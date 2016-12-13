في المرمى التخصص

إن فتحنا ملف رياضتنا، وبحثنا عن أسباب تراجعها، فسوف نجد العديد من الأسباب، قلة الموارد المالية، وضعف الاستثمار، وهجرة اللاعبين، والكوادر الخبيرة، وغياب التخصص.

معظم الأندية لدينا يكون مسعاها، وهمها الأساسي هو كرة القدم، وكرة السلة، وهما أكثر لعبتين شعبيتين لدينا، أما باقي الألعاب الرياضية، فتذهب طي النسيان، وتوضع في دروج النسيان، فلا اهتمام، ولا عطاء، ولا تطوير.

لعبتا كرة القدم، وكرة السلة، لعبتان مهمتان، ولهما شعبيتهما الكبيرة، وأرضيتهما الجماهيرية واسعة جداً، لكنهما بالوقت نفسه (حوتان)، يبلعان الأخضر واليابس في الأندية، فلا يبقى لباقي الرياضات إلّا القليل غير الكافي.

فكما كرة القدم، وكرة السلة مهمتان، فإن باقي الألعاب على قدر موازٍ من الأهمية، ويجب أن يؤمّن لها متطلباتها جميعاً من كوادر، وتجهيزات، ومصاريف، وما إلى ذلك.

لكننا نظن أن الأمر الأهم الذي من الممكن أن يفعّل باقي الرياضات هو التخصص، فإن تخصص كل نادٍ برياضة معينة، وإعطائها الأهمية اللازمة لها، دون التقصير على باقي الرياضات، فإننا سنشهد تطوراً رياضياً كبيراً.

وعلى مر سنوات طويلة، فإن المكتب التنفيذي يصدر البلاغات، ويؤكد على ضرورة التخصص، وأهميته لارتقاء رياضتنا، ولكننا لم نلمس أي تطبيق فعلي لهذا الموضوع، ما يؤثر سلباً على ألعابنا الرياضية، والمنتخبات الوطنية.

فالعديد من الأندية في الدوري التصنيفي في كرة القدم، وفي دوري كرة السلة تشكو العوز والفقر والمصاريف الزائدة، فإن كانت لا تتحمّل مصاريف هاتين الرياضتين، فبالتالي لن تستطيع المنافسة، فأفضل حل ممكن أن تفعله أن تحوّل انتباهها نحو رياضات أخرى، كالدراجات، أو الشطرنج، أو الألعاب القتالية، فهي رياضات تكلّف أقل بكثير من كرة القدم، وكرة السلة، وإن تخصصت بها، فبإمكانها أن تبدع، وتنافس محلياً بقوة، وربما عربياً، ويمكننا في هذا الإطار النظر إلى تجربة نادي المحافظة الذي تخصص بالألعاب الفردية، ورعى معظم المنتخبات الوطنية، وأيضاً تجربة نادي بردى الذي انسحب من كرة القدم، والتفت إلى باقي الألعاب، فأبدع لفترة بكرة السلة قبل أن يتراجع، وفي الدراجات والترياتلون وضع بصمته، وأصبح اسماً لا يُستهان به في الشطرنج.

نتمنى من الأندية أن تُساهم بشكل جدي وفعال أكثر بتفعيل، وتطوير رياضاتنا المختلفة، فهي أولاً وأخيراً حجر الأساس في الرياضة، ونرجو من المكتب التنفيذي أن يصدر القرارات المطلوبة لتخصيص الأندية بالألعاب لما له من تأثير مهم على مستقبل رياضتنا.

محمد عمران

momran0@gmail.com