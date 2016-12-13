فرحـــة عارمـــة بعـــودة الحيـــاة إلى ملاعـــب حمـــاة

حماة- منير الأحمد

لاقى قرار الاتحاد السوري لكرة القدم، والذي يتضمن السماح لقطبي حماة: “الطليعة والنواعير”، بأن يلعبا مبارياتهما في الدوري الممتاز على أرضهما، فرحة عارمة لدى جمهور الكرة الحموية، وذلك بعد غياب شهدته هذه الملاعب عن هذه المباريات، لتعود الآن بهذا القرار الذي شرح صدر كل الكوادر الرياضية في محافظة حماة، وجمهورها الكروي الذي توجه بالشكر الكبير للقيادات السياسية، والإدارية، والرياضية في المحافظة على جهودها المبذولة لتأمين هذه الموافقة بعودة دوران الكرة في المباريات الرسمية على أرض الملعب الرئيسي في مدينة الباسل الرياضية بحماة.

دفع معنوي

“البعث” استطلعت آراء بعض الكوادر الرياضية الكروية في الناديين، حيث قال رئيس نادي النواعير أشرف باشوري: إن قرار اتحاد الكرة بالسماح لفريق النواعير باللعب على أرضه وبين جمهوره قرار صائب، وبالنسبة للرياضيين هو تجاوز للأزمة التي تعصف ببلدنا الحبيب، بالإضافة إلى أنه يعطي دفعاً معنوياً كبيراً وحتى مادياً من حيث توفير المصاريف الكبيرة التي كان يتكبدها النادي من تنقل الفرق إلى المحافظات الأخرى، وتكاليف الإقامة، فضلاً عن أن حضور الجمهور ومؤازرته لفرقه يوفر ريوعاً مادية كبيرة للنادي، مع إعطاء فرصة لفرقنا بتقديم الأفضل، خاصة أنها أخذت حقها في اللعب على أرضها وبين جمهورها لتقديم أفضل ما لديها.

وأضاف: بالنسبة لفريقي النواعير الإمكانيات المادية المتوفرة ضئيلة جداً مقارنة مع بعض الفرق الأخرى الكبيرة مثل: الوحدة، والجيش، والاتحاد، والكرامة، لذلك لم يكن تجهيز الفريق للدوري بالشكل المطلوب، ولكن على الرغم من ذلك تأهلنا إلى الدوري الممتاز، وطموحنا إن شاء الله تحقيق نتائج جيدة تكون أفضل من نتائج الدوري التصنيفي.

وطالب باشوري جمهور كرة النواعير بضرورة التحلي بالروح الرياضية التي تقول: إن الرياضة هي فوز وخسارة، ويبقى الرابح الوحيد هو الأخلاق الرياضية.

فائدة فنية ومادية

في حين بيّن معتز الصحن، عضو إدارة سابق في نادي الطليعة، أن قرار اتحاد الكرة بعودة اللعب على أرض ملعب الباسل بحماة هو قرار صائب وجيد لناديي الطليعة والنواعير، حيث سينعكس بالفائدة الفنية، ويخفف الأعباء المادية على الناديين، ويروي ظمأ الجمهور الرياضي التوّاق لمشاهدة فريقهما على أرض الواقع، فكل الشكر للقيادات السياسية، والإدارية، والرياضية في محافظة حماة التي ساهمت بشكل كبير في عودة المباريات إلى مدينة حماة.

وطالب الصحن جمهور حماة بالحضور المكثف في كل المباريات لدعم الفريقين، وأن يكون التشجيع مثالياً، وضمن الأخلاق الرياضية لإظهار الصورة الحضارية والمميزة لجمهور حماة الرياضي.

تعقيب

لا شك في أن السماح لفريقي الطليعة والنواعير باللعب على أرضهما وبين جمهورهما هو قرار إيجابي، ولكن في الوقت نفسه نتمنى استغلاله بشكل إيجابي وأفضل استغلال بما ينعكس على نتائجهما في الدوري الممتاز، كما نتمنى من جمهور الفريقين التحلي بالأخلاق الرياضية خلال التشجيع، وأن يكون تشجيعاً مثالياً بعيداً عن التعصب، وأن يكون شعاره أن الرياضة فوز وخسارة، وعلى الجميع أن يتقبّل هذا الشعار.