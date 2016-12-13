كرة عامودا تستعد بالأمل والكثير من الألم

عامودا-عبد العظيم العبد الله

تتابع كرة عامودا لفئة الرجال رحلة الإعداد والاستعداد لخوض منافسات التجمع النهائي لأندية الدرجة الثانية المؤهل لدوري الكبار، وتبدو رغبة الجميع، من مجلس إدارة وجهاز فني وإداري وقبل كل ذلك من محبي النادي، برؤية الفريق في محطة الأقوياء، لكنّ الوصول إلى الطموح محمّل بالكثير من المتاعب والمصاعب حسب وصف مدرب الفريق الكابتن أحمد الصالح عندما قال: العقبة الكبيرة التي تواجه الفريق عدم قدرته على إقامة معسكر هو بأمس الحاجة إليه خارج المحافظة، بحيث نتمكن من تجريب اللاعبين من خلال مباريات عديدة، لذلك حتّى تاريخه تقتصر الاستعدادات على تمارين يومية مقتصرة على ملاعب عامودا والقامشلي، والاكتفاء بلقاءات يكون الطرف الآخر من الفرق الشعبية، بالإضافة إلى ذلك تفتقر البلدة إلى مدربين من ذوي الشهادات التدريبية المعترفة، فكانت الضحية الكم الهائل من المواهب الكروية التي تفتقد إلى التدريب المهني وبذلك غياب التأسيس الجيد والسليم، طبعاً هنا عتب على مجلس الإدارة الذي لم يكن من أولوياته الاهتمام بهذه المواهب.

ويضيف الكابتن أحمد الصالح عن المرحلة القادمة: سيبقى الأمل والطموح أن يكون ممثل عامودا والحسكة في الدوري منافساً على التأهل، والمرحلة الحالية هي اختيار القائمة النهائية التي تمثل قميص النادي، وسيكون العمل في الأيام القليلة القادمة لاختيار عدد من اللاعبين الخبرة في خطي الدفاع والهجوم وسيكون البحث من لاعبي المحافظة حصراً، والأهم من كل ما سبق يبقى لدعم ومساندة جماهير المحافظة عامة وجماهير عامودا خاصة الحافز الكبير في فترة التجمّع.