الثورة بطلاً لكأس الاتحاد بسلة الناشئات للمرة الأولى في تاريخه.. الفحل: فريقنا استحق اللقب

عماد درويش

الوصول للقمة بحاجة للعمل الدؤوب، مقولة عمل عليها نادي الثورة ونجح بتحقيقها عبر ناشئات النادي بكرة السلة اللواتي حققن لقبهن الأول وهو الفوز بلقب بطولة كأس الاتحاد للمرة الأولى بتاريخهن وذلك على حساب الأشرفية (بطلات الموسم الماضي) بفارق 15 نقطة بنتيجة (54-39) نقطة في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الأول في صالة الفيحاء الفرعية بحضور رئيس اتحاد السلة جلال نقرش وأعضاء الاتحاد وأهالي ومحبي اللاعبات، وحلت في المركز الثالث ناشئات العروبة بفوزهن على الجلاء بصعوبة وبنتيجة (47 – 45) نقطة.

المباراة النهائية فرضت فيها ناشئات الثورة سيطرتهن على المباراة مؤكدين أحقيتهن بالفوز باللقب حيث أنهين الربع الأول (19-6) ولعل الملفت في الربع بروز كابتن الثورة نورا بشارة التي سجلت لوحدها 13 نقطة مقابل سلتين لهيا قربان، في الربع الثاني تحسن أداء ناعمات الأشرفية ونجحن بتقليص الفارق عبر سلات جنى رفاعة وروعة الحاج علي وبثلاثية نور مرادي انتهى الربع للأشرفية (17-16) لكن النتيجة بقيت للثورة (35-23)، الربع الثالث انخفض الأداء وكثرت الأخطاء الشخصية ورغم فوز الأشرفية بالربع (9-8) إلا أن الثورة حافظ على تقدمه بنتيجة (43-32) وفي الأخير عادت نورا للتسجيل (أفضل مسجلة بالمباراة 26 نقطة) لتقود فريقها الثورة للفوز بالربع (11-7) وبمساعدة هيا وماسة رعد انتهت المباراة للثورة بواقع (54-39)..

وكانت ناعمات الثورة قد تأهلن للمباراة النهائية بعد أن تجاوزن الجلاء بالدور نصف النهائي بفارق نقطة واحدة (55-54) بعد مباراة جميلة من كلا الفريقين، في حين تأهلت ناشئات الأشرفية للنهائي بعد أن تجاوزن العروبة بفارق(5) نقاط (58-53) بعد مباراة مثيرة..

الثورة فاز بالمباراة الأولى على العربي بفارق(34) نقطة (68-32) ضمن المجموعة الأولى، كما فاز على الساحل (45-31) وخسر أمام العروبة بفارق نقطة (63-64)، أما الأشرفية فخسر أمام الجلاء بفارق (6) نقاط (41-47) بالمجموعة الثانية ثم فاز على الفيحاء (48-41) وعلى السلمية (38-22)..

آراء

مدرب ناشئات الثورة موسى الفحل أشار “للبعث” أن فريقه استحق الفوز باللقب عن جدارة واستحقاق خاصة وأن المنافسة مع بقية الأندية لم تكن سهلة، وأثبتنا أن قواعد سلة النادي تبشر بالخير، وتملك الجيل القادر على إعادة سلة الثورة لعصرها الذهبي.

وأضاف: البطولة كانت ضرورية ومفيدة بهذه الفترة خاصة بالنسبة لهذه الفئة وساهمت في زيادة ورفع اللياقة البدنية للاعبات، كما أنها حفلت بمستويات فنية جيدة وظهرت فيها خامات مميزة ولاعبات طويلات القامة وهذا مؤشر قوة للعبة في المستقبل..

وأشار الفحل: إلى أنه على اتحاد اللعبة الاهتمام باللاعبات عبر إقامة معسكرات لهن على مدار العام وأن ينتقى منهن الأفضل لزجهم بصفوف المنتخب الوطني..

وختم الفحل: أنا سعيد بالفوز باللقب للفريق وجاء بعد جهد كبير للاعبات وللكادر الفني وإدارة النادي، كما أننا عملنا بشكل جيد، والحمد لله تحقق الظفر باللقب..

من جهته مدرب ناشئات الأشرفية صائب قطمة بدا عليه التأثر بالنتيجة وأوضح “للبعث”: بأن الفريق تأثر كثيراً من ضغط المباريات خاصة بالدور نصف النهائي، حيث تعرضت خمس لاعبات من الفريق للإصابة بالدور نصف النهائي وبدا الإرهاق عليهن بالمباراة النهائية، كما أن طريقة البطولة بدورها النهائي غير مجدية ولعل خوض الفرق لمباراتين بيوم واحد أثر على أداء اللاعبات، الأمر الذي جعل مستواهن ينخفض بالدور النهائي ولم يقدمن الأداء المطلوب..

وأضاف بأن الكأس تحققت الفائدة المرجوة منه لاسيما وأن اللاعبات لعبن مباريات قوية وكثيرة بالإضافة للدوري، وأعتقد أنه بشكل عام بالنسبة لكافة الفرق المستوى كان مقبولاً، وأتمنى أن يتم الاعتناء باللاعبات اللواتي برزن هذا الموسم وأن تتم دعوتهن للمنتخب الوطني وأن تتم المشاركة بالبطولات الخارجية كي تعود السلة الأنثوية لسابق عهدها.

البطلات

ومثل فريق الثورة بالبطولة كل من اللاعبات ميري نخلة وماسة رعد ونورا بشارة وكريستين طنوس وستيفاني أطرش وهيا قربان وايليزيه عازر ولين فارس وسارة مهنا ولين عساف ومايا فارس، وأشرف على تدريبهن موسى الفحل وساعده طاهر مهنا والإداري أيمن سليمان..

لقطات

– غاب عن المباراة النهائية كافة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام.

-سلم رئيس اتحاد كرة السلة جلال نقرش كأس البطولة لكابتن ناشئات الثورة نورا بشارة..

-قام رئيس اللجنة التنفيذية لريف دمشق بالاتحاد الرياضي العام عبدو فرع وعضو اللجنة التنفيذية بدمشق هيثم اختيار بتسليم الميداليات للفرق الفائزة..