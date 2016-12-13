لا صحة لشائعات سيطرة إرهابيي داعش على مطار التيفور 98 بالمئة من أحياء شرق حلب آمنة

من المتوقع أن يتم خلال الساعات القليلة القادمة إعلان أحياء شرق حلب خالية من السلاح والإرهابيين بعد أن تسارعت إنجازات أبطال جيشنا أمس وتمكنوا من إعادة الأمن والاستقرار إلى أحياء بستان القصر والشيخ سعيد والشحادين ومنطقة الإسكان وكرم الأفندي وكرم الدعدع والصالحين وصولاً إلى جسر الحج والجلوم وباب المقام والفردوس وقلعة الشريف ويتابعون تقدمهم باتجاه أحياء الكلاسة وسوق الهال ويلاحقون فلول الإرهابيين الفارين إلى السكري والمشهد والعامرية والأنصاري وسط انهيار كبير في معنويات الإرهابيين. وبذلك يكون التكفيريون قد حوصروا في مساحة لا تتجاوز الـ خمسة كيلومترات مربعة، أي اثنين في المئة من مساحة حلب، فيما حرر الجيش السوري وحلفاؤه ثمانية وتسعين في المئة منها. ما يعني أن المجموعات الإرهابية قد تم تضييق الخناق عليها في بؤر صغيرة وبات القضاء عليها في متناول يد بواسل جيشنا.

في الأثناء، نفذ الطيران الحربي في الجيش العربي السوري طلعات جوية مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك تنظيم داعش في محيط مدينة تدمر وكبدهم خسائر كبيرة في العديد والعتاد. كما دمرت وحدات من الجيش مدعومة بسلاح الجو تجمعات وآليات لإرهابيي جيش الفتح والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت إمرته في ريفي إدلب واللاذقية. في حين أكد مصدر عسكري أن مطار التيفور ينفذ مهامه على الوجه الأكمل ولا صحة للأنباء التي تبثها القنوات المغرضة عن سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المطار

وبموازاة إنجازات جيشنا خرج آلاف الأشخاص من أهالي الأحياء الشرقية لمدينة حلب المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية فجر أمس عبر الممرات الإنسانية التي حددها الجيش العربي السوري بالتعاون مع الجانب الروسي حيث قام بواسل جيشنا بتأمين وصولهم إلى المناطق الآمنة وتأمين مستلزماتهم الضرورية.

بالمقابل حاولت التنظيمات التكفيرية التعويض عن هزائمها في الميدان باستهداف المناطق الآمنة بقذائف صاروخية جبانة حيث ارتفع عدد ضحايا الاعتداءات الإرهابية على الأحياء السكنية الآمنة والأحياء التي أعاد إليها الجيش الأمن والاستقرار في مدينة حلب إلى 8 شهداء و 47 جريحاً أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين.

وفي التفاصيل، أعادت وحدات من الجيش الأمن والاستقرار إلى حي بستان القصر وما زالت تطارد فلول الإرهابيين في المنطقة.

وفي وقت سابق أعادت وحدات من بواسل جيشنا بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة الأمن والاستقرار إلى أحياء الشيخ سعيد والشحادين ومنطقة الإسكان وكرم الأفندي وكرم الدعدع والصالحين وصولاً إلى جسر الحج والجلوم وباب المقام والفردوس وقلعة الشريف.

هذا وتتابع وحدات الجيش تقدمها باتجاه أحياء الكلاسة وسوق الهال وتلاحق فلول الإرهابيين الفارين إلى السكري والمشهد والعامرية والأنصاري وسط انهيار كبير في معنويات الإرهابيين، فيما بدأت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في الشوارع والساحات قبل اندحارهم وفرارهم أمام تقدم الجيش.

إلى ذلك عقد مجلس الشعب جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس.

وفي كلمة لها حول الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في حلب توجهت الدكتورة عباس بالتحية إلى الجيش العربي السوري الذي يسطر ملاحم الانتصار ويدحر التنظيمات الإرهابية المسلحة طالبة الرحمة للشهداء الأبرار ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وفي ريف حمص نفذ الطيران الحربي سلسلة غارات جوية تركزت على تجمعات وأرتال آليات لإرهابيي داعش في منطقة السخنة ومحيط مدينة تدمر، وأدت الطلعات إلى مقتل العشرات من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير عربتين مصفحتين وعربة مزودة برشاش.

كما دمر سلاح الجو عربات مزودة برشاشات وأوقع قتلى ومصابين بين صفوف إرهابيي داعش في منطقة الباردة وقريتي رحوم وعنق الهوى ومنطقة وادى النعيمي، ودمر سيارتين مزودتين برشاشات وأوقع عشرات القتلى في صفوف إرهابيي جبهة النصرة خلال ضربات جوية على تجمعاتهم في قرية عين حسين الجنوبي والسعن الأسود بالريف الشمالي.

وفي ريف إدلب وجه سلاح الجو ضربات مكثفة على مقر للإرهابيين في محيط بلدة كندة بريف جسر الشغور الغربي، وأدت الضربات إلى تدمير المقر بالكامل ومقتل 7 إرهابيين وإصابة آخرين.

وأدت غارات سلاح الجو على تجمعات الإرهابيين في جبل كفر سندو والنقطة 1154 وقريتي عين البيضة والتفاحية في ريف اللاذقية الشمالي إلى مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين وتدمير عدد من آلياتهم.

وفي درعا وريفها وجهت وحدات من الجيش ضربات مكثفة على تجمعات وبؤر التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في منطقة درعا البلد والريف الغربي والشمالي. وتركزت الضربات على مقرات وتحصينات التنظيمات الإرهابية في منطقة درعا البلد وغرب كتيبة الدفاع الجوي وبلدة اليادودة بالريف الغربي والشمالي ما أدى إلى تدميرها مع عدد من الآليات ومقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين، ومن بين القتلى الإرهابيين إبراهيم المحاميد ومصطفى المسالمة ومحمد الخطيب.

