قريباً كناكر خالية من السلاح والمسلحين

بالتزامن مع انتصارات أبطال جيشنا في مواجهة الإرهاب التكفيري، تتسارع وتيرة المصالحات المحلية وتتسع خرائطها في مختلف المناطق حيث تمت أمس تسوية أوضاع نحو 1500 شخصاً في بلدة كناكر بريف دمشق الجنوبي كمقدمة لإخلاء البلدة من السلاح والمسلحين وعودة مؤسسات الدولة إلى البلدة. في وقت خرج 3 آلاف مدني من أحياء شرق حلب وقام أبطال جيشنا بتأمين وصولهم إلى المناطق الآمنة.

ميدانيا،ً سقط ما لا يقل عن 22 قتيلاً بين صفوف التنظيمات الإرهابية خلال رمايات مركزة لوحدات من الجيش على أوكارهم وتحصيناتهم في ريف حمص الشمالي. فيما نفذت وحدات الجيش العاملة في درعا عمليات ورمايات مركزة على تجمعات وتحصينات المجموعات الإرهابية في منطقة درعا البلد وقرية اليادودة أسفرت عن إلحاق خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين وتدمير أدوات إجرامهم.

ففي إطار المصالحات المحلية بريف دمشق الجنوبي تمت أمس تسوية أوضاع نحو 1500شخص من بلدة كناكر وذلك بموجب مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016. ومن بين الذين تمت تسوية أوضاعهم عدد من المسلحين سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة وتعهدوا بعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يعكر صفو الأمن العام والسلم الأهلي. وينص مرسوم العفو على الإعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.

وأشار أمين فرع محافظة ريف دمشق للحزب الرفيق الدكتور همام حيدر في كلمة له أمام من سووا أوضاعهم إلى أن محافظة ريف دمشق شهدت خلال الأيام الماضية العديد من الإنجازات في المصالحات والمسامحات المحلية والتي انتقلت من منطقة إلى أخرى وهى نتيجة حتمية لانتصارات الجيش العربي السوري، ولفت إلى أن المصالحة المحلية التي حصلت في بلدة كناكر هي ثمرة الجهود الشعبية والأهلية والجيش العربي السوري والجهات المختصة التي رعت مصالح أبناء البلدة وحافظت على أمنها واستقرارها، مؤكداً إن رغبة أبناء كناكر بأن تبدأ التسوية في أحد مراكز الجيش البطل هي خير دليل على أنهم اصبحوا شركاء في المعركة ضد الإرهاب والحفاظ على الوطن.

بدوره قال العميد أسامة زهر الدين: نعلن معكم وبكم انطلاق مبادرة المصالحة والمسامحة في بلدة كناكر وإزالة المظاهر المسلحة وعودة الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم والعمال والمزارعين إلى أعمالهم والجندي إلى وحدته وتشكيله وكل مؤسسات الدولة إلى عملها الطبيعي لخدمة المواطن، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تمثلت بتوجيهات القيادة السورية الداعية إلى الحوار السوري وعودة من ضل الطريق إلى حضن الوطن والمساهمة في بناء وتحرير سورية لتعود مزدهرة كما كانت.

وأوضح نائب محافظ ريف دمشق راتب عدس انه خلال الأيام القادمة ستتم تسوية أوضاع جميع المطلوبين والمسلحين وجعل هذه المنطقة خالية من السلاح والمسلحين وذلك بفضل تضافر الجهود الأهلية وحرصها على عودة من انحرف عن طريق الصواب إلى حضن الوطن. وبين أن جميع المديرين المعنيين بالشأن الخدمي في المحافظة جاؤوا للاطلاع من خلال المواطنين على احتياجاتهم المستقبلية وتلبيتها بأسرع وقت ممكن.

وأوضح رئيس لجنة المصالحة المحلية في بلدة كناكر بهجت حافظ أنه ستتم تسوية أوضاع نحو 2000 شخص بعضهم من حملة السلاح والآخرون متخلفون عن خدمة العلم وان الأمور تسير بالطريق الصحيح.

