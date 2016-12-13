تسلّم رسالة من بابا الفاتيكان عبّرت عن التعاطف العميق مع سورية وشعبها الـرئيـس الأسـد: ســوريـة مـصمّـمـة عـلـى اسـتـعـادة الأمـن والاستقرار وماضية في إنجاز المصالحات لتحقيق هذا الهدف

تسلّم السيد الرئيس بشار الأسد رسالة من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، لدى استقباله أمس السفير البابوي بدمشق الكاردينال ماريو زيناري.

وهنأ الرئيس الأسد السفير زيناري بترفيعه لمرتبة كاردينال، مشيراً إلى أن إبقاءه سفيراً للفاتيكان في سورية بعد نيله هذه المرتبة، وهي الحالة الوحيدة في العالم، يمثّل سابقة سياسية وتاريخية وإنسانية تؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه البابا فرنسيس لسورية وشعبها، وأكد أن سورية دولة وشعباً مصممة على استعادة الأمن والاستقرار وهي ماضية في إنجاز المصالحات التي تشكل الطريق الأمثل نحو تحقيق هذا الهدف.

وعبّر البابا فرنسيس في رسالته عن تعاطفه العميق مع سورية وشعبها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مؤكداً إدانة الفاتيكان الصريحة لكل أشكال التطرّف والإرهاب.

ودعا البابا في الرسالة إلى تضافر جهود الجميع من أجل وضع حد للحرب في سورية وعودة السلام المنشود إلى ربوعها لتبقى كما كانت أنموذجاً للعيش المشترك بين مختلف الثقافات والأديان.

من جهته عبّر الكاردينال زيناري عن سعادته لبقائه سفيراً في سورية بعد منحه مرتبة الكاردينال، مشدداً على أن سورية مهد المسيحية والرسالات السماوية دولة مهمة جداً ولها دور أساسي في المنطقة ولا بد أن تتجاوز المحنة التي تمر بها وتعود أفضل مما كانت.

حضر اللقاء المونسنيور توماس حبيب المستشار في السفارة البابوية بدمشق.