في الأثناء أكد مراسل سانا في حلب أن أكثر من 3500 شخص خرجوا من الأحياء الشرقية لمدينة حلب عبر معابر باب النيرب ودوار قاضى عسكر والعزيزة وباب الحديد فارين من قبضة التنظيمات الإرهابية التكفيرية المنتشرة في القسم الجنوبي الشرقي من أحياء مدينة حلب، ولفت إلى أن خروج المدنيين من الأحياء الشرقية مستمر حيث تقوم وحدات الجيش والجهات المعنية في محافظة حلب بنقلهم بواسطة الحافلات باتجاه مركز الإقامة المؤقتة في جبرين وتقديم الرعاية الصحية وجميع مستلزمات الإقامة لهم.

وفي السياق ذاته أشار المركز الروسي للتنسيق في حميميم في بيان له إلى خروج 13346 مدنياً بينهم 5831 طفلاً من أهالي الأحياء الشرقية لمدينة حلب المحاصرة من قبل التنظيمات الإرهابية التكفيرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولفت إلى أن 728 مسلحاً ألقوا السلاح وخرجوا إلى الأحياء الغربية لمدينة حلب حيث تتم تسوية أوضاعهم بموجب مرسوم العفو.

وفي سياق آخر ذكر المركز أن الخبراء الروسيين يواصلون عملهم في إزالة الألغام والعبوات الناسفة من المناطق التي أعاد إليها الجيش السوري الأمن والاستقرار حيث أزالوا خلال الـ 24 ساعة الماضية الألغام من مساحة تقدر بـ 1ر7 هكتارات إضافة إلى مساحة طرقية طولها 5ر3 كم.

من جهة أخرى استهدفت المجموعات الإرهابية بعشرات القذائف الصاروخية أحياء الإذاعة وباب الفرج وميسلون والمشاطية وسيف الدولة والمعادي والمرجة والمغاير في مدينة حلب، وأدت الاعتداءات الإرهابية إلى ارتقاء 8 شهداء وإصابة 47 آخرين بجروح وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة للأهالي، كما أدت إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بعدد من المنازل السكنية.

وفي ريف حماة استهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في وادي العنز غرب اللطامنة بقذيفتين صاروخيتين قرية الربيعة الواقعة على بعد 6 كم غرب مدينة حماة، وأسفر الاعتداء الإرهابي عن إصابة امرأة بجروح وتم اسعافها إلى مشفى مصياف الوطني إضافة إلى أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

في غضون ذلك بدأت تتكشف حقائق ما ارتكبته المجموعات الإرهابية من جرائم في حلب حيث أقر الإرهابي يوسف فهد ديب بقيام التنظيمات الإرهابية بإعدام عشرات المدنيين في الساحات والشوارع العامة بالأحياء الشرقية لمدينة حلب تحت ذرائع وحجج واهية لإرهاب المواطنين والضغط عليهم للاستيلاء على ممتلكاتهم وأرزاقهم.

وذكر الإرهابي ديب الذي ألقى عناصر من الجيش العربي السوري القبض عليه أمس خلال محاولته التخفي بين المدنيين الخارجين من الأحياء الشرقية، أنه كان رئيساً لما يسمى ديوان المحكمة الشرعية للجبهة الشامية وأن أغلبية الإرهابيين الذين كانوا يأتون لمراجعة المحكمة هم أجانب من تركيا والشيشان وليبيا ومصر وتونس.

وتعد “الجبهة الشامية” إحدى المجموعات الإرهابية التكفيرية المرتبطة باستخبارات نظام أردوغان الإخواني وتضم بين صفوفها مئات المرتزقة من جنسيات أجنبية وارتكبت العديد من المجازر بحق الأهالي في الأحياء الشرقية ومناطق متفرقة من ريف حلب.

واعترف الإرهابي ديب بأن تركيا هي المصدر الرئيسي لتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية حيث كانت تصلهم مبالغ مالية طائلة بالدولار وأن الأسلحة التي بحوزة الإرهابيين من دبابات وعربات ورشاشات ثقيلة كانت تستخدم من قبل مسلحين من قطر والسعودية وتركيا، ولفت إلى أن تنظيم جبهة النصرة هو التنظيم الرئيسي في الأحياء الشرقية إلى جانب الجبهة الشامية وحركة نور الدين الزنكي وأن العلاقة بين هذه المجموعات متشرذمة، وكانت تمنع المدنيين من الخروج بقوة السلاح وتطلق النار عليهم، مؤكداً أن قادة المجموعات الإرهابية قاموا بتهريب عائلاتهم إلى تركيا مسبقاً.

وأشار الإرهابي ديب إلى أن ما يسمى المحكمة الشرعية أصدرت خلال العامين الماضيين قرارات بإعدام 25 مدنيا تحت حجج وذرائع مختلفة مبينا أن التنظيمات الإرهابية كانت تتقصد تنفيذ حالات الإعدام رمياً بالرصاص في الساحات العامة المكتظة لترهيب المدنيين للضغط عليهم، وادعى أن التنظيمات الإرهابية منعته من الخروج من الأحياء حتى تمكن هو وعائلته من الفرار من حي كرم حومد قرب مدرسة الصناعة الخامسة جوار باب النيرب.

واعترف الإرهابي بأنه مجرم بحق الوطن وبحق السوريين ولا سيما أهالي حلب داعياً من بقي من “المسلحين” إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم للاستفادة من مرسوم العفو.