقة الذي سيكون بخط أبنائها الوطنيين بدمائهم وكبريائهم وكرامتهم وليس بسواطير الحقد والتكفير والتهجير، وشددت على أن الإرهاب الذي يضرب المنطقة هو واحد ومشغله واحد، وقالت: إن الإرهاب الذي يضرب الأشقاء في العراق هو نفسه الذي فجر الكنيسة البطرسية في مصر الشقيقة وهو نفسه الذي يستهدف الأشقاء في اليمن وليبيا.