كل عشر دقائق يُقتل طفل يمني.. وواشنطن تقيّد بيع الأسلحة للنظام السعودي

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” أن طفلاً يمنياً واحداً على الأقل يموت كل 10 دقائق بسبب سوء التغذية والأمراض، وأن 2.2 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون الى العناية العاجلة، وذلك جراء استمرار العدوان السعودي وتحالفها ومرتزقتها على اليمن منذ 20 شهراً.

وأوضحت المنظمة في بيان أن بين هؤلاء الأطفال 426 ألف طفل على الأقل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، في زيادة كبيرة تصل إلى 200 بالمئة مقارنة بالعام 2014، مضيفة: إن أعلى معدلات سوء التغذية الحاد تظهر بين أطفال محافظات الحديدة وصعدة وتعز وحجة ولحج، حيث يسجَّل في هذه المحافظات أكبر عدد من حالات سوء التغذية الحاد الوخيم.

من جهتها، بينت الدكتورة ميريتشل ريلانو القائمة بأعمال ممثل الـ “يونيسيف” في اليمن: إن معدلات سوء التغذية في هذا البلد هي الأعلى والأكثر تصاعداً من أي وقت مضى، وصحة أطفاله هي الأسوأ في الشرق الأوسط، الذي لم يشهد مطلقاً مثل هذه الأرقام الكارثية، مشيرة إلى أن محافظة صعدة تشهد أعلى معدلات التقزّم بين الأطفال على مستوى العالم، إذ يعاني 8 من أصل كل 10 أطفال في المحافظة من سوء التغذية المزمن في نسبة لم يشهد لها العالم مثيلاً من قبل.

ويشن النظام السعودي، الذي يعتبر الداعم الأساسي للتطرّف والتنظيمات الإرهابية مثل “القاعدة” و”داعش” وغيرهما من التنظيمات التكفيرية الأخرى، عدواناً على اليمن منذ آذار من العام الماضي، ما أدى إلى مقتل وجرح آلاف اليمنيين، فضلاً عن دمار كبير في البنى التحتية في البلاد والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل كبير لنحو 26 مليون يمني وحرمان أكثر من ثلثي هؤلاء السكان من الحصول على العناية الطبية اللازمة بسبب هذا العدوان والحصار.

ميدانياً، استشهدت امرأة يمنية في عملية قنص لمرتزقة نظام بنى سعود في مديرية الصلو بمدينة تعز، في وقت واصل فيه طيران النظام السعودي شن غاراته على عدد من المحافظات اليمنية مخلّفاً خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة، كما شنت مقاتلات بني سعود عدة غارات على مواقع عسكرية في شرق وجنوب صنعاء، أعقبها دوي انفجارات.

وقال مصدر عسكري: إن طيران العدوان استهدف منطقة العرج بمديرية الصليف في محافظة الحديدة واستخدم القنابل العنقودية والصوتية في منطقة صبرين بمديريتي خب والشعف بمحافظة الجوف، مشيراً إلى أن طيران نظام بني سعود ومدفعيته استهدف أيضاً عدة مناطق في محافظات صنعاء ومأرب وشبوة مخلفاً أضراراً بمنازل المواطنين ومزارعهم والممتلكات العامة.

وفي خطوة دعائية جديدة لحفظ ماء وجه الإدارة الأمريكية بمواجهة الانتقادات اللاذعة التي تتعرّض لها من داخل الولايات المتحدة وخارجها بخصوص دعمها وتسليحها للنظام السعودي، أعلن مسؤولون أمريكيون أن واشنطن قرّرت تعليق مبيعات أسلحة مقررة لهذا النظام وتقييد الدعم العسكري له وذلك بسبب “مخاوف” بشأن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين خلال العدوان السعودي على اليمن.

يذكر أن الولايات المتحدة تلعب دوراً رئيسياً في قتل وإصابة آلاف المدنيين في اليمن من خلال تحالفها مع النظام السعودي، الذي يقود العدوان ضد هذا البلد وتقديمها الدعم اللوجستي والعسكري له، حيث أثبتت الوقائع وتقارير المنظمات الدولية استخدام النظام السعودي قنابل أمريكية الصنع بما فيها العنقودية المحظورة دولياً ضد المدنيين في اليمن.

وقال المسؤولون الأمريكيون: “إن الولايات المتحدة قررت تقييد الدعم العسكري للحملة التي تقودها السعودية في اليمن بسبب مخاوف بشأن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين، كما ستعلّق مبيعات أسلحة مزمعة للسعودية، وستعدّل أيضاً عمليات التدريب المستقبلية لسلاح الجو السعودي لتركّز على تحسين عمليات الاستهداف السعودية”.

ويعكس هذا القرار الإحباط الشديد الذي تعاني منه إدارة الرئيس باراك أوباما بخصوص ممارسات السعودية في الحرب اليمنية المستمرة منذ 20 شهراً، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وأشعلت أزمة إنسانية بسبب نقص الغذاء.