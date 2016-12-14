أردوغان يقضي على التعدديّة وأوروبا تلتزم الصمت تركيا ترسّخ نفسها أكبر سجانة للصحافيين في العالم

احتلت تركيا مجدداً المرتبة الأولى في لائحة الدول التي سجلت ارتفاعاً في أعداد الصحافيين المعتقلين والمحتجزين في العالم لعام 2016 مقارنة بعام 2015.

وذكرت منظمة “مراسلون بلا حدود”، في تقريرها السنوي أمس، أن عدد الصحافيين المسجونين والمعتقلين في العالم سجّل في 2016 ارتفاعاً مرتبطاً خصوصاً بالوضع في تركيا، حيث تضم السجون التركية حالياً أكثر من مئة صحافي أو متعاون مع وسائل إعلام.

وقالت المنظمة في تقريرها: “اليوم هناك 348 صحافياً مسجونين في العالم، ما يمثل زيادة نسبتها 6 بالمئة على 2015″، مشيرة إلى أن عدد الصحافيين المحترفين ارتفع بنسبة 22 بالمئة، وارتفع بمقدار أربعة أضعاف في تركيا بعد محاولة الانقلاب، وتابعت: إن عدد الصحافيات المسجونات أيضاً ارتفع بمقدار أربعة أضعاف، أي 21 مقابل خمس نساء في 2015، “ما يدل على الكارثة التي تشهدها تركيا حيث تسجن ثلث هؤلاء الصحافيات”.

ونقل بيان عن كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة، “على أبواب أوروبا، ألقت حملة مطاردة حقيقية عشرات الصحافيين في السجون، وجعلت تركيا أكبر سجن لهذه المهنة”، وأضاف: “خلال سنة واحدة قضى نظام أردوغان على كل تعددية إعلامية أمام اتحاد أوروبي يلتزم الصمت”.

ورغم تلك الانتهاكات، كشفت بلدان الاتحاد الأوروبي عن خلافاتها حول الموقف الذي يتعيّن اتخاذه لمواجهة المساس بالديمقراطية في تركيا، حيث يطالب البعض بـ”تجميد” مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد، فيما يدعو آخرون إلى إبقاء الحوار.

وقال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتز، لدى وصوله إلى اجتماع وزاري لدول الاتحاد الـ28 في بروكسل، يفترض أن يؤدي إلى موقف مشترك من الموضوع التركي يتخذ شكل “خلاصات”، “سنحاول إيجاد أرضية مشتركة”.

لكن كورتز كرر أيضاً طلب فيينا “تجميد” مفاوضات الانضمام مع أنقرة، وقال: “إذا لم ننسجم” مع موقف مجلس الاتحاد الأوروبي “سنعرقل عندئذ الخلاصات” التي يتعيّن إقرارها بالإجماع.

وتؤيد مطلب النمسا بلدان أخرى، كما تقول فيينا، مشيرة خصوصاً إلى هولندا وبلغاريا.

وصوّت البرلمان الأوروبي أيضاً على قرار غير ملزم في هذا المعنى للاحتجاج على القمع “غير المتكافئ” في تركيا منذ محاولة الانقلاب.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية هارلم دزير في بروكسل: “يجب الاستمرار في الحوار، على قاعدة الوضوح والحزم”، مستبعداً “تجميداً” رسمياً للمفاوضات.

وكان الجانب الأوروبي قد تعهد بإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى بلدان شينغن وهو أمر لم يحدث إلى الآن بسبب انتهاك تركيا للمعايير الأوروبية المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان، فيما أطلق أردوغان إثر المحاولة الانقلابية في 15 تموز أوسع حملة تطهير شملت عشرات الآلاف من المعارضين في كافة مؤسسات الدولة.

إلى ذلك أعلن حزب الشعوب الديمقراطي، أمس، أن الشرطة التركية اعتقلت اثنتين من نوابه، بعد ساعات من اعتقال أكثر من 200 من أعضاء الحزب، بعد تفجيري اسطنبول قبل أيام.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي، في تغريدة على موقع “تويتر”، إنه “تم احتجاز رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب شاجلار ديميريل، والنائب عن سيرت بسيمة كونجا بصورة غير قانونية من أمام مقرنا”، في أنقرة.

كما أعلنت وزارة داخلية النظام التركي عن اعتقال 568 شخصاً بذريعة ارتباطهم بـ”حزب العمال الكردستاني”، مشيرة إلى أن العمليات التي أعقبت تفجيري اسطنبول شملت 28 إقليماً بمختلف أنحاء تركيا من الشمال الغربي حتى الجنوب الشرقي.