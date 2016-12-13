انتهت المؤتمرات السنوية للاتحادات الرياضية التي كانت متفاوتة المستوى بين القوة والضعف، فاتحادات دخلت مؤتمراتها بقوة تتحدث عن إنجازاتها السنوية وما فعلت، واتحادات دخلت بضعف تتحدث بخجل عن إنجازاتها المتواضعة، لكن الشيء المشترك بين جميع المؤتمرات هو مبرر الأزمة الذي لحق الحديث عن جوانب التقصير.

الأزمة أثرت ومازالت تؤثر على جميع جوانب حياتنا، فبالرياضة ارتفعت الأسعار بشكل جنوني فأصبح من العسير تأمين المستلزمات الرياضية والقيام بالصيانات الدورية، بالإضافة لهجرة الكوادر الخبيرة والكبيرة، الأمر الذي أضعف رياضتنا وأرجعها إلى الخلف.

لكن مبرر الأزمة أصبح قديماً وانتهت صلاحيته، فلم يعد يسامح كل من قصر بسبب الأزمة، فالشخص العادي المهجر استطاع فتح بيت جديد وتأمين عمل جديد ويعيل أهله بما يوازي عشرة أضعاف ما كان يعيلهم به سابقاً، فمع أن الأزمة أغلقت أبواباً، لكنها فتحت أبواباً جديدة أخرى استطاع الناس تأمين حياتهم عن طريقها.

فإن تمكن الشخص العادي من العودة للوقوف على قدميه، فالاتحادات الرياضية يجب أن تعود لتقف على قدميها بشكل أقوى، فهي بالنهاية مؤسسات رياضية لديها العديد من الموارد، فمن الصعب أن نقتنع أن بعد ست سنوات من عمر الأزمة مازالت هناك اتحادات لا يمكنها التقدم للأمام وتقديم المطلوب منها بسبب الأزمة.

فإن تحدثنا عن الاستثمار، والرعاية، فإن أغلب الشركات الكبيرة التي مازالت قوية ولديها رأس المال تبحث عن أماكن لتستثمر فيها وتزيد من دخلها، ويمكنها بسهولة رعاية الفرق من أجل الحصول على دعاية واسعة، لكن الفساد نخر بعظم الرياضة فلا تريد الخروج من حضن الأزمة.

الأزمة انتهت وأصبحت الأحوال التي نعيشها طبيعية بالنسبة لنا، فقد حان وقت الاستيقاظ من النوم في ظلال الأزمة والنهوض مها وبدء العمل الجاد لإنعاش الرياضة.