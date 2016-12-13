موسكو تحمّل واشنطن مسؤولية تسلل “داعش” إلى تدمر لافروف: مكافحة الإرهاب ستستمر بلا هوادة

انتقدت روسيا مجدداً سياسة ازدواجية المعايير التي ينتهجها الغرب عموماً وأمريكا على وجه الخصوص تجاه محاربة الإرهاب في سورية، حيث تحاول واشنطن الحفاظ على بعض التنظيمات التكفيرية لاستخدامها كورقة ضغط على الدولة السورية في مرحلة مقبلة.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أن أمريكا تسعى للحفاظ على جبهة النصرة بهدف استخدامها في خططها اللاحقة، وقال: مستمرون في المشاورات مع الأمريكيين في جنيف حول حلب ولكن المشكلة أن واشنطن تريد إعلان هدنة قبل تطبيق أي اتفاق والإرهابيون سيستخدمونها لإعادة تنظيم صفوفهم، مشدداً على أن مكافحة الإرهاب ستستمر بلا هوادة ومن يريد أن يكون جزءاً من التسوية فلينضم إليها، في وقت شددت وزارة الدفاع الروسية على أن إرهابيي داعش استغلوا تعليق التحالف الدولي بقيادة واشنطن عملياته في الرقة للهجوم على مدينة تدمر، وذلك في إشارة إلى عدم جدية واشنطن في محاربة الإرهاب، وبالتالي تحمّلها مسؤولية تسلل إرهابيي داعش إلى المدينة.

إلى ذلك انتقد وزير الخارجية الإسباني السابق ميغيل انخيل موراتينوس تقاعس الاتحاد الأوروبي عن لعب دور إيجابي في التعامل مع الأزمة في سورية، وأشار إلى أن الاتحاد أخطأ عندما اعتمد خيار التدخل العسكري والمواجهة بدلاً من تنفيذ استراتيجية أخرى تصب في مصلحة الشعب السوري، في حين أكدت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن قيادة الاتحاد على يقين من عدم وجود أي طريقة أخرى لحل الأزمة إلا التسوية السياسية.

وفي التفاصيل، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن العمل مع الإدارة الأمريكية الحالية حول الأزمة في سورية أمر صعب جداً، وقال: إنه تبيّن للأسف الشديد عدم قدرة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشكل عام على الاتفاق، مشيراً إلى أن موسكو ستستمر في الاتصالات مع الجانب الأمريكي رغم ذلك.

من جهة ثانية أكد النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف أن موسكو ستقوم بكل ما هو ممكن لطرد إرهابيي تنظيم داعش من مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، وقال: إن روسيا تعتبر أن تحرير تدمر سابقاً كان نتيجة مهمة للجهود المشتركة في سورية، مشدداً على أن موسكو ستفعل كل ما بوسعها لعدم السماح بعودة الإرهابيين إلى هناك.

بدوره أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف أن رفض الولايات المتحدة التعاون مع روسيا في مجال محاربة الإرهاب أدى إلى تكثيف تنظيم داعش الإرهابي هجماته داخل سورية، وقال: إن التنسيق الفعلي للعمليات العسكرية والتعاون الحقيقي مع دول أخرى وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة كان من شأنه أن يكون أكثر فعالية لتجنب هجمات مثل تلك التي وقعت على مدينة تدمر إلا أن واشنطن ترفض للأسف التعاون مع روسيا في مكافحة الإرهابيين في سورية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيتم وضع حد لهجمات إرهابيي داعش على مدينة تدمر في القريب العاجل، ولفت إلى أن الهجوم الإرهابي على المدينة يدل مرة أخرى على التهديد الخطر الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً في هذا الصدد أن الجانب الروسي سيواصل عمله في مكافحة الإرهاب الدولي وتقديم الدعم للقوات السورية في حربها ضد الإرهاب، داعياً المجتمع الدولي إلى بذل الجهود من أجل تحرير مدينة تدمر التاريخية من أيدي الإرهابيين.

ورداً على سؤال حول إمكانية استقدام قوات برية روسية إلى سورية للمشاركة في العملية ضد الإرهاب، قال بيسكوف: إن جميع الأسئلة التكتيكية التي لا تزال بحاجة للدراسة يمكن طرحها على الزملاء في وزارة الدفاع الروسية.

إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابيي داعش استغلوا تعليق التحالف الدولي بقيادة واشنطن عملياته في الرقة للهجوم على مدينة تدمر، وقال اللواء إيغور كوناشينكوف الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي: إن تنظيم داعش هاجم المدينة من ثلاثة محاور من الشمال والشرق والجنوب وشارك في الهجوم ما يقارب خمسة آلاف إرهابي سبق لهم أن خرجوا من الموصل العراقية إلى الأراضي السورية دون أن يواجهوا أي عوائق، وأوضح أن قرابة أربعة آلاف إرهابي وبحوزتهم دبابات وعربات مصفحة وسيارات جيب مزودة برشاشات ثقيلة انتقلوا بشكل سريع إلى محيط تدمر من ريفي دير الزور والرقة، مؤكداً أنه لم يكن هناك وجود لمثل هذه المجموعة الكبيرة من الإرهابيين في محيط مدينة تدمر قبل يوم الخميس الماضي.

وأضاف كوناشينكوف: إنه من الواضح أن إرهابيي داعش تمركزوا في محيط تدمر كونهم واثقين من أن الأعمال القتالية في الرقة لن تستأنف، وأشار إلى أن الإرهابيين شنوا على مدى يومين هجمات عدة على تدمر وتمكن الجيش السوري من صد أول هجومين قويين بدعم القوات الجوية الفضائية الروسية لافتاً إلى أن الطيران الروسي وجه 64 ضربة إلى مواقع تمركز إرهابيي داعش وإلى تعزيزات كانت متجهة للإرهابيين على أطراف مدينة تدمر وأسفرت الغارات عن تدمير 11 دبابة وعربة مصفحة و31 سيارة مزودة برشاشات ثقيلة وعن القضاء على أكثر من 300 إرهابي.

وقال كوناشينكوف: إن الإرهابيين كانوا يستخدمون السيارات المفخخة التي يقودها انتحاريون والمدرعات والمدفعية الصاروخية التي بحوزتهم خلال الهجوم على مدينة تدمر وتمكنوا من التوغل والتمركز على مشارف المدينة بعد هجوم مكثف، وأضاف: إن الطيران الروسي لم يوجه ولا يوجه حالياً أي ضربات إلى الأحياء السكنية في تدمر، وإن الإرهابيين استغلّوا هذا الأمر وكثفوا هجماتهم، مشيراً إلى أن القوات الحكومية السورية قامت بإجلاء سكان تدمر، وأكد أن السلطات السورية تتخذ حالياً كل الإجراءات لتحرير المدينة في أقرب وقت.

من جهة ثانية أكدت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن قيادة الاتحاد على يقين من عدم وجود أي طريقة أخرى لحل الأزمة في سورية إلا التسوية السياسية، وقالت: إن الاتحاد الأوروبي يعمل ليلاً ونهاراً مع الشركاء والحلفاء الإقليميين من أجل المساعدة في بدء عملية المباحثات والعثور على حل سياسي، مضيفة: سنقوم أولاً وقبل كل شيء بالتركيز على الوضع الإنساني.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإسباني السابق ميغيل انخيل موراتينوس أن الاتحاد الأوروبي تقاعس عن لعب دور إيجابي في التعامل مع الأزمة في سورية، وأشار موراتينوس في تصريحات للصحفيين في جنيف إلى أن اعتماد خيار التدخل العسكري والمواجهة بدلاً من الدبلوماسية إضافة إلى ارتكاب خطأ كبير وفادح وهو إغفال وتجاهل شرعية الحكومة السورية بدلاً من تبني وتنفيذ استراتيجية أخرى تصب في مصلحة الشعب السوري أدى إلى امتداد الأزمة خلال السنوات الماضية، داعياً المجلس الأوروبي إلى عقد اجتماع من أجل مناقشة الأزمة في سورية ومحاولة لعب دور فعال، مؤكداً أن الحوار وإطلاق العملية الدبلوماسية هما أفضل الخيارات لإيجاد حل للأزمة في سورية.