من جهة ثانية خرج الآلاف من أهالي الأحياء الشرقية لمدينة حلب الذين كانوا محاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية عبر الممرات الإنسانية التي حددها الجيش العربي السوري بالتعاون مع الجانب الروسي. وأكد مراسل سانا في حلب أن أكثر من 3 آلاف شخص خرجوا من الأحياء الشرقية لمدينة حلب عبر دوار المرجة ودوار الصالحين ومكان تجمع الثانوية الصناعية في باب النيرب فارين من قبضة التنظيمات الإرهابية التكفيرية المنتشرة في ما تبقى من القسم الجنوبي الشرقي لمدينة حلب. ولفت المراسل إلى أن خروج المدنيين من الأحياء الشرقية الذي بدأ فجر أمس مستمر حيث تقوم وحدات الجيش والجهات المعنية في محافظة حلب بنقلهم بواسطة الحافلات باتجاه مركز الإقامة المؤقتة في جبرين وتقديم الرعاية الصحية وجميع مستلزمات الإقامة لهم.

وخرج خلال اليومين الماضيين نحو 11 ألفاً من أهالي الأحياء الشرقية لمدينة حلب عبر معابر باب النيرب ودوار قاضى عسكر والعزيزة وباب الحديد.

وفي السياق ذاته أشار مركز التنسيق الروسي في حميميم إلى خروج 7796 من أهالي الأحياء الشرقية للمدينة بينهم 3946 طفلاً الذين كانت تحاصرهم التنظيمات الإرهابية وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضح المركز في بيان له أنه جرى توزيع جميع المدنيين على مراكز الإقامة المؤقتة حيث يحصلون فيها على وجبات الطعام والمساعدات الطبية المطلوبة، وأكد البيان على أن 375 مسلحاً ألقوا أسلحتهم وغادروا باتجاه الأحياء الغربية للمدينة ليصار إلى تسوية أوضاعهم بموجب مرسوم العفو. وأوضح أنه تم منذ بدء عمليات الجيش العربي السوري لاجتثاث الإرهابيين من مدينة حلب تم إجلاء نحو 110 آلاف من المدنيين بينهم 44367 طفلاً من الأحياء الشرقية في حين عاد أكثر من 7 آلاف شخص إلى بيوتهم في المناطق التي أعاد إليها الجيش الأمن والاستقرار.

وفي سياق آخر ذكر المركز أن العسكريين الروس من المركز الدولي لإزالة الألغام يواصلون عملهم في المناطق المحررة من المسلحين في شرق حلب، موضحا أنهم تمكنوا من إزالة الألغام من 48 مبنى بينها 5 مدارس ومجمع سكنى ودار للمسنين إضافة إلى منطقة حدائق 5ر2 كيلومتر من الطرق في مساحة إجمالية تبلغ 3ر16 هكتاراً خلال الساعات الـ 24 الماضية . وأكد البيان انه تم إبطال مفعول 1225 عبوة ناسفة بينها 1182 قنبلة يدوية الصنع . وأضاف المركز أن الجيش العربي السوري تمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى 11 حياً شرق مدينة حلب خلال الـ 24 ساعة الماضية وبات يسيطر حالياً على أكثر من 98بالمئة من المدينة موضحاً أن مساحة المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين لا تتجاوز 3 كيلومترات مربعة فقط.

ميدانياً، نفذت وحدة من الجيش رمايات دقيقة على تحصينات الإرهابيين في قرية دير فول ومدينة الرستن الواقعة شمال مدينة حمص بنحو 20 كيلومترا أسفرت عن تدمير مقرين للتنظيمات الإرهابية والقضاء على 5 منهم، ومن بين الإرهابيين القتلى المدعو براء أبو مصعب وعبد الكريم حسن وتيسير سعد ويعرب عبيد ومحمد سمور. إلى ذلك ذكر مصدر عسكرى أن وحدة من الجيش والقوات المسلحة قضت في عملية نوعية مساء اليوم على 17 إرهابياً ودمرت لهم سيارتي بيك اب محملة بالذخيرة في منطقة الرستن.

وفي درعا وريفها دمرت وحدات من الجيش مستودعات ذخيرة ووقود وعدداً من الآليات والتحصينات للمجموعات الإرهابية وقضت على أعداد منهم في ضربات مركزة على تحصيناتهم في حيي درعا البلد ومخيم النازحين وشرق الكتيبة المهجورة وقرية اليادودة التي تقع غرب مدينة درعا بنحو 5 كم. ومن بين الإرهابيين القتلى بلال البرماوى وحسين العصافرة.