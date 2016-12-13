الإبراهيم يستقيل وكرة الوثبة في عهدة المدرب

رافع خليل

حمص ــ نزار جمول

لم يخرج فريق الوثبة الكروي من الدوري التصنيفي إلا فريقاً كبيراً وسيترك بصمة في الدوري الممتاز، حتى أنه أحرز مركز الوصيف في مجموعته بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشرين، وقد أكد مدربه آنذاك حسان إبراهيم أن الفريق عينه على الدوري الممتاز والمنافسة فيه على اللقب الذي لم يستطع الفريق معانقته طيلة مشاركته في الدوري التي تمتد لأكثر من أربعين سنة.

المدرب حسان إبراهيم ترك الفريق لفترة قصيرة أحرز خلالها شهادة B الآسيوية، ليعود للفريق مجدداً في دورة تشرين، لكنه لم يشأ أن يستمر مع الفريق لأسباب شخصية كما صرح لنا، لكننا على علم تام بأن الإبراهيم لم يكن لينسحب بسهولة لولا وجود سبب قوي يمنعه من ذلك، وهذا السبب هو تكليف المدرب رافع خليل مدرباً جديداً للفريق مع تكليف الإبراهيم مساعداً له، وهذه هي الأسباب الشخصية، فليس من المعقول أن تتخذ الإدارة قراراً بتكليفه مساعداً وهو الذي قاد الفريق بظروف صعبة في الدوري التصنيفي الذي نحج فيه بامتياز، وكلامنا لا يعني التقليل من المدرب الخليل الذي يعتبر من المدربين الوطنيين الذين قدموا للمنتخب الوطني كل الإخلاص خلال تكليفه مدرباً مساعداً للمدرب حسام السيد في بطولة غرب آسيا التي جرت في الكويت منذ عدة سنوات، وأحرز منتخبنا بطولتها، إضافة إلى أنه يحمل شهادة A الآسيوية التي يطلبها اتحاد لكرة للتدريب في الدوري الممتاز، والمهم في الأمر أن ينعكس هذا القرار لصالح الفريق في الدوري الممتاز الذي سينطلق في الأيام القادمة القليلة ، وقد أكد “ للبعث “ المدرب المستقيل حسان إبراهيم أنه سيبقى مخلصاً للوثبة سواء كان معه مدرباً أم لا ، وقال :

أعتقد أنني قدمت للفريق كل ما أستطيع في الدوري التصنيفي، وغبت عنه في دورة الوفاء الكروية بسبب اتباعي دورة B الآسيوية، وعندما عدت كانت الإدارة التي لم تقصر بتقديم الدعم الكامل للفريق خلال استلامي له، ارتأت بأن يكون المدرب يحمل شهادة A لأن اتحاد الكرة طلب هذا الأمر، فتم تكليف المدرب رافع خليل الذي يحمل هذه الشهادة لتدريب الفريق، والمهم عندي هي مصلحة الفريق سواء كنت أنا المدرب أم غيري ، وأنا مستعد دائماً وفي أي وقت لخدمة النادي وأتمنى التوفيق للفريق مع المدرب الخلوق رافع خليل.

يذكر أن المدرب رافع خليل كان قد درب الفريق كمدرب مساعد قبل الأزمة للمدرب هشام خلف، ثم انتقل للتدريب كمدرب مساعد للمدرب حسام السيد في فريق الوحدة، لينتقل مع السيد إلى العراق لتدريب فريق القوة الجوية، ومن ثم تدريب منتخب العراق العسكري، وليحرز معه بطولة العالم العسكرية، ثم انتقل ليدرب مع السيد أيضاً منتخب سورية الوطني الأول في دورة غرب آسيا التي جرت في الكويت، وليحرز بطولتها مع المنتخب ويحمل كل شهادات التدريب الآسيوية، وآخرها شهادة A الآسيوية، وكان يدرب قبل فريق الوثبة فريق الساحل في الدوري التصنيفي.