القوات العراقية تستعيد ناحية أشواه وحيين جديدين في الموصل

أعلن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب استعادت السيطرة بالكامل على حي الفلاح الأولى والثانية ضمن المحور الشرقي في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، وأن قوات الحشد الشعبي حرّرت قرى هنوده الكرد وعزيز أغا وتل أكصع وتل سنام الشمالي وتل سنام الجنوبي غرب مطار تلعفر، ورفعت العلم العراقي فيها، وكبّدت العدو خسائر بالأرواح والمعدات.

وذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان لها أمس، أن قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب استعادت السيطرة على حيي الفلاح الأولى والثانية في المحور الشرقي لمدينة الموصل، وأن قوات الحشد الشعبي استعادت السيطرة أيضاً على ناحية أشواه وقرية خويتله غرب ناحية تل عبطة، وسيطرت بالكامل على طريق تل عبطة أشواه. وأعلنت قيادة الحشد الشعبي انتهاء عمليات المرحلة التكميلية للصفحة الخامسة، والتي انتهت بتحرير ناحية أشواه، عند التقاء قوات المحورين الشمالي والجنوبي.

وفرضت قوات الحشد الشعبي سيطرتها على الطريق الرابط بين قضاء تلعفر وناحية تل عبطة غربي مدينة الموصل، بعد إكمال عمليات تنظيفه من العبوات.

هذا وحصّنت قوات الحشد الشعبي القرى المحررة غرب قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى، وقامت بوضع السواتر الترابية وإنشاء تحصينات دفاعية حول القرى المحررة غرب قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى.

كما شهد المحور الجنوبي الغربي إقامة سواتر وتحصينات كبيرة حول القرى المحررة، وإقامة نقاط سيطرة واستطلاع متقدّمة في عمق الصحراء غرب تل عبطة.

وتمكن طيران الجيش من تدمير صهريج مفخخ في قاطع عمليات سامراء، وذكر بيان لوزارة الدفاع أنه ضمن عمليات الإسناد المباشرة التي تقوم بها قيادة طيران الجيش للقطعات الأرضية في عمليات تحرير وتطهير المناطق من دنس عصابات “داعش” الإرهابية، نفذت الطائرات المسيّرة التابعة للقيادة ضربة مباشرة لصهريج مفخخ في منطقة البو جمعة شرق مطيبيجة ضمن قاطع قيادة عمليات سامراء أسفرت الضربة عن تدمير الصهريج بالكامل.

كما قتلت القوات الأمنية أشهر قناصي “داعش” ودمّرت عجلتين مفخختين في منطقة الحضر جنوب مدينة الموصل، وذكر بيان أن القوات المشتركة صدت هجوماً لإرهابيي “داعش” حاولوا فيه اقتحام قاطع العمليات بعملية انغماسية، ووفق معلومات استخباراتية تمّ التصدي للهجوم وتدمير سيارتين مفخختين، وقتل أحد أشهر قناصي “داعش” في منطقة الحضر الملقب أبو مصطفى الصميدعي.

كما تمكّنت قوة مشتركة من استخبارات قيادة عمليات بغداد ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد من ضبط سيارة من نوع سكانيا محمّلة بعدد من الأحزمة والعبوات الناسفة ومواد متفجرة أخرى كانت موضوعة في إطارات السيارة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، جدد تعهده بتحرير محافظة نينوى قريباً من عصابات داعش الإرهابية، لافتاً إلى أن هدف الحكومة تقليل عدد الضحايا من القوات الأمنية والمدنيين.

وعقد العبادي اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في قواطع عمليات “قادمون يا نينوى”، وأكد “التزام قواتنا بكافة قطعاتها بالمعايير الإنسانية أثناء المعركة”، مشيراً إلى أن “هدفنا تقليل عدد الضحايا من قواتنا والمدنيين وسنحسم المعركة قريباً”.

يشار إلى أن العبادي وصل الاثنين، إلى قواطع عمليات “قادمون يا نينوى” للاطلاع على سير المعارك.