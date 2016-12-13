مواجهة سورية عراقية في كأس الاتحاد الآسيوي

متابعة- البعث

سحبت يوم أمس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي في نسختها الجديدة..

وقد أوقعت القرعة ممثلنا الأول فريق الجيش (بطل الدوري) في المجموعة الأولى إلى جانب فريق الزوراء العراقي والأهلي الأردني والفائز من مباراة السويق العماني وشباب الخليل الفلسطيني في الدور التمهيدي.

أما ممثلنا الثاني الوحدة فأوقعته القرعة في المجموعة الثانية التي ضمته إلى جانب فريق القوة الجوية العراقي(بطل النسخة الماضية) والصفاء اللبناني والحد البحريني، وهي مجموعة صعبة على الوحدة، خاصة وأن القوة الجوية توج بلقب النسخة الماضية بفوزه في النهائي على بنجالورو الهندي 1-صفر..

أما المجموعة الثالثة فضمت النجمة (حامل كأس لبنان) وصحم العماني والوحدات الأردني والمحرق البحريني.

وتنطلق مباريات الدور التمهيدي في 20 من شهر شباط المقبل، وستتم اعتباراً من العام المقبل إقامة مباريات البطولة في أيام مختلفة لكل منطقة، لتلعب منطقة غرب آسيا يومي الاثنين والثلاثاء وتلعب باقي المناطق الجغرافية للقارة يومي الثلاثاء والأربعاء.