معالجة أوضاع العاملين ممن فقدوا ثبوتياتهم الحكومة توافق على إعادة هيكلة مؤسسات التدخل الإيجابي

قرّر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، إعادة هيكلة مؤسسات التدخل الإيجابي الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس في مؤسسة واحدة كبيرة تستطيع المنافسة في السوق، وتحقق مبدأ التدخل الإيجابي بمعناه الحقيقي بهدف توفير كل السلع والمواد والمستلزمات للمواطنين بأسعار منافسة في السوق بعيداً عن الاحتكار.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمعالجة أوضاع العاملين في المحافظات الذين فقدوا ثبوتياتهم نتيجة تعرّض جهاتهم العامة لأعمال إرهابية أدت إلى إتلاف المستندات والوثائق الموجودة بداخلها بما فيها الثبوتيات والوثائق الخاصة بالعاملين فيها، ولا سيما العمال الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارات والجهات التابعة لها.

وبغية تمكين مجلس الوزراء واللجان الوزارية المنبثقة عنه من القيام بالمهام والصلاحيات الملقاة على عاتقهم بالشكل الأمثل واتخاذ القرارات التي تحافظ على مصالح الدولة وإعطاء المجلس الصلاحية التي تكفل ممارسة دوره في الإشراف والمتابعة وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2005 المتضمن آلية تنظيم عمل مجلس الوزراء.

وقرّر المجلس البدء بتأهيل وتدريب ورفع قدرات عناصر الوحدات الإدارية في المحافظات على مستوى الفكر التنموي بمجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصناعات الحرفية من خلال إجراء دورات تنموية محددة للعاملين في هذه الوحدات يشارك فيها محاضرون وخبراء من كل الوزارات والمؤسسات العامة المعنية بالشأن التنموي والمحلي والخدمي والتربوي والجامعات والمعاهد التعليمية وأصحاب الخبرة في القطاع الخاص على أن تكون بداية هذا المشروع ورفع القدرات من محافظة اللاذقية.

ووافق المجلس على مشروع قانون حل بعض التشابكات المالية بين بعض الجهات العامة، ولا سيما المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء، شركة محروقات، الشركة العامة للأسمدة، مؤسسة الإسكان العسكرية، التي تعاني من عجوزات تسببت في سلسلة من التشابكات المالية بين جهات القطاع العام.

وقرّر المجلس تقديم سلفة مالية بقيمة 12 مليار ليرة سورية إلى مؤسسة التأمين والمعاشات لتتمكّن من إعطاء المتقاعدين رواتبهم الشهرية بشكل منتظم.

كما قرّر المجلس تقييم عمل بعض الجمعيات الأهلية المسجّلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والناشطة خلال الحرب الإرهابية التي تشهدها سورية بهدف تصويب مسارها لتحقق أهدافها بشكل أفضل ويكون عملها بالإطار الصحيح.

ووافق المجلس على مشروع قرار بنقل بعض العقارات وأجزاء العقارات المملوكة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية المشغولة من قبل الشركة السورية للاتصالات للشركة المذكورة وتسوية أوضاع هذه العقارات.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم اعتماد اللائحة التنفيذية لهيئة التميّز والإبداع.

وفي تصريحات للصحفيين عقب الجلسة بيّن وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن اللجنة المشكّلة من وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة واتحاد العمال وبعض أعضاء مجلس الشعب في المحافظات التي تعرّضت فيها ثبوتيات العاملين للتخريب الممنهج من الإرهابيين وفقدوا وثائقهم وثبوتياتهم الوظيفية انتهت إلى قرار يحقق المرونة في آلية التعاون بين هذه الجهات، وأوضح أن هذه الآلية ستتمّ من خلال تشكيل لجان ضمن كل جهة من الجهات العامة ترسل البطاقة التي تتعلق بالعامل للجهاز المركزي للرقابة المالية بحيث نعيد ترميم وإحياء الوثائق المتعلقة به لجهة كل ما يتعلق بحياته الوظيفية من بدء تعيينه وترقيته وما طرأ، وباقي الإجراءات بما في ذلك الأجر الذي وصل إليه كي يكون الموظّف في مركز قانوني سليم يمكنه من أداء واجباته بشكل صحيح وكذلك نيل كل استحقاقاته المادية والمعنوية بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

من جانبه بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن برنامج تدريب وتأهيل كوادر الوحدات الإدارية سيبدأ من محافظة اللاذقية ويهدف إلى رفع كفاءة وقدرات الوحدات الإدارية ونقل الاهتمام من الجانب الخدمي إلى الجانب التنموي وتفعيل الذهنية الاقتصادية في تفكير الوحدات الإدارية لتصبح قادرة على تأمين مواردها وبشكل يلبي المتطلبات الخدمية منها، موضحاً أن تنفيذ البرنامج يعتمد على الجهات المتخصصة والمعنية سواء كانت الجامعات أو بيوت الخبرة في القطاع الخاص أو مراكز التأهيل أو التدريب.

وأشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أهمية قانون حل التشابكات المالية بين المؤسسات العامة المختلفة نظراً لصدوره قبل انتهاء العام الحالي بحيث لا يؤثّر في عمليات الإنفاق أو عمليات الإيراد بشكل فعلي أو بشكل سيولة مالية، والشرط الرئيسي أن تكون الجهات العامة أعدت الميزانية، وأوضح أن العام القادم لن يشهد أثراً كبيراً لهذه التشابكات وستكون هناك التشابكات الأخرى التي تحتاج إلى إعداد الميزانيات الختامية لهذه الجهات، مشيراً إلى أن الغاية تكمن في الوصول إلى أسس لتقييم أداء المؤسسات العامة، ومن المأمول أن تعبّر الميزانية عن الواقع.

وأشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي إلى أن قرار إعادة هيكلة مؤسسات التدخل الإيجابي في مؤسسة واحدة يهدف لإعادة توزيع صالات العمل للمؤسسات الثلاث وفق مكانها الجغرافي، حيث تصبح آلية التدخل الإيجابي حقيقية وفاعلة في جميع المحافظات، مبيناً أن المؤسسة الجديدة تعمل من خلال 1500 صالة موزّعة على جميع المناطق وتضم نحو 5000 عامل وأسطولاً من السيارات كما ستعمل على الاستيراد المباشر والتصدير والعمل بمرونة مطلقة بعقلية التاجر المتطورة.

ولفت أمين عام مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري إلى أن إقرار مشروع قانون تنظيم العمل في مجلس الوزراء، يأتي في إطار سياسة الحكومة في تطوير التشريعات وإعادة هيكلة مختلف المؤسسات العامة، مبيناً أن مشروع القانون يضم مجموعة من القواعد التي تنظم عمل المجلس وتحدد الصلاحيات والمهام لمختلف مفاصله ابتداءً بصلاحيات ومهام رئيس الوزراء ومجلس الوزراء واللجان المختصة في المجلس حيث ينظم العمل ويؤطره وأيضاً آلية اتخاذ القرارات ومن ثم متابعتها حتى تتم عملية التنفيذ.

سانا